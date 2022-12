Der Stadtrat von St. Catharines meldet einen Hundeangriff. Jetzt streiten sich Tierschützer über das Schicksal von „Rocky“

Mehrere Wochen lang, nachdem er während des Wahlkampfs für die diesjährigen Kommunalwahlen von einem Hund angegriffen worden war, sagte der Stadtrat von St. Catharines, Joe Kushner, er habe Unterstützung und Sympathie von Mitgliedern der Gemeinde gespürt.

Kürzlich, mehr als zwei Monate nach dem Vorfall, sagt Kushner, habe er eine Flut von E-Mails – und einige Telefonanrufe – erhalten, in denen er der Korruption beschuldigt und versucht habe, den Hund einschläfern zu lassen.

„Bis um [recently]ich bekam viele Leute, die sich um mein Wohlergehen sorgten“, sagte Kushner, der sagt, er sei dreimal gebissen worden, nachdem ein großer Hund ihn angesprungen hatte, als er Anfang Oktober an die Tür klopfte.

„Auf der Straße kamen Leute auf mich zu, drückten ihr Mitgefühl aus und erzählten mir auch von ihren Erfahrungen mit Hunden, die sie beißen.“

Plötzlich änderten sich die Dinge.

Eines Tages Ende November erhielt er mehr als 100 E-Mails von Leuten, die sich darüber aufregten, dass der Hund Rocky von der Lincoln County Humane Society (LCHS) festgehalten wurde, nachdem die Entfernung des Hundes angeordnet worden war Besitzer. Eine Gerichtsverhandlung stand bevor, die über das Schicksal des Hundes entscheiden könnte, und jemand, der mit dem Besitzer des Hundes in Verbindung steht, hatte eine erstellt Change.org-Petition das gewann an Zugkraft.

Die humane Gesellschaft sagt, Rocky, ein großer amerikanischer Schäferhund, habe in der Vergangenheit mehrere andere Menschen gebissen und sei ein „aggressiver“ Hund. Die Teilnehmer der Petitionskampagne sind anderer Meinung.

Der Stadtrat von St. Catharines, Joe Kushner, sagte, er habe den Hund nicht gesehen, bevor er auf ihn gesprungen sei. (Stadt St. Katharinen)

„Heute hatte ich drei Telefonanrufe: zwei waren obszön, einer kam um 1 Uhr morgens von einer Dame“, sagte Kushner an einem Tag Ende November gegenüber CBC Hamilton. „Sie benutzten eine sehr vulgäre Sprache und sagten, ich sei ein zerbrechlicher alter Mann, so etwas. [They said I am] eine Schande, Stadtrat zu sein.“

„Meine Schulter tut mir immer noch weh“, sagt Stadtrat

Kushner sagt, er habe am 2. Oktober mit seinen beiden erwachsenen Töchtern auf dem Strada Boulevard geworben, als ein großer Hund sich auf ihn stürzte und ihn auf den Rücken schlug. Er sagt, er habe versucht, den Hund wegzustoßen, während der Hund ihn in Knöchel und Oberschenkel gebissen habe, und dass der Hundebesitzer den Hund schließlich weggezogen habe.

„Ich muss unter Schock gewesen sein, weil ich ihm eine meiner Wahlbroschüren überreicht habe“, sagte Kushner gegenüber CBC Hamilton.

Er sagt, er habe sich durch den Sturz drei Bisse und eine Schulterverletzung zugezogen. Nachdem er einen Arzt aufgesucht hatte, sagte er, er habe eine Tetanusspritze und Antibiotika erhalten.

Joe Kushner sagt, der Hund habe ihn dreimal in verschiedene Teile seines Beins gebissen. (Bereitgestellt von der Lincoln County Humane Society)

„Mein Bein ist sehr gut verheilt, aber meine Schulter bereitet mir immer noch Schmerzen“, sagte er.

Die Besitzer des Hundes, Mark und Alba Kotyk, lehnten eine Stellungnahme ab und wiesen CBC an, mit dem Anwaltsassistenten David Marynuik zu sprechen, der nicht auf die Anfragen von CBC antwortete.

In E-Mails zwischen Mark und Diane Hines, der Erstellerin der Petition, behauptet Mark jedoch, Kushner habe in früheren Medienberichten „viel ausgelassen, viel übertrieben und geradezu gelogen, was passiert ist“.

Hines teilte die E-Mails mit CBC.

Laut seinem Bericht in den E-Mails sagt Mark, Kushner sei an diesem Tag vor seinem Haus auf den Rücken gefallen, „außerhalb der Reichweite von Rocky“.

Kushner sagt, er habe nach dem Angriff eine Aussage bei der Polizei gemacht. Während der Niagara Regional Police Service (NRPS) Const. Barry Ravenek würde die beteiligten Personen nicht identifizieren, er bestätigte gegenüber CBC Hamilton, dass Beamte an diesem Tag kurz vor Mittag wegen einer Tierbeschwerde in die Gegend gerufen wurden.

