Der Sprecher von Lionel Messi bestreitet Berichte, dass der argentinische Kapitän in Verhandlungen mit MLS-Spieler Inter Miami für die nächste Saison steht

Argentiniens Fußball-Superstar Lionel Messi befindet sich nicht in Verhandlungen über einen Wechsel zu Inter Miami in der nächsten Saison, sagte sein Vertreter gegenüber CNN.

Am Sonntag berichtete die britische Sunday Times, dass der 35-jährige Stürmer von Paris Saint-Germain (PSG) kurz vor einer Einigung mit der MLS-Mannschaft stehe und nach Abschluss der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft unterschreiben werde.

„Es ist falsch, es sind Fake News. Es gibt keine Verhandlungen darüber, dass Lionel in der nächsten Saison zu Inter Miami wechselt“, sagte Messis Vertreter Marcelo Méndez in einer Erklärung gegenüber CNN.

Der argentinische Kapitän, der sein Land derzeit in Katar bei der wahrscheinlich letzten Weltmeisterschaft seiner Karriere vertritt, spielt im letzten Jahr seines Vertrags mit PSG.

Messi erzielte ein fantastisches Tor, um die Blockade zu überwinden und die Aufhebung zu unterstützen Albiceleste zu einem 2:0-Sieg gegen Mexiko am Samstag, der entscheidend war, um Argentiniens Hoffnungen auf den Einzug in die K.-o.-Runde des Wettbewerbs aufrechtzuerhalten, nachdem die Mannschaft in ihrem ersten Spiel in einer historischen Überraschung gegen Saudi-Arabien gescheitert war.

Während seiner Karriere hat Messi mit Barcelona, ​​PSG und Argentinien insgesamt 40 Trophäen gewonnen – darunter die Copa Ámerica, Südamerikas wichtigstes internationales Turnier –, aber er hat noch nie die Weltmeisterschaft gewonnen.