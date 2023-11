CNN

—



Der Sprecher des Repräsentantenhauses, Mike Johnson, arbeitete Mitte bis Ende der 2000er Jahre eng mit einer Gruppe zusammen, die die „Konversionstherapie“ förderte, eine diskreditierte Praxis, die behauptete, sie könne die sexuelle Orientierung von Schwulen und Lesben verändern.

Bevor er seine politische Karriere startete, beriet der Anwalt Johnson eine Organisation namens Exodus International in Rechtsfragen und arbeitete mit der Gruppe zusammen, um eine jährliche Anti-Homosexuell-Veranstaltung für Jugendliche zu veranstalten, wie aus einer KFile-Rezension von CNN über mehr als ein Dutzend hervorgeht von Johnsons Medienauftritten aus dieser Zeitspanne.

Exodus International wurde 1976 gegründet und war führend in der sogenannten „Ex-Schwulen“-Bewegung, deren Ziel es war, schwule Menschen durch Konversionstherapieprogramme mit religiösen und Beratungsmethoden zu unterstützen. Exodus International vernetzte Ministerien auf der ganzen Welt mithilfe dieser kontroversen Ansätze.

Die Gruppe wurde 2013 geschlossen, und ihr Gründer veröffentlichte eine öffentliche Entschuldigung für den „Schmerz und die Verletzungen“, die seine Organisation verursacht hatte. Die Konversionstherapie wurde von den meisten großen medizinischen Einrichtungen weitgehend verurteilt und hat sich als schädlich für LGBTQ-Menschen in Schwierigkeiten erwiesen.

Zu dieser Zeit arbeitete Johnson als Anwalt für die sozialkonservative Rechtsvertretung Alliance Defense Fund (ADF). Er und seine Gruppe arbeiteten von 2006 bis 2010 mit Exodus zusammen.

Johnson und Exodus arbeiteten jahrelang an einer von der ADF im Jahr 2005 ins Leben gerufenen Veranstaltung namens „Tag der Wahrheit“ – einem Gegenprotest zum „Tag des Schweigens“, einem Tag in Schulen, an dem Schüler schwiegen, um auf Mobbing aufmerksam zu machen, mit dem sie konfrontiert sind LGBTQ-Jugend.

Der Tag der Wahrheit versuchte, diesem Schweigen entgegenzuwirken, indem er Informationen über das verbreitete, was Johnson als „gefährlichen“ schwulen Lebensstil bezeichnete.

„Ich meine, unsere Rasse, die Größe unserer Füße, die Farbe unserer Augen, das sind Dinge, mit denen wir geboren werden und die wir nicht ändern können“, sagte Johnson 2008 einem Radiomoderator, als er für die Veranstaltung warb. „Was diese Interessengruppen für Erwachsene wie das Gay Lesbian Straight Education Network fördern, ist eine Art Verhalten. Homosexuelles Verhalten ist etwas, was man tut, es ist nicht etwas, was man ist.“

In der Presse, im Radio und im Fernsehen verunglimpfte Johnson, ein Republikaner aus Louisiana, häufig Homosexualität, wie aus der Rezension von KFile hervorgeht. Er plädierte für die Kriminalisierung von schwulem Sex und ging sogar so weit, ihm eine Mitschuld am Untergang des Römischen Reiches zu geben.

„Der Fall Roms ist nicht nur auf die Entbehrung der Gesellschaft und den Verlust der Moral zurückzuführen, sondern auch auf das grassierende homosexuelle Verhalten, das von der Gesellschaft geduldet wurde“, sagte Johnson 2008 einem Radiomoderator.

Johnsons Büro reagierte nicht auf eine CNN-Anfrage nach einem Kommentar zu seiner Arbeit mit Exodus.

Exodus International nahm 2006 an der ADF-Veranstaltung „Tag der Wahrheit“ teil und die Gruppen arbeiteten gemeinsam an Werbematerial für die Veranstaltung, einschließlich einer eigenständigen Website, die Benutzer auf die Bekehrungsmissionen von Exodus aufmerksam machte. Dokumente auf dieser Website zitierten die inzwischen abgelehnte wissenschaftliche Arbeit zur Unterstützung der Konversionstherapie. Exodus Youth, der Jugendflügel der Gruppe, bewarb die Veranstaltung in seinen Blogs.

