Der Junior Ranger Day findet am Samstag, 29. Juli, von 10 bis 12 Uhr im Starved Rock State Park statt.

Entlang des Hauptweges hinter dem Besucherzentrum gibt es mehr als 15 Stationen mit Handzetteln, Informationen, Spielen und Aktivitäten, die für Familien mit Kindern im Alter von 5 bis 13 Jahren geeignet sind.

Dies ist eine kostenlose Veranstaltung und alle teilnehmenden Kinder erhalten ihr Junior Ranger-Abzeichen. Alle Programme des Illinois Department of Natural Resources/State Parks sind kostenlos, Spenden an die Starved Rock Foundation vor Ort sind jedoch willkommen. Die meisten Programme im Park werden durch Spenden an die Starved Rock Foundation, die gemeinnützige Freundesgruppe im Park, ermöglicht. Der Starved Rock State Park wird vom Illinois Department of Natural Resources verwaltet. Die Mission des IDNR besteht darin, die natürlichen, Freizeit- und Kulturressourcen von Illinois zu verwalten, zu erhalten und zu schützen, das Verständnis und die Wertschätzung dieser Ressourcen in der Öffentlichkeit zu fördern und die Bildung, Wissenschaft und öffentliche Sicherheit der natürlichen Ressourcen von Illinois für gegenwärtige und zukünftige Generationen zu fördern .