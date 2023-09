New York

CNN

—



Einige namhafte Arbeitgeber signalisieren, dass sie bei der Durchsetzung ihrer Rückkehrmandate ins Amt nach dem Labor Day härter vorgehen werden.

Letzten Monat teilte Amazon-Chef Andy Jassy seinen Mitarbeitern mit, dass es ihnen freistehe, der Unternehmensrichtlinie zu widersprechen, die sie dazu verpflichtet, mindestens drei Tage pro Woche im Büro zu sein. Aber, fügte er hinzu, wenn sie sich nicht daran halten, könnten ihre Zukunft bei Amazon, ähm, nicht rosig sein. Einige Wochen zuvor hatte das Unternehmen E-Mails an einige Mitarbeiter geschickt, in denen sie ihnen mitteilte, dass das Durchziehen ihres Ausweises darauf hindeutet, dass sie nicht so oft wie nötig kämen.

Meta teilte den Mitarbeitern unterdessen mit, dass diese am 5. September kommen werden Laut einem Bericht von Business Insider müssen Mitarbeiter, die bereits einem Büro zugewiesen sind, an drei Tagen in der Woche erscheinen, und Manager würden die Anwesenheit überwachen. Die Nichteinhaltung kann zu Disziplinarmaßnahmen führen, einschließlich einer Herabstufung der Leistungsbewertung oder, wenn nicht dagegen vorgegangen wird, zur Entlassung.

Auch wenn das bei anderen Arbeitgebern nicht der Fall ist Obwohl die Durchsetzungsmaßnahmen per se öffentlich dargelegt sind, haben einige Wert darauf gelegt, dies zu wiederholen oder Ankündigung neuer Unternehmenserwartungen darüber, wie oft Mitarbeiter im Büro sein sollen. Merck machte seine Mitarbeiter beispielsweise darauf aufmerksam, dass diejenigen mit Büropositionen ab dem 5. September „insgesamt“ drei Tage pro Woche vor Ort sein müssen – zwei davon werden festgelegt.

Es ist schwer zu sagen, ob solche Schritte bekannt sind Unternehmen signalisieren einen breiteren Trend, dass Arbeitgeber die Durchsetzung von RTO-Richtlinien ernst nehmen. Aber es ist eine Erinnerung daran, dass eines der größten Arbeitsexperimente der Geschichte noch immer in Arbeit ist.

Hier ist ein Blick auf den Stand der Dinge heute, mehr als drei Jahre nachdem die Pandemie viele dazu gezwungen hat Arbeitgeber können die Arbeit von zu Hause aus auf eine noch nie dagewesene Art und Weise berücksichtigen.

Wie oft gehen die Leute hinein und wie lange bleiben sie?



In der Woche vom 17. bis 23. August entsprach die durchschnittliche Auslastung der vom Sicherheitsdienstleister Kastle Systems verwalteten Bürogebäude in den zehn bevölkerungsreichsten US-Städten 47,2 % des Niveaus vor der Pandemie. Das ist ein Anstieg gegenüber dem Post-Pandemie-Höchstwert von knapp über 50 % Anfang Juni, aber über den 43 %, die im gleichen Zeitraum vor einem Jahr verzeichnet wurden.

Kastle Systems betreibt Kartenlese-Sicherheitsgeräte in 2.600 Bürogebäuden in 138 US-Städten.

Kastle stellte fest, dass der Dienstag mit einer Auslastung von fast 56 % der beliebteste Tag war, während der Freitag mit 31 % der am wenigsten beliebte Tag war.

Im Monat Juli berichteten etwa 4.000 Vollzeitbeschäftigte in den USA, deren Arbeit aus der Ferne erledigt werden kann, dass ihr Arbeitgeber laut Survey of Working Arrangements geplant hatte, durchschnittlich 2,2 Tage pro Woche zu Hause und den Rest vor Ort zu arbeiten und Einstellungen, die seit Mai 2020 monatlich von Forschern des Instituto Tecnologico Autonomo de Mexico, der Stanford University und der University of Chicago durchgeführt wird. (Die Befragten nutzen einen Computer, ein Smartphone, ein iPad oder ein ähnliches Gerät, um an der Umfrage teilzunehmen. Die Ergebnisse werden gewichtet, um der Verteilung der Zielpopulation von Vollzeitbeschäftigten in den USA nach Alters-, Geschlechts-, Bildungs- und Einkommenskategorien in den Daten der aktuellen Bevölkerungsumfrage zu entsprechen. )

Unterdessen deutet eine Studie darauf hin, dass sich die Stunden, die Arbeitnehmer an den Tagen, an denen sie tatsächlich zur Arbeit gehen, verbringen, möglicherweise ändern.

Unter Verwendung anonymisierter WLAN- und anderer Daten untersuchte das Arbeitsplatzanalyseunternehmen Basking eine kleine Stichprobe von 26 US-Büros bei sieben überwiegend multinationalen Arbeitgebern und stellte fest, dass in der ersten Hälfte dieses Jahres nur 55 % der Bürobesuche im Durchschnitt länger als sechs Stunden dauerten. deutlich unter dem Wert vor der Pandemie von 84 %.

Bei all den verschiedenen Daten und Untersuchungen, die versuchen, die Realität und die Auswirkungen hybrider Arbeitsrichtlinien zu erfassen, ist es schwer, sie zu finden landesweit repräsentative, statistisch signifikante Stichproben von HR-Führungskräften, die die Rückkehrrichtlinien oder Durchsetzungsstrategien ihrer Organisation detailliert beschreiben.

Aber einige aktuelle Umfragen von Arbeitsplatzberatungsfirmen könnten dies tun Bieten Sie einen Einblick in einige Dinge Unternehmen können dies für den Rest des Jahres tun.

Beispielsweise führte das HR-Team von Gartner, das Kunden bei der Gestaltung und Umsetzung von Arbeitsplatzrichtlinien unterstützt, während eines Webinars am 31. Mai eine Live-Umfrage unter 225 seiner HR-Kunden durch. 45 Prozent der Befragten gaben an, dass sie Mitarbeiter „bitten“, zu kommen „nur ein paar Tage in der Woche“ ins Büro.

Nur 21 % der Teilnehmer des Webinars gaben an, dass sie RTO-Richtlinien vorschreiben.

Fast 40 % gaben an, dass sie „keine Konsequenzen für die Nichteinhaltung von Anwesenheitsanforderungen oder -empfehlungen haben“.

Und unter den Personalleitern, die angaben, dass ihre Unternehmen versuchen, die Einhaltung von Vorschriften durchzusetzen, gaben 44 % an, dass Manager „sich mit Einzelpersonen treffen, um Verhaltensänderungen nachdrücklich zu fördern“. Nur 15 % gaben an, dass sie nicht konforme Mitarbeiter in Leistungsverbesserungspläne einbeziehen, während 8 % die Leistungsbeurteilungen herabsetzen und 7 % die Prämien kürzen.