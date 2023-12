Der starke Start von Rock Island lässt Sterling – Shaw Local sinken

STERLING – Rock Island war vom Sprung am Dienstagabend an brandheiß und Sterling konnte einfach nicht mithalten.

Die Rocks bauten fünf Minuten nach Spielbeginn einen zweistelligen Vorsprung auf und blickten mit einem 66:34-Sieg über die Golden Warriors in einem Western Big 6-Spiel im Musgrove Fieldhouse nie zurück.

Drei Spieler erzielten 16 Punkte oder mehr für Rock Island (6-1, 2-0 WB6), das eine Kombination aus treibenden Layups und offenen 3-Punkte-Würfen nutzte, um Sterling von Beginn an zu besiegen (6-1, 1-1).

( Fotos vom Jungen-Basketballspiel Sterling vs. Rock Island )

„Ich hatte das Gefühl, dass wir die Offensive ziemlich gut beherrschten. Wir haben uns auf unser Bewegungs- und Übergangsspiel und den Ablauf unserer Spielzüge konzentriert, und ich habe das Gefühl, dass sich das heute Abend auf das Spiel ausgewirkt hat“, sagte Senior KJ LaMonte. „Wir ernährten uns alle nur gegenseitig von der Energie des anderen.

„Ich denke, wenn man so gewinnt, wenn der Ball sich bewegt und man mit dieser Energie spielt, werden die Schüsse höchstwahrscheinlich reingehen, und ich denke, das ist der Grund, warum sie alle gemacht haben. Der Korb sah riesig aus, und solche Abende muss man einfach lieben.“

LaMonte erzielte sieben der ersten neun Punkte für Rock Island (6:1, 2:0 WB6) und assistierte in den ersten drei Minuten am anderen Korb. Larry Olivier Jr. erzielte einen Layup, nachdem die Rocks am eigenen Ende des Spielfelds einen losen Ball zurückerobert hatten, und dann fand LaMonte Olivier im nächsten Durchgang für 3 offen und führte 3:41 vor Schluss im ersten Viertel mit 14:3.

Olivier erzielte im ersten Viertel zwei weitere 3er und fügte im zweiten einen weiteren hinzu, und LaMonte und Dezmund Jackson erzielten im zweiten Drittel jeweils drei eigene 3er, wodurch die Rocks zur Halbzeit einen Vorsprung von 47-22 bauten.

Sterlings Kaedon Phillips arbeitet am Dienstag, 5. Dezember 2023, an der Sterling High School gegen Lawson Zulu (links) und Dezmund Jackson von Rock Island. (Alex T. Paschal)

„Die Ballverluste bei Live-Bällen gingen in weit geöffnete Dreierbälle und leichte Layups über, und dann konnten wir keine Stopps erzielen, als wir sie brauchten. Wenn wir nicht punkten, müssen wir verteidigen, um uns eine Chance auf den Sieg zu geben, und das haben wir heute Abend nicht getan“, sagte Sterling-Trainer Ryan Vasquez. „Sie haben uns früh den Wind aus den Segeln genommen, und wenn man Schüsse abgibt, gibt das der Verteidigung Energie. Das haben sie heute Abend getan.“

Sterling (6:1, 1:1) erzielte sieben der ersten neun Punkte des zweiten Viertels und kam damit auf 24:17 heran, da Lucas Austin und Nico Battaglia jeweils drei Punkte nach den Vorlagen von Andre Klaver erzielten. Aber LaMonte antwortete mit 3ern bei aufeinanderfolgenden Ballbesitzwürfen und traf eine Minute später noch einmal, um es auf 33-19 zu bringen.

Jackson schlug aufeinanderfolgende Würfe aus der Tiefe, dann warfen Olivier und Jackson in der letzten Minute der ersten Halbzeit beide Dreier zu Boden, während die Rocks alle sieben Dreier trafen, die sie im zweiten Viertel geschossen hatten, und in der ersten Halbzeit 10 von 14 aus der Tiefe abschlossen.

