Der Stablecoin-Gigant Tether verzeichnet einen überraschenden Gewinn von 700 Millionen Dollar

Tether veröffentlichte am Donnerstag seine neuesten Quartalszahlen, wobei der weltweit führende Stablecoin-Emittent zum ersten Mal öffentlich erklärte, dass er einen Gewinn erzielt hat.

Tether, das sich im Besitz des Hongkonger Hauptsitzes Ifinex befindet, gab in einem neuen Bescheinigungsbericht an, dass es im Dezemberquartal einen „Nettogewinn“ von 700 Millionen US-Dollar erzielt habe. Das Unternehmen sagt, es habe das Geld zu seinen Reserven hinzugefügt.

Tether sagte, seine jüngsten Quartalsergebnisse seien durch Zinserhöhungen der US-Notenbank gestützt worden, was zu höheren Renditen auf Staatsanleihen geführt habe. „Tether legt keine anderen Finanzinformationen als die in der CRR angegebenen offen [Consolidated Reserves Report]“, sagte Tether CNBC in per E-Mail gesendeten Kommentaren.

Tether verdient Geld mit verschiedenen Gebühren, darunter eine Auszahlungsgebühr von 1.000 $ (mit einer Mindestauszahlungsanforderung von 100.000 $) sowie Investitionen in digitale Token und Edelmetalle sowie die Vergabe von Krediten an andere Institutionen.

Tether ist der Emittent von USDT , der weltweit größte Stablecoin nach Marktkapitalisierung. Stablecoins sind Wertmarken, die immer vollständig durch einen Gegenwert an Reservevermögen gedeckt sein sollen.

Die Idee ist, dass jemand, der eine Einheit Tether verkaufen möchte, 1 Dollar zurückbekommt.

Aber Tether wird seit langem von Bedenken verfolgt, dass sein Token nicht vollständig eins zu eins durch einen gleichwertigen Wert von Reserven gedeckt ist.