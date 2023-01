Der sprintende große Bolt sagt „Stresssituation“ und versucht, verlorene Millionen zurückzugewinnen

Der Olympionike Usain Bolt sagte, er habe versucht, 12,7 Millionen Dollar zurückzuerhalten, die von seinem Konto bei einer jamaikanischen Investmentfirma verschwunden waren.

Der 36-jährige Sprinter sagte, er habe versucht, nicht zu viel über die Angelegenheit nachzudenken, und nannte es eine „stressige Situation“.

Anfang dieses Monats wurde ihm mitgeteilt, dass sein Kontostand unerklärlicherweise auf nur noch 12.000 Dollar gesunken ist.

Usain Bolt, Weltrekordhalter über 100 und 200 Meter, sagte am Freitag, es sei eine „stressige Situation“ gewesen, mehr als 12,7 Millionen Dollar zurückzuerhalten, die von seinem Konto bei einer jamaikanischen Investmentfirma verschwunden seien.

Der 36-jährige Bolt wurde Anfang dieses Monats darüber informiert, dass sein Kontostand bei der in Kingston ansässigen Stocks and Securities Ltd (SSL) unerklärlicherweise auf nur noch 12.000 Dollar geschrumpft sei, sagte Anwalt Linton Gordon am 17. Januar gegenüber Reuters.

„Es ist hart, weißt du, aber ich denke, in den Jahren, in denen ich an Wettkämpfen teilgenommen habe, hat es mir geholfen, zu verstehen und mich auf das zu konzentrieren, was wichtig ist“, sagte Bolt am Freitag gegenüber Reportern.

Er sprach beim Start der Gibson McCook Relays in Kingston, wo er als Botschafter des Leichtathletik-Meetings vorgestellt wurde, das jetzt in seinem 50. Jahr stattfindet.

„Ich werde die Angelegenheit in die Hände meines Anwalts legen und mich auf meine Familie konzentrieren, versuchen, nicht zu viel darüber nachzudenken, weil es eine stressige Situation ist“, fügte der elfmalige Weltmeister hinzu.

SSL sagte in einer Erklärung vom 12. Januar, dass es auf betrügerische Aktivitäten eines ehemaligen Mitarbeiters aufmerksam geworden sei und die Angelegenheit an die Strafverfolgungsbehörden weitergeleitet habe, und fügte hinzu, es habe Schritte unternommen, um Vermögenswerte zu sichern und Protokolle zu stärken.

Die Jamaica Constabulary Force sagte, ihre Betrugs- und Finanzermittlungsteams untersuchten „angebliche betrügerische Aktivitäten bei (SSL), die angeblich die Konten von Mr. Usain Bolt und anderen Personen beeinträchtigt haben“.

Bolts Konto solle als Rente für den achtmaligen Olympiasieger und für seine Eltern dienen, sagte Gordon.

Bolt ging 2017 in den Ruhestand, nachdem er ein Jahrzehnt lang das globale Sprinten dominiert, einen von Dopingskandalen geplagten Sport wiederbelebt und zu einem bekannten Namen wie dem brasilianischen Fußballstar Pele und dem amerikanischen Boxchampion Muhammad Ali geworden war.