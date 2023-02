Der Spiele-Streaming-Dienst Luna von Amazon hat in letzter Zeit viele Spiele verloren

Amazon zuvor gesagt 9to5Google dass es das Ziel von Luna war, „unsere Auswahl so frisch wie möglich zu halten und unseren Kunden eine große Auswahl an hochwertigen, immersiven Spielen anzubieten“ und dass es den Inhalt des Dienstes in diesem Sinne „auffrischt“.

Derzeit bietet das Luna Plus-Abonnement rund 200 Spiele, obwohl die Entfernungen am 8., 10., 26. und 27. Februar um 23:59 Uhr erfolgen sollen. Im Januar Spiel Rant aufgeführt, dass Luna Plus rund 190 Spiele hatte, was mehr war als die ungefähr 140, die die Liste im November 2022 hatte. (Obwohl es erwähnenswert ist, dass Amazon im Dezember die separaten Luna Retro- und Family-Abonnements in Luna Plus gefaltet hat.) Auch wenn Im Februar wurden keine neuen Spiele hinzugefügt und der Katalog sank auf 150, das wären immer noch mehr als beim offiziellen Start von Luna im März letzten Jahres, was laut Angaben etwa 130 waren Spiel Rant.