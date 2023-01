Der Staatsanwalt von Chicago lässt die Anklage wegen sexuellen Missbrauchs von R. Kelly fallen, da der Sänger eine lange Haftstrafe verbüßt

Eine Staatsanwältin aus Chicago sagte am Montag, dass sie die Anklage wegen sexuellen Missbrauchs gegen die Sängerin R. Kelly fallen lasse, nachdem sie vor zwei Gerichten auf Bundesebene verurteilt worden war, die garantieren sollten, dass der in Ungnade gefallene R&B-Star jahrzehntelang eingesperrt wird.

Der Staatsanwalt von Cook County, Kim Foxx, gab die Entscheidung einen Tag vor einer Anhörung im Zusammenhang mit staatlichen Anklagen bekannt, in denen er beschuldigt wird, vier Personen sexuell missbraucht zu haben, von denen drei Minderjährige waren. Sie sagte, sie werde einen Richter bitten, die Anklagen am Dienstag abzuweisen.

Foxx, der 2019 Frauen und Mädchen gebeten hatte, sich zu melden, damit sie Anklage gegen Kelly erheben könne, räumte ein, dass die Entscheidung für seine Ankläger „enttäuschend“ sein könnte.

„Mr. Kelly erwägt die Möglichkeit, wegen der Verbrechen, die er begangen hat, nie wieder aus dem Gefängnis zu gehen“, sagte der Staatsanwalt und bezog sich dabei auf seine Bundesverurteilung. „Während die heutigen Fälle nicht mehr weiterverfolgt werden, glauben wir, dass der Gerechtigkeit Genüge getan wurde.“

Seit Kelly 2019 in Cook County angeklagt wurde, haben Bundesjurys in Chicago und New York ihn wegen einer Reihe von Verbrechen verurteilt, darunter Kinderpornografie, Verführung, Erpressung und Sexhandel im Zusammenhang mit Vorwürfen, er habe Frauen und Mädchen schikaniert.

Verfahren in Minnesota anhängig

Kelly, geboren als Robert Sylvester Kelly, verbüßt ​​im New Yorker Fall eine 30-jährige Haftstrafe und wartet auf die Verurteilung am 23. Februar vor einem Bundesgericht in Chicago. Gegen diese Verurteilungen legt er Berufung ein.

Allein aufgrund des New Yorker Urteils kommt der 56-Jährige erst mit etwa 80 Jahren auf freien Fuß.

HÖREN | Was die Verurteilung von R. Kelly für seine Opfer und sein musikalisches Vermächtnis bedeutet: 10:40Auspacken von R. Kellys 30-jähriger Haftstrafe Der freiberufliche Musikjournalist A. Harmony sprach mit Gastmoderator Elamin Abdelmahmoud darüber, was die 30-jährige Haftstrafe von R. Kelly für sein Vermächtnis, seine Opfer und die Musikindustrie insgesamt bedeutet.

Foxx sagte, sie habe sich vor zwei Wochen an Kellys Anwalt gewandt, um anzuzeigen, dass die Anklage möglicherweise fallen gelassen werde. Sie sprach auch mit den Frauen, deren Anschuldigungen im Mittelpunkt des Falls standen.

Foxx lobte den „Mut, den es brauchte, um sich zu melden“.

Nachrichten mit der Bitte um einen Kommentar von Kellys Anwalt wurden nicht sofort beantwortet.

Staatsanwälte entscheiden sich manchmal dafür, weitere Verfahren durchzuführen, weil sie befürchten, dass Verurteilungen an anderer Stelle während des Berufungsverfahrens rückgängig gemacht werden könnten. Sie sehen eine Chance für zusätzliche Verurteilungen als Versicherung.

„Wir haben keine monetäre Kosten-Nutzen-Analyse durchgeführt“, sagte Foxx und merkte jedoch an, dass die für einen Prozess ausgegebenen Ressourcen jetzt stattdessen „für die Interessenvertretung für andere Überlebende sexuellen Missbrauchs“ verwendet werden könnten.

Ein weiterer Fall wegen sexuellen Fehlverhaltens ist in Hennepin County, Minnesota, anhängig, wo der Grammy-Preisträger mit einer Anklage konfrontiert ist. Auch dieser Fall wurde ausgesetzt, während die Bundesfälle abliefen. Die Staatsanwälte von Minnesota haben nicht gesagt, ob sie immer noch beabsichtigen, Kelly vor Gericht zu stellen.

Bekannt für seinen Hit Ich glaube, ich kann fliegen und für Lieder wie z Bump’n’Grind, Kelly verkaufte Millionen von Alben, selbst nachdem Vorwürfe über seinen Missbrauch junger Mädchen in den 1990er Jahren öffentlich kursierten. Er schlug 2008 in Chicago Anklagen wegen Kinderpornografie durch, als ihn eine Jury freisprach.

Die weit verbreitete Empörung über Kellys sexuelles Fehlverhalten kam erst nach der #MeToo-Abrechnung und der Veröffentlichung der Lifetime-Dokumentationen zum Vorschein R. Kelly überleben Anfang 2019.

In dieser Skizze im Gerichtssaal erscheinen R. Kelly und seine Rechtsanwältin Jennifer Bonjean (links) während seiner Anhörung zum Urteil vor einem Bundesgericht am Mittwoch, dem 29. Juni 2022, in New York. Der ehemalige R&B-Star wurde zu 30 Jahren Gefängnis verurteilt, nachdem er wegen Erpressung und anderer Verbrechen verurteilt worden war. (Elizabeth Williams/The Associated Press)

Die Staatsanwaltschaft stellte den Sänger als Meistermanipulator dar

Foxx kündigte die Anklage gegen Cook County Monate vor den Bundesverfahren in New York und Chicago an. Das Büro von Foxx behauptete, er habe wiederholt Mädchen für Sex aufgesucht, darunter eine, die er auf ihrer Feier zu ihrem 16. Geburtstag getroffen hatte, und eine andere, die den R&B-Star kennengelernt hatte, als er 2008 vor Gericht stand.

Bundesanwälte in New York teilten den Geschworenen bei seinem Prozess im Jahr 2021 mit, dass Kelly sein Gefolge von Managern und Helfern eingesetzt habe, um Mädchen zu treffen und sie gehorsam zu halten, eine Operation, die nach Ansicht der Staatsanwälte einem kriminellen Unternehmen gleichkam.

Letztes Jahr stellten ihn die Staatsanwälte bei Kellys Bundesprozess in Chicago als Meistermanipulator dar, der seinen Ruhm und Reichtum nutzte, um von Stars begeisterte Fans, darunter einige Minderjährige, anzulocken, sie sexuell zu missbrauchen und sie dann zu verwerfen. Vier Ankläger sagten aus.

Während die Staatsanwälte in diesem Fall Verurteilungen in sechs der 13 Anklagepunkte gegen ihn gewannen, verlor die Regierung die Anklagepunkte – dass Kelly und sein damaliger Geschäftsführer seinen Prozess gegen Kinderpornografie im Jahr 2008 erfolgreich manipulierten.