Das im Juni vorgestellte Nokia G42 wird nächste Woche – am 11. September – in Indien auf den Markt kommen. Das Smartphone wird exklusiv über Amazon.in verkauft und ist in den Farboptionen Grau und Lila erhältlich.

Das Nokia G42 basiert auf einem 6,56-Zoll-HD+-LCD mit 90 Hz und verfügt über den Snapdragon 480+ SoC mit bis zu 6 GB RAM und 128 GB Speicher. Das Smartphone läuft ab Werk mit Android 13 und verspricht zwei Jahre Android Betriebssystem-Upgrade. Außerdem erhält es drei Jahre lang monatliche Sicherheitsupdates.

Das Nokia G42 verfügt über vier Kameras: 50 MP Primärkamera, 2 MP Makrokamera, 2 MP Tiefenkamera und 8 MP Selfiekamera. Es verfügt außerdem über einen seitlich angebrachten Fingerabdruckscanner und verfügt über 5G-Konnektivität. Das gesamte Paket wird von einem 5.000-mAh-Akku mit kabelgebundener 20-W-Ladung angetrieben.

Nächsten Montag erfahren wir mehr über die Preise und Verfügbarkeit des Nokia G42 in Indien.

