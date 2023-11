Der Streit zwischen Mitarbeitern und Managern um die Rückkehr ins Büro wird immer chaotischer

Amazon hat sein 1,3 Billionen US-Dollar schweres Imperium größtenteils dadurch aufgebaut, dass es fast jeden Aspekt des Lebens eines Kunden verfolgt und bewertet. Von einem neuen Fernseher bis hin zu einer Toilettenpapier-Nachfüllung – Amazon weiß, was ein Kunde will und wann er es will, und ist immer bereit, es ihm zu servieren.

Diese Obsession mit Kennzahlen und Daten scheint sich jedoch nicht auf bestimmte Bereiche des Amazon-Arbeitsplatzes auszudehnen. In den letzten Monaten hat das Unternehmen seine Mitarbeiter aggressiv ins Büro zurückgedrängt. Im Februar kündigte Amazon an, dass Mitarbeiter an drei Tagen in der Woche ins Büro kommen müssen, und seitdem hat der E-Commerce-Riese seinen Kampf gegen Remote-Mitarbeiter verschärft: Er sendet E-Mails an Mitarbeiter über ihre Anwesenheit und erstellt interne Dashboards, um anzuzeigen, wie An vielen Tagen in der Woche kam jeder Mitarbeiter ins Büro und teilte den Managern im Oktober mit, dass sie mit der Entlassung von Mitarbeitern beginnen könnten, die die Anforderungen für die Rückkehr ins Büro nicht erfüllten.

Als verärgerte Mitarbeiter die Führungskräfte nach dem Grund für das Mandat drängten, schienen vermeintlich datenbesessene Vorgesetzte keine Daten zu haben, die dies rechtfertigen könnten. Als Mike Hopkins, Senior Vice President von Prime Video und Amazon Studios, im August zu diesem Thema befragt wurde, gab er eine vage Antwort und sagte, er habe „keine Daten“ darüber, ob die Verpflichtung zur Arbeit im Büro die Mitarbeiter produktiver mache, die Führungskräfte aber davon überzeugt seien Die Mitarbeiter von Amazon leisten ihre beste Arbeit, wenn sie zusammen sind.

Es ist berechtigt, sich zu fragen, warum Amazon, ein Unternehmen, das über Daten über Hunderte Millionen Menschen und ihre Entscheidungen verfügt, Schwierigkeiten hat, konkrete Zahlen vorzulegen, um seinen diktatorischen Vorstoß zurück ins Büro zu untermauern. Vielleicht liegt der Grund darin, dass die Daten, die die RTO-Richtlinien von Amazon und anderen Unternehmen stützen, fadenscheinig sind und sich hauptsächlich auf einige wenige Studien stützen, die Stichprobensätze von fragwürdigem Nutzen verwenden, um ihre Behauptungen zu untermauern, dass Remote-Arbeit weniger produktiv sei.

Aber die schwachen Beweise werden die Bosse nicht davon abhalten, diese RTO-Vorschriften zu erlassen. Sie deuten auf einen Mangel an Vorstellungskraft seitens des Managements und auf die Weigerung hin, die notwendige Arbeit zu leisten, um eine positive Unternehmenskultur zu schaffen.

Beweise sind wie Beweise

Da sich der Kampf um die Rückkehr ins Büro in den letzten sechs Monaten verschärft hat, gab es eine deutliche Zunahme der Erklärungen, dass Fernarbeit weniger produktiv sei. Doch wenn man tiefer in diese Beweise eintaucht, offenbart sich eine fehlerhafte Logik – und eine Medienbranche, die davon besessen ist, ihren Chefs Recht zu geben.

Die Studie, die am häufigsten zur Argumentation für die Notwendigkeit der Arbeit im Büro herangezogen wurde, ist ein Arbeitspapier von Forschern des National Bureau of Economic Research vom Juli, in dem nach dem Zufallsprinzip Dateneingabemitarbeiter eines Unternehmens in Indien mit der Arbeit von zu Hause aus beauftragt wurden oder acht Wochen im Büro. Die Forscher stellten fest, dass Telearbeiter 18 % weniger produktiv waren als ihre Kollegen vor Ort. Journalisten haben diese Studie immer wieder zitiert, ohne sich offenbar einen Moment Zeit zu nehmen, um über die Ergebnisse nachzudenken. Erstens ist es eine Farce, die Arbeit von Datenarbeitern der Einstiegsklasse in Indien zu nutzen – und das waren sie auch speziell für die Studie rekrutiert — als Stellvertreter für alle Mitarbeiter in allen Branchen weltweit. Zweitens war das Maß ihrer Produktivität die „Nettogeschwindigkeit“, also die Anzahl der korrekten Eingaben, die sie pro Minute machten. Beim „Produktivitätsrückgang“ geht es eigentlich darum, wie schnell Menschen Zahlen in ein Blatt eintragen können – aber das ist nicht das, was die meisten Menschen bei der Arbeit tun.

