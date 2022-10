Der Stellvertreter des ehemaligen Sheriffs von Philadelphia wird des illegalen Verkaufs von Waffen angeklagt, darunter zwei, die bei tödlichen Schüssen auf einen Teenager verwendet wurden

CNN

—



Der Stellvertreter eines ehemaligen Sheriffs aus Philadelphia wird beschuldigt, während seiner Zeit als Stellvertreter Waffen illegal an einen FBI-Informanten verkauft zu haben, darunter zwei, die auf die tödliche Schießerei in Roxborough zurückgeführt wurden, bei der zwei Wochen zuvor ein 14-jähriger und vier Jahre alt waren Jugendliche verwundet, laut Gerichtsakten.

Samir Ahmad wird des Handels mit Schusswaffen und des illegalen Verkaufs von Schusswaffen an eine Person in den Vereinigten Staaten angeklagt, da der Informant dem damaligen Stellvertreter zum Zeitpunkt des Kaufs mitteilte, dass sie sich illegal im Land aufhielten. Das teilte die US-Staatsanwaltschaft im östlichen Bezirk von Pennsylvania in einer Pressemitteilung mit.

„Sie müssen sich um nichts davon Sorgen machen“, antwortete Ahmad, ein vierjähriger Veteran beim Philadelphia Sheriff’s Office, laut Gerichtsdokumenten.

Ahmad wurde am 19. Oktober gekündigt und von Bundesagenten festgenommen, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Der Fall wurde Donnerstag entsiegelt.

CNN hat Ahmads gemeldeten Anwalt um einen Kommentar gebeten.

Die US-Staatsanwaltschaft für den östlichen Bezirk von Pennsylvania bot in ihrem Haftvermerk eine vernichtende Bewertung von Ahmads Verhalten an. Sie sagen, dass er nur zwei Wochen nach der Schießerei vor der Roxborough High School in der Lage war, die verwendeten Waffen zu erhalten.

„Die Tatsache, dass der Angeklagte so schnell Zugang zu diesen Waffen hatte, nachdem sie verwendet wurden, um ein so schreckliches Verbrechen zu begehen, spricht Bände über die Gefahr, die dieser Angeklagte für die Gemeinschaft darstellt“, schrieben die Staatsanwälte in dem Memo.

Wie er an die Waffen gekommen ist, wird laut Jennifer Crandall, Public Information Officer bei der US-Staatsanwaltschaft, untersucht.

Laut Gerichtsunterlagen verkaufte Ahmad bei einem der Treffen auch dem Informanten Methamphetamin.

„Seine Verbindungen zu dieser Gemeinde, einschließlich seiner hier lebenden Familienmitglieder, der Eid, den er abgelegt hat, und das Abzeichen, das er trug, reichten nicht aus, um ihn vom Handel mit Waffen und Drogen abzuhalten“, sagte die Staatsanwaltschaft in einem Antrag auf Untersuchungshaft.

„Der Angeklagte hat sein Engagement für diese Gemeinschaft vor langer Zeit aufgegeben, als er entschied, dass Verbrechen profitabler und bequemer war, als den Eid aufrechtzuerhalten, den er den Bürgern von Philadelphia geschworen hatte“, heißt es in dem am Mittwoch eingereichten Haftvermerk.

Während die Staatsanwälte argumentieren, dass es „eine Zeit gegeben haben könnte, in der der Angeklagte anscheinend richtig und falsch verstanden hat“, zeigen seine Handlungen, einschließlich der Bereitschaft, Drogen und Waffen zu verkaufen, „dass sein moralischer Kompass kaputt ist“, heißt es in dem Antrag.

Ahmad wurde eine Absichtserklärung zur Entlassung wegen „wiederholter Verstöße gegen die Richtlinien, Richtlinien und Verfahren des Philadelphia Sheriff Office“ zugestellt, sagte das Büro in einer Erklärung.

„Wie immer wird das Büro des Sheriffs weiterhin mit lokalen, staatlichen und föderalen Behörden zusammenarbeiten“, heißt es in der Erklärung.

Der Philadelphia Fraternal Order of Police, der sowohl die Polizei als auch die stellvertretenden Sheriffs vertritt, hatte keinen Kommentar.