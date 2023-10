In einer umstrittenen Entscheidung am Ratstisch und in der Gemeinde hat der Stadtrat in Penticton, BC, den Bau neuer Radwege für die nächsten drei Jahre blockiert.

Bei einer Sitzung Anfang dieser Woche stimmte der Rat der Stadt im Süden von Okanagan mit 4:3 für einen vom Rat eingebrachten Antrag. Amelia Boultbee weist die Mitarbeiter der Stadt an, „alle Arbeiten … im Zusammenhang mit der Schaffung neuer Radwege mit separaten Betonbarrieren“ bis zum Ende der aktuellen Ratsperiode im Jahr 2026 einzustellen.

Boultbee ist Stadträtin in ihrer ersten Amtszeit und sagte, sie habe den Antrag vorgebracht, weil die Wähler ihr während des Wahlkampfs deutlich gemacht hätten, dass sie gegen neue Radwege seien.

Bürgermeister Julius Bloomfield gehörte zu denjenigen, die bei der Sitzung am Dienstag gegen den Antrag stimmten, da er sagte, er „treibt uns in die Enge“. Die knappe Verabschiedung des Antrags durch den Rat ist auch für Matt Hopkins, städtischer Radsportdirektor der Penticton and Area Cycling Association, besorgniserregend, der ihn als „wirklich enttäuschend“ bezeichnet.

„Fahrradwege waren nicht gut für unsere Gemeinde“

Der Antrag von Boultbee wurde gegenüber seiner ursprünglichen Form geändert, die einen Stopp der Schaffung aller neuen Radwege forderte, nicht nur derjenigen, die durch Betonbarrieren getrennt waren. Die Änderung erfolgte, nachdem Coun. Helena Konanz bemerkte, dass Radwege mit „einer Dose Farbe und einem Pinsel“ erstellt werden könnten.

Im Antrag von Boultbee heißt es weiter, dass die Ratsmitarbeiter die Mitarbeiter anweisen sollen, vor der Verabschiedung alle neuen Elemente im Zusammenhang mit Radwegen aus dem Finanz- und Unternehmensgeschäftsplan 2024 zu streichen.

Während der Ratssitzung sagte Boultbee, sie und ihre Freiwilligen hätten im Vorfeld der Bürgerwahl 2022 fast 1.000 Menschen angerufen und eine klare Botschaft in Bezug auf Radwege erhalten.

„Ich gebe zu, dass es in Penticton einige Leute gibt, die den Ausbau von Radwegen wünschen, aber … es herrscht die überwältigende Meinung, dass Radwege nicht gut für unsere Gemeinde waren, dass sie zu teuer waren, und es besteht kein Interesse daran.“ Wir sehen, dass sie zu diesem Zeitpunkt erweitert werden“, sagte Boultbee.

Coun. James Miller sagte, er unterstütze Boultbees Antrag wegen einer drohenden Steuererhöhung um 8,4 Prozent für Stadtbewohner und der Notwendigkeit finanzieller Unterstützung in anderen Bereichen.

„Wir haben eine Opioidkrise, Menschen leiden unter Obdachlosigkeit, ein wahrgenommenes Kriminalitätsproblem in unserer Gemeinde“, sagte Miller.

„Derzeit habe ich einfach das Gefühl, dass es größere Prioritäten gibt, während ich dennoch versuche, eine angemessene Steuererhöhung für unsere fleißigen Steuerzahler aufrechtzuerhalten.“

Coun. Amelia Boultbee verliest ihren Antrag gegen die Schaffung neuer Radwege auf einer Stadtratssitzung in Penticton, BC, am 17. Oktober 2023. (Bildschirmaufnahme)

In der Diskussion im Vorfeld der Abstimmung über Boultbees Antrag äußerte sich Bloomfield lautstark dagegen.

„Zu sagen, dass wir überhaupt nicht darüber diskutieren werden, drängt uns nur in eine Ecke, in die wir uns nicht hineindrängen sollten“, sagte Bloomfield.

„Wir sollten uns die Möglichkeit lassen, künftig Projekte in ihrer Gesamtheit zu besprechen. Und das ist unsere Aufgabe.“

Halbfertiger Radweg wird stark beansprucht

In einem Interview auf CBC Radio Tagesanbruch im SüdenHopkins äußerte sich enttäuscht über die Entscheidung des Rates.

Hopkins verwies auf einen 6,7 Kilometer langen geschützten Radweg, der derzeit durch das Zentrum von Penticton gebaut wird, und wies darauf hin, dass er bereits stark beansprucht wird, obwohl er erst zur Hälfte fertiggestellt ist.

Die Straße ist als Lake-to-Lake-Route bekannt, und Hopkins sagte, eine Zählung der Stadt habe ergeben, dass 85.000 Menschen sie benutzt hätten, um durch die Kreuzung von Eckhardt Avenue und Martin Street zu radeln. Weiter entlang der Route hätten Zählungen ergeben, dass allein im Jahr 2023 200.000 Menschen es genutzt hätten.

„Es ist wirklich enttäuschend, das zu sehen (Ratsbeschluss), vor allem wenn man sieht – selbst wenn man nur eine halb fertige Radroute hat –, wie viele Menschen das heute genießen und nutzen“, sagte Hopkins.

Der weitere Bau der See-zu-See-Route wird durch die Entscheidung des Gemeinderats nicht beeinträchtigt. Die Arbeiten am letzten Abschnitt sollen nächstes Jahr beginnen.

Das Projekt kostet voraussichtlich mehr als 8 Millionen US-Dollar. Die Finanzierung durch die Provinz und den Bund beläuft sich auf 4,05 Millionen US-Dollar, und die Stadt gibt an, dass sie „weiterhin geeignete Zuschüsse beantragt, sobald diese verfügbar sind“.