Andere Medien zitierten eine Studie, die die Produktivität von 10.000 Mitarbeitern eines asiatischen IT-Dienstleistungsunternehmens untersuchte. Die zentrale Behauptung scheint auf RTO-Befürworter zugeschnitten zu sein: Die Forscher schätzten einen Produktivitätsrückgang von 8 bis 19 %, wenn Arbeitnehmer von der Arbeit im Büro zur Arbeit von zu Hause aus wechselten. Die Autoren der Studie stellten nur einen „leichten Produktionsrückgang“ fest, räumten jedoch ein, dass die Arbeitnehmer ihre Arbeitszeit zu Hause ausdehnten; Diese Dinge zusammengenommen führten zu einem Rückgang der Produktivität. Auch hier gibt es Probleme. „Output“ bezieht sich in diesem Fall auf „Leistung im Vergleich zum Halbjahresziel bei einer wichtigen Leistungsmetrik“, beispielsweise Zeilen nützlichen Codes, die von einem Entwickler geschrieben wurden. Die Autoren beschrieben diese Kennzahlen als „objektiv“ und nachverfolgt, aber die tatsächliche Zusammensetzung dieser Kennzahlen ist immer noch ziemlich vage und basiert auf der Interpretation ihres Wertes durch Manager. Darüber hinaus wurden die geleisteten Arbeitsstunden von einer Mitarbeiterüberwachungssoftware protokolliert – diese Art von Tools bringen jedoch zahlreiche Probleme mit sich, die jeden an ihrer Wirksamkeit zweifeln lassen sollten.

Diese Studien – und der RTO-Vorstoß – verraten oft eine völlige Unkenntnis des Arbeitsplatzes und der Arbeit selbst, sowohl ihrer Struktur als auch ihrer Ergebnisse.

Sie werden feststellen, dass sich viele dieser Studien auf Call Center konzentrieren (der Stanford-Forscher Nicholas Bloom zitierte zwei in seiner Zusammenfassung der Produktivitätsforschung), und das liegt wahrscheinlich daran, dass es sich dabei um extrem kontrollierte und stark mikroverwaltete Umgebungen handelt – Umgebungen, in denen es häufig zu Arbeitsmissbrauch kommt. Rohe Maßstäbe für die Produktivität könnten in der Tat ins Wanken geraten, wenn es den Arbeitnehmern gelingt, schrecklichen Managern oder Schwallen von Beschimpfungen zu entkommen, aber „Produktivität“ ist in diesen Studien immer eine starre Messgröße, wie „beantwortete Anrufe“, und nicht etwas Aussagekräftigeres, etwa ob a ob das Problem behoben wurde oder ob der Kunde zufrieden war. Diese Studien sind relativ nutzlos, wenn es darum geht, die Return-to-Office-Strategien der meisten Unternehmen zu bewerten, aber für die Führungselite ist das völlig in Ordnung.

Als jemand, der seit Jahren über dieses Thema schreibt (und seit 2012 aus der Ferne arbeitet), habe ich noch keine einzige Forschungsarbeit gelesen, die die Behauptung überzeugend untermauert, dass wir brauchen im Büro sein. Und doch haben die großen Medien weiterhin das Narrativ der Chefs befeuert, dass wir „gemeinsam besser zusammenarbeiten“. Die vorhandenen Studien versäumen es immer wieder, die tatsächliche Arbeit zu bewerten. Stattdessen legen sie Wert auf Geschwindigkeit und verraten damit die gleiche unternehmerische Ignoranz, die Menschen dazu zwingt, ins Büro zurückzukehren. Diese Studien – und der RTO-Vorstoß – verraten oft eine völlige Unkenntnis des Arbeitsplatzes und der Arbeit selbst, sowohl ihrer Struktur als auch ihrer Ergebnisse.

Nur die Stimmung

Trotz der begrenzten Beweise dagegen versuchen Unternehmen zunehmend, Remote-Arbeit zu vernichten. Unternehmenserklärungen zu diesen Entscheidungen rechtfertigen scheinbar nie den Wandel über Plattitüden über „Zusammengehörigkeit“ und vage Hinweise auf „Kultur“ hinaus. Wenn man jedoch genauer hinschaut, offenbart sich der faule Kern der Mandate.

