US-Generalstaatsanwalt Merrick Garland hat David Weiss zum Sonderermittler ernannt, was ihm mehr Ermittlungsautonomie verleiht

Dem leitenden Staatsanwalt, der die strafrechtlichen Ermittlungen gegen den Sohn von US-Präsident Joe Biden leitet, wurde der Status eines Sonderermittlers verliehen, was die Ermittlungen möglicherweise vertiefen könnte, nachdem ein Bundesrichter einen Plädoyer-Deal abgelehnt hatte, der es Hunter Biden ermöglicht hätte, eine Gefängnisstrafe wegen Steuer- und Waffenvorwürfen zu vermeiden.

Generalstaatsanwalt Merrick Garland gab am Freitag die Entscheidung bekannt, David Weiss, US-Staatsanwalt für den Bezirk Delaware, zum Sonderermittler zu ernennen. Weiss sagte in einer Gerichtsakte früher am Tag, dass die Verhandlungen über eine überarbeitete Einigungsvereinbarung mit Hunter Biden am Ende seien „Sackgasse,“ was darauf hindeutet, dass der Fall möglicherweise vor Gericht kommt.

Garland sagte, Weiss, der seit 2019 mutmaßliche Verbrechen von Hunter Biden untersucht, habe am Dienstag die Ernennung zum Sonderermittler in dem Fall beantragt, weil „Seiner Einschätzung nach hatten seine Ermittlungen ein Stadium erreicht, in dem er seine Arbeit als Sonderermittler fortsetzen sollte.“ Er fügte hinzu, „Nach Prüfung seines Antrags sowie der außergewöhnlichen Umstände in dieser Angelegenheit bin ich zu dem Schluss gekommen, dass es im öffentlichen Interesse liegt, ihn zum Sonderberater zu ernennen.“









Zu diesen Umständen gehört die Tatsache, dass Biden der Sohn des Präsidenten ist und ihm vorgeworfen wird, eine Einflussnahme betrieben zu haben, von der sein Vater profitiert hat. Die Untersuchung erfolgt auch zu einem Zeitpunkt, an dem der ältere Biden eine Wiederwahl anstrebt und seine Regierung seinen größten politischen Rivalen, den ehemaligen Präsidenten Donald Trump, in zwei verschiedenen Fällen strafrechtlich angeklagt hat. Tatsächlich ist Trump der erste Ex-Präsident in der Geschichte der USA, der strafrechtlich angeklagt wurde, und er hat politisch motivierte Staatsanwälte beschuldigt, versucht zu haben, ihn auszuschalten, und sagte, Biden könne ihn bei den Wahlen 2024 nicht schlagen.

Garland bekräftigte seine wiederholten Behauptungen, dass Weiss die volle Befugnis erhalten habe, staatsanwaltschaftliche Entscheidungen im Fall Hunter Biden zu treffen. Er sagte jedoch, dass der Staatsanwalt nicht länger davon betroffen sein werde „Alltagsbetreuung“ von jedem Beamten des Justizministeriums (DOJ). „Die heutige Ankündigung gibt den Staatsanwälten, Agenten und Analysten, die an dieser Angelegenheit arbeiten, die Möglichkeit, ihre Arbeit zügig fortzusetzen und Entscheidungen zu treffen, die unbestreitbar nur auf der Grundlage von Fakten und Gesetzen erfolgen.“

Zwei Whistleblower des IRS, die an der Untersuchung mutmaßlicher Steuerverbrechen von Hunter Biden beteiligt waren, sagten im Juni vor dem Kongress aus, dass das DOJ zweimal Anträge abgelehnt habe, dem Staatsanwalt den Status eines Sonderberaters zu verleihen. Einer der Whistleblower behauptete außerdem, Weiss sei daran gehindert worden, in Südkalifornien und Washington Anklage gegen Biden wegen mutmaßlich in diesen Gerichtsbarkeiten begangener Verbrechen zu erheben.













Weiss sagte letzten Monat in einem Brief an den Kongress, dass er nie die Benennung eines Sonderermittlers beantragt habe und nicht daran gehindert worden sei, in irgendeiner Gerichtsbarkeit Anklage zu erheben.

Die Richterin des US-Bezirksgerichts, Maryellen Noreika, lehnte Bidens Einigung letzten Monat zumindest teilweise ab, weil das Justizministerium offenbar zugestimmt hatte, ihm Immunität vor Strafverfolgung wegen anderer möglicher Verbrechen zu gewähren. Weiss sagte dem Richter, dass seine Ermittlungen zu weiteren Anklagen führen könnten, woraufhin Leo Wise, ein Anwalt, der den Sohn des Präsidenten vertritt, sagte, die Einigung sei abgeschlossen „Null und nichtig.“

Republikanische Gesetzgeber haben dem DOJ vorgeworfen, versucht zu haben, dem jüngeren Biden eine Chance zu geben „Schatz“ Deal, während gleichzeitig politisch motivierte Strafverfolgungen gegen Trump durchgeführt werden. Ein Ausschuss des US-Repräsentantenhauses untersucht mutmaßliche Bestechungsgelder im Ausland durch die Familie Biden.