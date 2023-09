Los Angeles. Der US-Schauspieler Danny Masterson (47, „That 70’s Show“) ist wegen Vergewaltigung zu 30 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Richterin Charlaine Olmedo verkündete das Urteil am Donnerstag in Los Angeles, wie US-Medien übereinstimmend berichteten. Masterson wurde Ende Mai in einem Strafprozess für schuldig befunden.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft befanden zwölf Geschworene Masterson der Vergewaltigung von zwei Frauen im Jahr 2003 für schuldig. In einem dritten Fall von Vergewaltigungsvorwürfen durch eine andere Frau konnte sich die Jury nicht auf ein einstimmiges Urteil einigen.

Masterson hat die Vorwürfe stets zurückgewiesen. Alle sexuellen Handlungen seien einvernehmlich erfolgt, beteuerte der Schauspieler. Masterson wurde vor allem durch die Comedy-Serie That ’70s Show bekannt, in der er von 1998 bis 2006 den Sonnenbrillen tragenden Steven Hyde spielte.

RND/dpa