Der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil hat eine Debatte über Steuergerechtigkeit und die FINA für 2023

„Wir als SPD werden die Diskussionen um eine gerechte Verteilung im kommenden Jahr sehr deutlich machen“, sagte Klingbeil der „Bild am Sonntag“. Für Klingbeil steht fest: „Die Verteilungsfragen werden wieder viel klarer werden. Wir sind gerade dabei, die Krise zu bewältigen. Aber wenn wir den Schlussstrich darunter ziehen, stellen sich die Fragen: Was hat das alles gekostet? Wie wird es werden.“ nachhaltig bezahlt werden?“ Der Parteivorsitzende peilt eine stärkere Belastung der Vermögenden an: „Die SPD will grundsätzlich, dass diejenigen, die viel zu tun haben, das Gemeinwohl stärker finanzieren. Dafür setzen wir uns ein.“

Klingbeil kritisierte die hohe Kinderarmut als „Schande für unser Land“. „Der Anteil der Kinder in Armut muss bis zum Ende der Legislaturperiode deutlich sinken“, sagte der SPD-Chef. Er betonte, dass die Basis-Kindersicherung, die alle Leistungen für Kinder bündeln und verbessern werde, in der Koalition fest vereinbart sei und kommen werde. Mit der größten Erhöhung des Kindergeldes seit Mitte der 1990er Jahre hat die Regierung nun einen Anfang in der Bekämpfung der Kinderarmut gemacht. „Als wohlhabendes Land können wir nicht zulassen, dass Millionen von Kindern in Armut leben“, sagte Klingbeil.

dts Deutsche Textdienst Nachrichtenagentur GmbH