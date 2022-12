Der Sportjournalist Grant Wahl stirbt in Katar, während er über die Weltmeisterschaft berichtet

In ihrer Erklärung sprach US Soccer auch Celine und all seiner Familie und Freunden sein Beileid aus.

„Grant hat Fußball zu seiner Lebensaufgabe gemacht und wir sind am Boden zerstört, dass er und seine brillanten Texte nicht mehr bei uns sein werden“, sagte die Organisation. „Wir danken Grant für sein enormes Engagement und seinen Einfluss auf unser Spiel in den Vereinigten Staaten. Sein Schreiben und die Geschichten, die er erzählt hat, werden weiterleben.“

Grant schrieb für Publikationen wie z Sport illustriert und war Autor von Büchern, darunter Das Beckham-Experiment: Wie der berühmteste Athlet der Welt versuchte, Amerika zu erobern und Meister des modernen Fußballs: Wie die Weltbesten das Spiel des 21. Jahrhunderts spielen. Er produzierte die Miniserie 2022 Gute Konkurrenten, über die „Rivalität zwischen den Fußballnationalmannschaften der Vereinigten Staaten und Mexikos“, per IMDb.

Nach seinem Tod der Sprecher des US-Außenministeriums getwittert dass sie „mit hochrangigen katarischen Beamten in Kontakt stehen, um dafür zu sorgen, dass die Wünsche seiner Familie so schnell wie möglich erfüllt werden“, und dass sie in „engem Kontakt“ mit Grants Familie stehen.

