Dem Flügelspieler von Manchester United, Antony, wurde gesagt, er solle Newcastles Anthony Gordon als Blaupause nutzen, um sein Talent bestmöglich einzusetzen.

Seit seinem 85 Millionen Pfund teuren Wechsel von Ajax im Jahr 2022 aufgrund seines Straßenfußballansatzes sind die Meinungen über den Brasilianer geteilt.

2 Antonius ist seit seiner Ankunft im Old Trafford geteilter Meinung Bildnachweis: AFP

2 Gordon beeindruckte für Newcastle bei der 1:2-Niederlage gegen Liverpool am Sonntag Bildnachweis: Getty

Obwohl Antony über eine Fülle roher Fähigkeiten verfügt, hatte er gelegentlich Schwierigkeiten, Einfachheit in sein Spiel zu integrieren, insbesondere in seinen Eins-gegen-Eins-Duellen.

Bei der Diskussion über Antony waren sich die Moderatoren des talkSPORT-Frühstücks, Alan Brazil und Gabby Agbonlahor, einig, dass der 23-Jährige sich von Gordon Notizen darüber machen sollte, wie man Außenverteidigern Probleme bereiten kann.

„Sie sehen, wie Gordon von Newcastle die Außenverteidiger angreift, das müssen Sie tun“, sagte Brazil. „Man muss abwechseln, nach innen und außen gehen und die Außenverteidiger mit Tempo und Tempo angreifen.

„Er (Antony) macht es nicht. Du willst, dass er es gut macht, er ist ein kleiner Junge.“

Der frühere Stürmer von Aston Villa, Agbonlahor, lobte Gordon für sein Endprodukt und seine Fähigkeit, Verteidiger auf verschiedene Weise zu prüfen, und riet Antony, sich Notizen über den Star der Magpies zu machen.

Er fügte hinzu: „Das hat er getan, Gordon. In der ersten Halbzeit gab es einen, er ging nach innen. In der zweiten Halbzeit gab es knappe, schnelle Dribblings, er ging an Trent vorbei und bekam eine Flanke rein. Antony macht das nicht.

„Aber Antony hatte am Wochenende ein besseres Spiel (gegen Nottingham Forest).

„Bei Antony ist alles klar, man weiß, welchen Weg er einschlagen wird. Als Stürmer kann man keine Läufe machen, also muss er es besser machen.“