Roblox, ein Unternehmen, das seinen Umsatz mit digitalen Welten erzielt, hat im Oktober seine flexiblen Arbeitsrichtlinien geändert und seinen Mitarbeitern mitgeteilt, dass sie entlassen werden, wenn sie nicht mindestens drei Tage pro Woche im Büro arbeiten. Der Grund für die Kehrtwende? Basierend auf dem Blogbeitrag von CEO David Baszucki, in dem der Umzug angekündigt wurde, scheint es hauptsächlich um die Stimmung zu gehen.

„Ich persönlich habe gehofft, dass man sich für unsere Kultur und unsere Art der Arbeit eine stark hybride Remote-Kultur vorstellen kann“, schrieb er. „Aber es gab einen entscheidenden Moment für mich, als wir unser erstes persönliches Gruppentreffen nach der Quarantäne hatten. Innerhalb von 45 Minuten kam ich aus drei getrennten Gesprächen mit spontanen Aufgaben und Ideen, die ich in die Tat umsetzen wollte, etwas, das nicht der Fall war.“ ist in den letzten Jahren bei Videokonferenzen passiert.“

Die Vier-Tage-Woche-Politik von Nike weist auf „die Kraft und Energie hin, die aus der persönlichen Zusammenarbeit resultiert“. Geico sagte, sein Programm zur Rückkehr ins Amt sei dazu gedacht, „einen Sinn für Gemeinschaft und Verbundenheit zu fördern“ – lieferte jedoch nur wenige Daten, die die Entscheidung stützen könnten. Die einzigen Zahlen in der Ankündigung schienen sich auf Entlassungen zu beziehen: Geico gab an, 2.000 Mitarbeiter entlassen zu wollen, um „langfristige Rentabilität und Wachstum“ aufrechtzuerhalten, was darauf hindeutet, dass Entlassungen zwar anhand von Daten ausgewertet werden können, persönliche Arbeit jedoch nur gesichert werden kann mit Stimmungsringen.

Manager und Führungskräfte treffen ihre Entscheidungen auf der Grundlage ihrer Wahrnehmung und nicht auf der Grundlage praktischer Erfahrungen oder Daten.

Diese Ankündigungen werden fast immer von Führungskräften herausgegeben, die wahrscheinlich nicht den gleichen Kontrollen unterzogen werden wie die einfachen Mitarbeiter, für die die Mandate gelten. Niemand fragt Andy Jassy von Amazon oder Todd Combs von Geico, wie viele Tage sie sich ins Büro geschlichen haben, und es besteht keine Chance, dass Oracle, das im Mai eine Richtlinie für die Rückkehr ins Büro eingeführt hat, Safra Catz oder Larry Ellison dafür bestrafen würde, dass sie zu wenig Zeit in ihrem Büro verbracht haben Schreibtisch. Diese Ironie gepaart mit vagen Begründungen entlarvt die Realität des RTO-Vorstoßes: Manager und Führungskräfte treffen ihre Entscheidungen auf der Grundlage ihrer Wahrnehmung und nicht auf der Grundlage praktischer Erfahrungen oder Daten. Der moderne CEO ist zu einem Aushängeschild geworden, das die Früchte eines Arbeitsprozesses erntet, an dem er nicht wirklich beteiligt ist, sodass er seine Entscheidungen auf der Grundlage der makroökonomischen Bedingungen, seiner eigenen Vorurteile oder offensichtlich einer einzigen 45-minütigen Besprechung trifft, die ihm Gefühle vermittelt hat Gut.

Nirgendwo ist dies offensichtlicher als bei Meta, wo die Arbeiter an drei Tagen in der Woche zurückkehren müssen. Das einzige Problem: Die Mitarbeiter finden weder den Platz noch die Privatsphäre, um im Büro tatsächlich ihrer Arbeit nachzugehen. Das Problem liegt fast zu auf der Nase. Die Bosse, die bei Meta das Sagen haben, einem Unternehmen, das durch seinen Umgang mit den Daten von Menschen weltweit für Unfrieden gesorgt hat, scheinen sich nicht darüber im Klaren zu sein, wie die Leute im Unternehmen ihre Arbeit erledigen. Noch frustrierender ist, dass die Unternehmensrichtlinien von Meta besagen, dass sich jeder, der 18 Monate oder länger im Unternehmen gearbeitet hat, als dauerhafter Remote-Mitarbeiter bewerben kann – eine nette Idee, abgesehen von der Tatsache, dass sich Hunderte von Menschen beworben haben und noch keine Rückmeldung erhalten haben.

