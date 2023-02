Der Stürmer von Leeds, Patrick Bamford, bekommt von Manchester United-Verteidiger Lisandro Martinez nach einer 50:50-Herausforderung im Premier League-Duell einen Stiefel ins Gesicht, aber der Vorfall wird von VAR nicht überprüft

Lisandro Martinez von Manchester United entkam der Bestrafung, nachdem sein Schuh das Gesicht von Patrick Bamford von Leeds berührt hatte.

Der Vorfall ereignete sich in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit, als sich das Paar in der Box der Heimmannschaft in Old Trafford verhedderte und die Weißen dank Wilfried Gnontos Tor in der ersten Minute mit 1:0 führten.

AFP Bamford nahm den Stiefel

Erstliga-Produktionen Und sah schmerzerfüllt aus

Bruno Fernandes eroberte den Ball zurück und brachte den Ball in seiner eigenen Box in eine gefährliche Position, während Bamford bereit war, sich daran zu klammern.

Martinez erkannte jedoch die Gefahr und schlug den englischen Stürmer an den Ball, bevor sie zusammenstießen und das Deck trafen.

Der linke Stiefel von Martinez schien dann zweimal Bamfords Gesicht zu berühren, wobei der Stürmer von Leeds unten blieb und seine Hände über seinem Kopf hielt.

Umgekehrt tauchte der argentinische Verteidiger direkt wieder auf, ohne dass der Vorfall von VAR überprüft wurde.

TalkSPORT-Kommentator und Sunderland-Legende Micky Gray sah es auf den ersten Blick und sagte: „In den letzten Minuten sind einige schwere Herausforderungen auf uns zugekommen.

„Er hat den Ball gewonnen und sein Schwung hat ihn durchgebracht, und Bamfords Knöchel war durchgeknallt.

AFP Bamford wurde getroffen

AFP Und blieb kurz liegen

„Es sah so aus, als wäre er in großen Schwierigkeiten, aber er war schnell wieder auf den Beinen und es ging ihm gut.“

Wir überlassen es Ihnen zu diskutieren, ob er es ernst gemeint hat …

Hören Sie sich den vollständigen Kommentar von Manchester United gegen Leeds live auf talkSPORT an und verfolgen Sie die neuesten Updates in unserem Live-Blog.