„Es war super wichtig, schnell anzufangen. „Man möchte die Fans so früh wie möglich aus dem Spiel holen, und ich denke, unsere Verteidigung hat das geschafft“, sagte LaMonte. „Beim Übergang aus der 3-Punkte-Distanz hatten wir leichte Angriffe, deshalb denke ich, dass wir im zweiten Viertel aus der 3-Punkte-Distanz 7 gegen 7 geschossen haben.“

„Unsere Kinder kamen spielbereit heraus“, fügte Rock Island-Trainer Marc Polite hinzu. „Als Cheftrainer kennt man seine Mannschaft und ich hatte wirklich das Gefühl, dass sie absolut fokussiert waren. Das war ein wirklich wichtiges Spiel für uns, und ich denke, wir sind gut rausgekommen und haben gut gespielt. Das ist eine Gruppe, die schon seit einiger Zeit zusammen ist, und sie spielen gegeneinander aus und das erzeugt Energie.“

Carter Chance von Sterling und Lawson Zulu von Rock Island wollen am Dienstag, den 5. Dezember 2023, an der Sterling High School einen Rebound machen. (Alex T. Paschal)

Sterlings Kaedon Phillips eröffnete die zweite Halbzeit mit einem hübschen Spin-Move und hing in der Luft, um einen Springer zu treffen, aber LaMonte und Jackson sorgten dann für einen 11:2-Lauf, der den Rocks das Spiel im Grunde genommen sicherte. Ein Drive von Jackson über die Bahn und ein Putback von Point Guard Lawson Zulu beim Buzzer im dritten Viertel sorgten für 62:30, dann traf Zulu einen Floater in der Bahn, um das vierte Viertel zu eröffnen, als die Daueruhr begann.

LaMonte beendete das Spiel mit einem Höchstwert von 22 Punkten und sechs Assists, und Jackson fügte 18 Punkte, neun Rebounds und zwei Blocks hinzu. Olivier erzielte alle 16 Punkte in der ersten Halbzeit und Zulu steuerte sechs Punkte, sechs Rebounds und drei Assists bei. Die Rocks schossen 64 % (25 von 39) aus dem Feld, bevor sie in den letzten fünf Minuten die Bank leer ließen, darunter 61 % (11 von 18) aus der 3-Punkte-Distanz.

Klaver führte die Warriors mit 11 Punkten und zwei Assists an, Battaglia fügte neun Punkte bei drei Dreiern hinzu und Phillips erzielte sieben Punkte. Austin – der vor dem Spiel geehrt wurde, nachdem er im letzten Spiel der 11. Sterling-Spieler war, der 1.000 Karrierepunkte erzielte – fügte sechs Punkte, vier Rebounds und zwei Steals hinzu.

„Wir sind hier mit 6:0 ausgegangen und haben noch kein einziges Spiel gespielt, in dem wir nicht geschossen haben. Wir haben in diesem Spiel keine Schüsse abgegeben und wir haben gesehen, wie sich das auf unsere Energie ausgewirkt hat. Wir müssen also einen Weg finden, diese Energie auch dann zu nutzen, wenn wir nicht schießen“, sagte Klaver. „Wir wissen, welches Potenzial wir in diesem Jahr haben, und dass wir das heute Abend tun, wird uns auf jeden Fall die Augen öffnen.

„Sie haben in der ersten Halbzeit ein halbes Hundert Punkte geholt. Wir sind ein Team, das stolz auf seine Verteidigung ist und Teams unter 60 Punkten hält; Ich glaube, wir haben 90 % unserer Spiele gewonnen, als die Mannschaften darunter blieben (letztes Jahr), und wir haben heute Abend in der ersten Halbzeit fast 80 % davon aufgegeben. Wir müssen lernen, wie man in schwierigen Situationen verteidigt.“