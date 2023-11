Der Stimmungsindikator der Bank of America zeigt, dass der S&P 500 im nächsten Jahr um 16 % zulegt

Es gibt eine positive Seite für Anleger, die von einem seltenen dreimonatigen Einbruch betroffen sind US-Aktien : Die düstere Stimmung bereitet den Weg für künftige Gewinne, wenn die Geschichte einen Anhaltspunkt gibt.

Ein konträrer Indikator der Bank of America Corp., der die von Wall-Street-Strategen empfohlene Aktienallokation zusammenstellt, nähert sich dem blinkenden „Kaufen“. Das aktuelle Niveau des Indikators impliziert eine Kursrendite des S&P 500 Index von 15,5 % in den nächsten 12 Monaten, so die Strategen Savita Subramanian sagte Mittwoch in einer Mitteilung an Kunden.