„Die Person erlitt leichte Verletzungen“, sagte Ravenek in einer E-Mail. „Es wurde festgestellt, dass der Hund zu diesem Zeitpunkt im Vorgarten war und angebunden und auf das Grundstück beschränkt war. Das NRPS hat keine Verhaftungen oder Anklagen erhoben. Die Untersuchung wurde der Lincoln County Humane Society übergeben.“

Zu den früheren Opfern des Hundes gehört ein 11-jähriges Mädchen, sagt die Humane Society

Kevin Strooband, Geschäftsführer des LCHS, sagt, die Aufzeichnungen der Agentur zeigen, dass Rocky in der Vergangenheit zwei andere Menschen gebissen hat und dass die Unterstützer des Hundes in der Online-Petition auf einen vierten Angriff verweisen, von dem er zuvor nichts wusste.

Eines der Opfer, von denen LCHS Aufzeichnungen hat, war ein 11-jähriges Mädchen aus der Nachbarschaft, das 2019 von einem Rocky ohne Leine gejagt, nach unten gedrückt und auf die Rückseite ihres Beins oberhalb des Knies gebissen wurde. Das Mädchen musste genäht werden, heißt es in der Erklärung ihrer Mutter gegenüber der humanen Gesellschaft.

Die Humane Society sagt, dass ein Mädchen, das von demselben Hund angegriffen wurde, Stiche für Bisse auf der Rückseite ihres Beins über dem Knie benötigte. (Bereitgestellt von der Lincoln County Humane Society)

Laut Strooband wurde der Besitzer des Hundes verurteilt, weil er einem Hund erlaubt hatte, frei herumzulaufen, und eine Geldstrafe verhängt.

Die örtliche Polizei sagt, sie habe Kushners Fall an das LCHS übergeben, nachdem er die Polizei angerufen hatte, um den Vorfall zu melden.

Strooband ordnete dann an, dass Rocky von der Humane Society festgehalten wird, und die Organisation leitete ein Gerichtsverfahren nach dem Dog Owners‘ Liability Act ein, um Rockys Schicksal zu bestimmen. Möglich sind eine Anordnung zur Einschläferung des Hundes oder seine Rückgabe mit Auflagen für die Halter.

Er sagt, ein Friedensrichter habe der Organisation befohlen, den Hund bis zu weiteren Anordnungen der Gerichte festzuhalten.

„Das LCHS war nicht befugt, den Hund freizulassen, bis weitere Anweisungen von einem Friedensrichter erteilt wurden“, sagt Strooband, eine Tatsache, von der die vielen Leute, die die Organisation per E-Mail um die Freilassung von Rocky baten, offenbar nichts wussten, fügte er hinzu. „Das liegt komplett außerhalb unserer Kontrolle.“

Tierschutzgruppe sagt, Hund hat Mobilitätsprobleme

Hines‘ Online-Petition mit dem Titel „Bitte helfen Sie, Rockys Leben zu retten!“ wurde bis Donnerstag mehr als 16.000 Mal unterzeichnet. Hines, die ein Hospiz für alte und kranke Tiere betreibt, teilte CBC E-Mails mit, die zeigen, dass Rockys Besitzer zu ihr kamen, um Hilfe zu erhalten, um über die Situation zu informieren.

Eine neuere Petition im Zusammenhang mit dem Fall mit dem Titel „Erlauben Sie nicht, dass Rocky getötet wird – er ist unschuldig“, die von einer Gruppe aus Ontario namens Reform Advocates for Animal Welfare erstellt wurde, hat mehr als 7.000 Unterschriften erhalten. Es beschreibt Rocky als „einen süßen, älteren, 10-jährigen Hund, der an Hypothyreose leidet und Mobilitätsprobleme hat“. Diese Petition behauptet, Rocky habe den Stadtrat niedergeschlagen, ihn aber nicht verletzt.

Hines sagt, dass sie, obwohl sie nicht dort war und nicht gesehen hat, was passiert ist, sicher ist, dass Kushner und Strooband zusammenarbeiten, um den Hund einschläfern zu lassen.

„Dies ist ein extremer Machtmissbrauch“, sagte sie gegenüber CBC Hamilton, obwohl sie keine Beweise für einen solchen Missbrauch vorlegte.

Kushner sagt, dass viele der Kommentare, die er per E-Mail erhalten hat, behaupten, er nutze seine Position im Rat, um Druck auf das Gericht auszuüben, um den Hund einzuschläfern.

Er sagt, er sei seit Abgabe des Polizeiberichts nicht mehr in den Fall verwickelt gewesen. „Ich habe diesen Einfluss nicht und ich versuche nicht, diesen Einfluss zu haben“, sagte er.

Rockys Fall kommt am Donnerstag als nächstes vor Gericht. Laut Strooband könnte eine außergerichtliche Einigung erzielt werden, die die Freilassung des Hundes ermöglichen könnte, oder das Gericht könnte einen Termin für eine Anhörung festlegen, die „mit ziemlicher Sicherheit im neuen Jahr stattfinden würde“.

Er fügt hinzu, dass er es trotz der Aufregung nicht bereut, den Hund von seinen Besitzern entfernen zu lassen.

„Das ist eine Gefahr für die Gesellschaft“, sagte er. „Wenn es jemand anderen beißen würde, würden 13.000 Unterschriften meinen Kopf fordern.“