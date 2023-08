Hafenarbeiter in British Columbia haben einem neuen vorläufigen Abkommen mit ihren Arbeitgebern zugestimmt und damit einen turbulenten, wochenlangen Arbeitskonflikt beendet, der Industrien und Lieferketten in ganz Kanada lahmgelegt hat.

Am späten Freitag gab die International Longshore and Warehouse Union Canada (ILWU) bekannt, dass die überwiegende Mehrheit ihrer mehr als 7.400 Mitglieder für die Ratifizierung eines Abkommens gestimmt habe, das mit Hilfe des Canada Industrial Relations Board (CIRB) erzielt wurde.

Die zweitägige Abstimmung endete am Freitag um 18:00 Uhr PT.

„Die Ergebnisse der Ratifizierungsabstimmung für die vorläufige Vereinbarung zeigen, dass 74,66 Prozent für die Annahme der Vergleichsbedingungen sind“, schrieb ILWU-Präsident Rob Ashton in einem Brief, der am Freitag kurz vor 20 Uhr PT auf der Facebook-Seite der Gewerkschaft veröffentlicht wurde.

Sowohl die ILWU als auch die Arbeitgeber, vertreten durch die BC Maritime Employers Association (BCMEA), haben das Abkommen inzwischen ratifiziert.

Es wurden keine Einzelheiten zu den Bestimmungen des Abkommens veröffentlicht, aber laut BCMEA umfasst das neue Abkommen höhere Löhne, Sozialleistungen und Schulungen für Arbeitnehmer sowie Bestimmungen, um die Arbeitsstabilität in den Häfen in der Zukunft sicherzustellen.

„Während wir die Bedingungen der Vereinbarung umsetzen, sind wir bestrebt, mit unseren Arbeitspartnern, der Bundesregierung und wichtigen Interessengruppen zusammenzuarbeiten, um den Ruf von Kanadas größtem Gateway wiederherzustellen“, heißt es in einer Pressemitteilung am Freitagabend.

Die Genehmigung verhindert ein weiteres Eingreifen des Bundes zur Beendigung des Streits, der vom 1. bis 13. Juli mehr als 30 Hafenterminals und andere Standorte geschlossen hatte, darunter Kanadas geschäftigsten Hafen, den Hafen von Vancouver.

Der vorläufige Vertrag zwischen der Gewerkschaft und der BCMEA wurde am Sonntag bekannt gegeben, einen Tag nachdem Bundesarbeitsminister Seamus O’Regan das CIRB angewiesen hatte, eine Einigung oder ein verbindliches Schiedsverfahren durchzusetzen, falls eine Verhandlungslösung nicht möglich ist.

In einer Erklärung der Gewerkschaft vom 30. Juli heißt es, dass beide Seiten Gewerkschaftsmitglieder und Mitgliedsarbeitgeber dazu ermutigen würden, die Vereinbarung zu ratifizieren.

Gewerkschaftsführer sagten, die Hauptsorgen der Arbeitnehmer seien die Automatisierung und die Auslagerung von Wartungsarbeiten, die beide grundlegende Herausforderungen für die Zukunft der Arbeitsplätze im Hafen darstellen.

Die Mitglieder der ILWU Kanada haben für den Deal gestimmt. Beide Parteien haben das Abkommen inzwischen ratifiziert. Erklärung von Minister Rodriguez und mir: pic.twitter.com/xpyTFgxtAo –@SeamusORegan

O’Regan und Verkehrsminister Pablo Rodriguez begrüßten das Ergebnis am Freitagabend.

„Das sind gute Nachrichten für den Arbeitgeber, die Gewerkschaft und die vielen Arbeitnehmer und Unternehmen in ganz Kanada, die auf unsere Häfen in British Columbia angewiesen sind“, sagten sie in einer gemeinsamen Erklärung, die auf X, früher bekannt als Twitter, gepostet wurde.

Der Streik der International Longshore and Warehouse Union Canada führte im Juli zu einer 13-tägigen Schließung von mehr als 30 Häfen in British Columbia, darunter Kanadas größtem, dem Hafen von Vancouver. (Ethan Cairns/The Canadian Press)

Turbulente Verhandlungen

Durch eine frühere vorläufige Einigung wurde der erste Streik gestoppt, doch seitdem schwankte das Schicksal jeder Einigung völlig. Gewerkschaftsführer lehnten die Einigung ab und schickten die Arbeiter am 18. Juli kurzzeitig zu Streikposten zurück, bevor dieser Schritt vom CIRB als illegal eingestuft wurde nächster Tag.

Die ILWU gab eine neue 72-Stunden-Streik-Ankündigung heraus, die sie Stunden später wieder aufhob, und kündigte dann an, dass sie den Mitgliedern in einer vollständigen Abstimmung den ursprünglichen Deal empfehlen werde.

Aber die Mitglieder lehnten es am 28. Juli ab, was O’Regans Anordnung an den Arbeitsbeziehungsausschuss auslöste, beiden bei der Erzielung einer Einigung zu helfen.

Seit der kurzen Unterbrechung am 18. Juli waren keine Streikmaßnahmen ergriffen worden.

Als sich der Streit hinzog, mehrere Branchen Milliarden von Dollar kostete und wertvolle Fracht auf Schiffen zurückblieb, die in den Häfen von British Columbia ankamen, sah sich Premierminister Justin Trudeau mit Forderungen einiger politischer Führer und Unternehmensgruppen konfrontiert, die Hafenarbeiter per Gesetz wieder an die Arbeit bringen sollten.

„Unternehmen im Großraum Vancouver und im ganzen Land atmen erleichtert auf, dass sich Häfen und Lieferketten wieder normalisieren“, sagte Bridgitte Anderson, Präsidentin des Greater Vancouver Board of Trade, in einer Pressemitteilung vom Freitag.

Der Vorstand schätzt, dass während des Streiks der Handel im Wert von 10,7 Milliarden US-Dollar gestört wurde, und Anderson sagte, die Bundesregierung müsse mehr Optionen haben, um künftige Arbeitsunterbrechungen zu beenden, die erhebliche Auswirkungen auf die Volkswirtschaft haben könnten.

O’Regan sagte, er habe die Bundesbeamten angewiesen, die Handhabung des Streits zu überprüfen, um ähnliche Störungen für Arbeitnehmer und Unternehmen in Zukunft zu vermeiden.

„Wir wollen nicht noch einmal hier sein“, sagten er und Rodriguez in ihrer gemeinsamen Erklärung am Freitag.