Der Stellvertreter eines Sheriffs aus Florida wurde am Donnerstag vom Vorwurf der Vernachlässigung von Kindern und anderen Anklagen wegen Unterlassung während des Parkland-Massakers 2018 freigesprochen. Damit war der erste Prozess in der Geschichte der USA gegen einen Polizeibeamten wegen Verhaltens bei einer Schießerei in einer Schule abgeschlossen.

Der ehemalige Abgeordnete des Broward County, Scot Peterson, weinte, als die Urteile verlesen wurden. Die Jury hatte an vier Tagen 19 Stunden lang beraten.

Nachdem das Gericht vertagt war, umarmten sich Peterson, seine Familie und seine Freunde in einer Gruppe, während sie jubelten, brüllten und weinten. Einer seiner Unterstützer verfolgte den Hauptankläger Chris Killoran und sagte etwas. Killoran drehte sich um, fauchte: „So wird man ein guter Sieger“ und klopfte ihm auf die Schulter. Anschließend stießen Mitglieder des Strafverfolgungsteams Killoran aus dem Gerichtssaal.

Peterson, der Campus-Stellvertreter der Marjory Stoneman Douglas High School war, wurde beschuldigt, den Schützen Nikolas Cruz bei seinem sechsminütigen Angriff im dreistöckigen 1200-Gebäude der Schule am 14. Februar 2018, bei dem 17 Menschen ums Leben kamen, nicht zur Rede gestellt zu haben.

Peterson hätte fast 100 Jahre Gefängnis erhalten können, obwohl eine Strafe auch nur annähernd dieser Länge angesichts der Umstände und seiner sauberen Vergangenheit höchst unwahrscheinlich gewesen wäre. Er hätte auch seine jährliche Rente von 104.000 US-Dollar verlieren können.

Während ihrer zweiwöchigen Präsentation riefen die Staatsanwälte Schüler, Lehrer und Polizeibeamte in den Zeugenstand, die über den Horror, den sie erlebt hatten, aussagten und woher sie wussten, wo Cruz war.

Blumen, Kerzen und Erinnerungsstücke stehen am 27. Februar 2018 vor einem der provisorischen Gedenkstätten an der Marjory Stoneman Douglas High School in Parkland, Florida. (Rhona Wise/AFP/Getty Images)

Einige sagten, sie wüssten mit Sicherheit, dass die Schüsse aus dem Gebäude kamen. Die Staatsanwaltschaft rief auch einen Ausbildungsleiter an, der aussagte, dass Peterson die Protokolle für die Konfrontation mit einem aktiven Schützen nicht befolgt habe.

Petersons Anwalt Mark Eiglarsh rief während seiner zweitägigen Präsentation mehrere Polizisten an, die während der Schießerei eintrafen, sowie Schüler und Lehrer, die aussagten, dass sie nicht glaubten, dass die Schüsse aus dem Gebäude 1200 kamen. Peterson, der nicht aussagte, sagte, dass er aufgrund der Echos den Standort des Schützen nicht genau bestimmen konnte.

Eiglarsh betonte auch den Ausfall des Funksystems des Sheriffs während des Angriffs, was Petersons Hörmöglichkeiten von den ankommenden Beamten einschränkte.

Sicherheitsvideos zeigen, dass Peterson 36 Sekunden nach Beginn des Angriffs auf Cruz sein Büro etwa 92 Meter vom 1200-Gebäude entfernt verließ und mit zwei unbewaffneten zivilen Sicherheitskräften in einen Karren sprang. Eine Minute später erreichten sie das Gebäude.

Peterson stieg in der Nähe des Osteingangs zum Flur im ersten Stock aus dem Wagen. Cruz befand sich am anderen Ende des Flurs und feuerte mit seinem halbautomatischen Gewehr im AR-15-Stil ab.

Peterson, der keine schusssichere Weste trug, öffnete die Tür nicht. Stattdessen ging er knapp über 20 Meter entfernt in der Nische eines Nachbargebäudes in Deckung, die Waffe noch immer gezogen. Er blieb 40 Minuten dort, lange nachdem die Schießerei beendet war und andere Polizisten das Gebäude gestürmt hatten.

Peterson arbeitete fast drei Jahrzehnte an Schulen, darunter neun Jahre bei Stoneman Douglas. Er ging kurz nach der Schießerei in den Ruhestand und wurde dann rückwirkend entlassen.