Schleich steigert den Umsatz in einem herausfordernden Umfeld um 8 % und wächst international. Es ist das achte Jahr in Folge mit einem starken Anstieg. Schleich, dessen Figuren und Spielsets mittlerweile in über 60 Ländern verkauft werden, erwirtschaftete einen Umsatz von 275 Millionen Euro (Vorjahr: 255 Millionen Euro) und wuchs damit trotz der rückläufigen internationalen Spielwarenmärkte deutlich. Schleich hat die Auswirkungen der angespannten Weltwirtschaftslage durch internationales Wachstum erfolgreich abgefedert und gleichzeitig in die Marke, in eine umfassende Nachhaltigkeitsstrategie und in neue Produkte investiert.

Trotz der weltweit sehr schwierigen Marktbedingungen konnte der führende Anbieter realistischer Tierfiguren seinen Umsatz seit 2015 kontinuierlich steigern und innerhalb der letzten acht Jahre mehr als verdoppeln. Mittlerweile verkauft das Unternehmen jährlich rund 40 Millionen seiner bekannten Figuren weltweit. Um das internationale Wachstum weiter zu stärken, wird die Produktpalette 2023 um die neue Produktlinie erweitert Zauberwelt(TM) ergänzt mit Figuren aus der Welt von Harry Potter(TM).. Wichtigster Erfolgsfaktor für das achte Wachstumsjahr in Folge ist für Dirk Engehausen, Geschäftsführer der Schleich GmbHdie Expansion ins Ausland: „Wir haben in den vergangenen Jahren strategisch und konsequent in die Marke Schleich® investiert. Mit unserem Markenrelaunch sind wir unserem Ziel, eine international bekannte Love Brand zu werden, einen großen Schritt näher gekommen.“ Die Marktanteile und die Markenbekanntheit der Marke schleich® außerhalb des deutschen Kernmarktes steigen kontinuierlich. „Durch starke Gewinne im Ausland konnten wir die schwierige Wirtschaftslage erfolgreich meistern.“ In den beiden internationalen Fokusmärkten USA (+ 26 % Umsatz) und Frankreich (+ 41 % Umsatz) verlief das vergangene Jahr für Schleich besonders erfreulich. Die Marke hat in beiden Ländern viel Bekanntheit erlangt. Ein wichtiger Baustein dafür war unter anderem die internationale Kampagne zum Relaunch der Marke – es war die größte Einzelinvestition der Firmengeschichte. Zusammen mit dem globalen Wachstum im E-Commerce und im Direct-to-Consumer über die markeneigenen Kanäle ist der Grundstein für den Ausbau der digitalen Fähigkeiten in den kommenden Jahren gelegt. Die Erweiterung wurde 2022 eingeführt Sofias Schönheiten innerhalb der Produktlinie Pferdeverein war im vergangenen Jahr das am schnellsten wachsende Produktsortiment von Schleich. Mittlerweile verfügt die Schleich GmbH weltweit über mehr als 40.000 Verkaufsstellen – sowohl stationär als auch online. 2022 wurden zwei weitere Standorte und Direktmärkte in Amsterdam und Prag eröffnet, sodass Schleich nun in 15 Ländern direkt vertreten ist. Transformation zu einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft Neben der neuen Markenstrategie lag der Fokus 2022 auf Nachhaltigkeit. „Unser Ziel ist es, nur nachhaltige Materialien zu verwenden. In einem ersten Schritt werden alle unsere Figuren bis Ende 2027 recycelbar sein. Wir arbeiten auch hart daran, recyceltes oder biobasiertes Material für die zukünftige Produktion unserer Spielzeuge zu finden.“erklärt Dirk Engelhausen. Darüber hinaus und um die Wiederverwendung von Ressourcen zu gewährleisten, wird Schleich seine Produkte und Verpackungen bis Ende 2027 nach den Prinzipien der Cradle to Cradle® Kreislaufwirtschaft optimieren und zertifizieren. Das bedeutet unter anderem, dass Schleich Zahlen sein kann Recycling ohne Qualitätsverlust. Bereits ab 2023 wird das Unternehmen für seine Verpackungen nur noch FSC®-zertifizierten Karton verwenden. Bis 2025 sollen alle Schleich-Verpackungen recycelbar sein. Der Kunststoffanteil in der Verpackung wurde bereits deutlich reduziert und Elemente durch recycelte und wiederverwendbare Materialien ersetzt. Im Vergleich zu 2020 wurde der Plastikanteil in allen Verpackungen bereits um rund 20 % reduziert. Schleich arbeitet auch an der Regionalisierung der Wertschöpfungskette und der Verkürzung der Transportwege. In Zukunft werden Produkte hauptsächlich dort produziert, wo sie verkauft werden. Das bedeutet auch, weitere Teile der Produktion nach Europa zu verlagern. Schleich bringt neue Harry Potter(TM) Produktlinie auf den Markt Zauberwelt(TM) 2023 wird Schleich seine Fans mit einer neuen, siebten Produktlinie begeistern Zauberwelt(TM) rund um die Welt von Harry Potter(TM). Die sechs Hauptfiguren mit ihren tierischen Begleitern und sechs fantastischen Kreaturen aus der Harry-Potter(TM)-Serie werden im September 2023 veröffentlicht Zauberwelt(TM) Schleich stärkt den deutschen Heimatmarkt und steigert gleichzeitig die Markenbekanntheit in seinen ausländischen Fokusmärkten – allen voran Großbritannien, Frankreich und die USA. „Mit Wizarding World(TM) und unserem klaren Bekenntnis zur Internationalisierung unserer Marke sind wir für die schwierigen globalen Marktbedingungen stabil aufgestellt. Die Umsetzung unserer Nachhaltigkeitsstrategie und insbesondere die Regionalisierung der Lieferketten wird eine der größte Herausforderung und spannende Aufgabe für das gesamte Team.“ , sagt Dirk Engelhausen mit Blick auf das kommende Jahr. „Einen wichtigen Beitrag zu unserem nachhaltigen Erfolg verdanken wir unserem unternehmerischen Denken, das ein wichtiger Bestandteil der Investmentkultur von Partners Group ist.“ Schleich gestaltete seinen umfangreichen Transformationsprozess mit der Expertise eines sechsköpfigen Teams Betriebsrat (Beirat) vom Eigentümer Partners Group ernannt, der im Namen seiner Kunden handelt. Luisa DelgadoVorsitzender des Beirats, freut sich, zwei neue Beiratsmitglieder begrüßen zu dürfen: Christoph Bornschein ist Gründer der TLGG Group und fokussiert sich auf digitale Transformation. 