In Videos, die Exodus und ADF auf ihrer eigenständigen Website „Day of Truth“ veröffentlichten, sprachen zwei Exodus-Mitarbeiter darüber, dass Jugendliche ihre Homosexualität nicht „akzeptieren“ oder „annehmen“ müssten. Die Videos enthielten Aussagen eines „ehemaligen Homosexuellen“ und einer „ehemaligen Lesbe“.

Dokumente auf der Website wurden nicht online archiviert, sondern 2007 und 2008 von Anti-Konversionstherapie-Gruppen wie Truth Wins Out gespeichert. Auf der Website gab es eine von Exodus bereitgestellte FAQ zum Thema Homosexualität und es wurden T-Shirts mit der Aufschrift „Die Wahrheit kann nicht zum Schweigen gebracht werden“ verkauft .“

In einem Video war Johnson zu sehen, der später im Vorfeld der Veranstaltung in einer Pressemitteilung auf der Website von Exodus International mit den Worten zitiert wurde: „Eine offene, ehrliche Diskussion lässt die Wahrheit an die Oberfläche kommen.“

Johnson bewarb die Veranstaltung intensiv in den Medien – durch Radiointerviews, Kommentare in Zeitungen und einen Leitartikel. In Interviews zitierte er wiederholt den Fall eines Teenagers, der nach dem Tag des Schweigens mit einem T-Shirt mit der Aufschrift „Schäm dich!“ zur Schule ging. Unsere Schule hat angenommen, was Gott verurteilt hat“ und „Homosexualität ist beschämend.“ Der Teenager wurde suspendiert und ADF vertrat ihn in rechtlichen Schritten zu dem Vorfall. Der Fall wurde abgewiesen, weil der Teenager seinen Abschluss gemacht hatte, und das Gericht entschied, dass er nicht länger berechtigt sei, die Kleiderordnung anzufechten.

„Der Tag der Wahrheit wurde eigentlich ins Leben gerufen, um der Förderung der Homosexualität an öffentlichen Schulen entgegenzuwirken“, sagte Johnson 2008 einem Radiomoderator.

Diejenigen, die sich damals gegen ADF und Exodus engagierten, sagten, das Ereignis sei gefährlich für verwirrte Jugendliche.

„Das hat LGBTQ-Jugendlichen direkt geschadet“, sagte Wayne Besen, Geschäftsführer von Truth Wins Out und Experte für die Ex-Schwulenbranche, gegenüber CNN. „Das ist jemand, dessen Kern darin bestand, schwulenfeindliche und ehemalige schwule Standpunkte zu vertreten. Er wollte Anti-Homosexuellen-Befürwortern nicht nachgeben, er war der Anti-Homosexuellen- und Ex-Homosexuellen-Befürworter.“

Randy Scobey, ein ehemaliger Executive Vice President bei Exodus, der in Zusammenarbeit der Organisation mit ADF am Tag der Wahrheit gearbeitet hat, bezeichnete das Ereignis als eines seiner größten Bedauern.

„Es war Schikanierung derjenigen, die versuchten, nicht gemobbt zu werden“, sagte Scobey, der jetzt offen als schwuler Mann lebt. „Das war eine der öffentlichen Formen der Zusammenarbeit des Alliance Defense Fund mit uns.“

Die Verbindungen zwischen Exodus und ADF gingen über die Veranstaltung hinaus.

ADF, das inzwischen seinen Namen in Alliance Defending Freedom geändert hat, bewarb Exodus International 2004 in Werbebroschüren und bezeichnete es als eine Organisation, die „eine entscheidende Rolle dabei gespielt hat, Tausenden von Menschen dabei zu helfen, aus homosexuellem Verhalten herauszukommen“.

Scobey erinnerte sich an Johnson als einen ruhigen, aber festen Glauben daran, dass Homosexualität falsch sei. Er sagte, Johnson und ADF hätten Exodus und seinen „Mitgliedsministerien“ entscheidende Rechtsberatung geleistet.

„Wir haben hinter den Kulissen viel mit ihnen zusammengearbeitet“, sagte Scobey gegenüber CNN und sagte, die Gruppe habe ihnen rechtliche Beratung bei der Beratung ihrer ehemaligen Schwulen angeboten. „Sie waren für uns sehr wichtig und haben dazu beigetragen, dass wir uns rechtlich und politisch sicherer fühlen.“

Exodus International hat 2010 das Sponsoring der Veranstaltung „Tag der Wahrheit“ eingestellt, mit der Begründung, sie sei kontraproduktiv und kontraproduktiv geworden.