Weil ich es gesagt habe

Die Schaffung und Aufrechterhaltung einer positiven, produktiven Unternehmenskultur erfordert Arbeit. Es erfordert Manager und Führungskräfte, die das Produkt, das ihre Mitarbeiter auf den Markt bringen, wirklich verstehen – und wissen, was zur Herstellung dieses Produkts erforderlich ist. Das ist es, was den Schritt, die Remote-Arbeit abzuschaffen, so frustrierend macht. Es ist nicht klar, ob es bei der Rückkehr ins Büro darum geht, die Produktivität der Arbeitnehmer zu steigern oder eine bessere Kultur aufzubauen. Es wird vielmehr deutlich, dass es sich bei diesen Vorschriften größtenteils um den Versuch handelt, eine Überwachungsgesellschaft wiederherzustellen, die es Managern ermöglicht, die schwierige Aufgabe zu überspringen, ein Unternehmen aufzubauen, in dem die Menschen tatsächlich arbeiten wollen.

Der RTO-Vorstoß ist eine Augenwischerei für Investoren, um zu beweisen, dass Umsatz- und Rentabilitätsrückgänge nicht das Ergebnis schlechter Managemententscheidungen sind, sondern das Ergebnis fauler Arbeiter, die im Schlafanzug zu Hause sitzen. In mancher Hinsicht ist es ein genialer Schachzug für Führungskräfte – eine Möglichkeit, die Kontrolle über die Arbeiter zu erlangen, während ein beispielloses gesellschaftliches Bewusstsein für Arbeitsrechte herrscht (dank der streikenden Arbeiter der Writers Guild of America, der SAG-AFTRA und der United Auto Workers). Außerdem werden die Schuld und die Folgen einer schlechten Aktienperformance auf diejenigen abgewälzt, die am wenigsten dafür verantwortlich sind.

Echtes Management übernimmt Verantwortung und trifft durchdachte Entscheidungen auf der Grundlage dessen, was ein Unternehmen stärker macht.

Ich hätte vielleicht mehr Verständnis, wenn Unternehmen auch nur den geringsten Versuch unternehmen würden, die Wirksamkeit von Büroarbeit durch relevante Daten oder definierbare Produktivitätskennzahlen nachzuweisen, anstatt durch vage Hinweise auf geleistete Arbeitsstunden oder Büroanwesenheit. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass diese Art von Daten zu sehen ist, da Unternehmen moderne Manager größtenteils in Hallenwächter verwandelt haben. Und wenn, wie einige angedeutet haben, der Vorstoß zur Rückkehr ins Amt ein Versuch einer „sanften Entlassung“ ist – die Einführung unvernünftiger Maßnahmen, um Menschen dazu zu bringen, zu kündigen (oder eine Abfindung zu akzeptieren) – dann ist das Unternehmensfeigheit. Es geht darum, ein Unternehmen danach umzustrukturieren, wer am ehesten bereit ist, unsinnige Unannehmlichkeiten zu tolerieren, großartige Mitarbeiter abzulehnen, die nicht in der Nähe eines Büros wohnen, und Speichellecker aufzurütteln, die bereit sind, jedes Führungsmandat unkritisch zu bejubeln.

Auch wenn Führungskräfte eine Rückkehr ins Amt als eine gute Sache ansehen, glaube ich, dass diese Anordnungen ihre Organisationen nur schwächen und einen Keil zwischen Management und Arbeitnehmern treiben werden. Das Erzwingen persönlicher Anwesenheit ohne klare Ziele und Begründungen führt zu offener Feindseligkeit gegenüber Vorgesetzten. Dieser sinnlose und kleinliche Kreuzzug trägt nicht dazu bei, Organisationen besser, schlanker oder produktiver zu machen – er hilft lediglich den Führungskräften vorübergehend, von größeren organisatorischen Problemen abzulenken.

Echtes Management übernimmt Verantwortung und trifft durchdachte Entscheidungen auf der Grundlage dessen, was ein Unternehmen stärker macht. Die Rückkehr ins Amt ist genau das Gegenteil: ein unproduktiver Drang nach Kontrolle, der die ohnehin schwache Loyalität der Arbeitnehmer gegenüber ihren Arbeitgebern untergräbt und gleichzeitig die Kernprobleme der Führungskompetenz nicht angeht, die nur noch schlimmer werden, wenn anständige Mitarbeiter vor diesen dämlichen Forderungen fliehen.

Ed Zitron ist CEO von EZPR, einer nationalen PR-Agentur für Technologie und Wirtschaft. Er ist außerdem Autor des Technologie- und Kultur-Newsletters „Where’s Your Ed At“ und Moderator des Podcasts „15 Minutes in Hell“.