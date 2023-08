Der spanische Fußballverband stand am Samstag seinem Präsidenten Luis Rubiales standhaft zur Seite, auch wenn dieser heftig kritisiert wurde, weil er nach dem Sieg Spaniens bei der Frauen-Weltmeisterschaft die Starspielerin Jenni Hermoso am Kopf packte und sie auf die Lippen küsste.

In einer in den frühen Morgenstunden veröffentlichten Erklärung sagte der Verband, dass er rechtliche Schritte einleiten werde, um Rubiales zu verteidigen, und sagte, es würde zeigen, dass Hermoso oder Leute, die für sie sprachen, Lügen über das Geschehen gehabt hätten.

In der Erklärung auf der Website des Königlich Spanischen Fußballverbandes wurde nicht gesagt, woraus die rechtlichen Schritte bestehen würden.

Rubiales weigerte sich am Freitag, wegen seiner Aktionen am vergangenen Sonntag in Sydney als RFEF-Chef zurückzutreten. Er versuchte, sein Verhalten zu verteidigen und nannte den Kuss „spontan, gegenseitig, euphorisch und einvernehmlich“.

Hermoso sagte, sie habe dem Kuss nicht zugestimmt und sich „verletzlich und Opfer einer Aggression“ gefühlt.

Sie hat die Unterstützung der spanischen Regierung gewonnen, die Rubiales zwar nicht entlassen kann, seine Taten jedoch scharf verurteilt und beantragt, ihn auf einem rechtlichen Weg vor einem Sportgericht suspendieren zu lassen.

Auch die spanische Frauenmannschaft hat meutert. In einer gemeinsamen Erklärung, die am Freitagabend über ihre FUTPRO-Gewerkschaft verschickt wurde, erklärten alle 23 Mitglieder des Pokalsiegerteams, darunter Hermoso, sowie 32 weitere Teammitglieder, dass sie keine Länderspiele bestreiten würden, solange Rubiales weiterhin Chef des Verbandes sei.

In derselben Erklärung bestritt Hermoso Rubiales‘ Behauptung, dass der Kuss, den er ihr gab, einvernehmlich gewesen sei, und schrieb: „Ich möchte klarstellen, dass ich, wie auf den Bildern zu sehen war, zu keinem Zeitpunkt dem Kuss, den er mir gab, zugestimmt habe und natürlich.“ „Ich habe auf keinen Fall versucht, den Präsidenten zu heben.“

Föderation kämpft gegen „Lügen“

In seiner Stellungnahme vom frühen Samstag erklärte der Verband: „Die RFEF und der Präsident werden angesichts der Ernsthaftigkeit des Inhalts der Pressemitteilung der Futpro Union entsprechende rechtliche Schritte einleiten.“

„Wo Rechtsstaatlichkeit herrscht … werden Meinungen mit Fakten und Beweisen konterkariert und Lügen vor Gericht widerlegt.“

„Die RFEF und der Präsident werden jede Lüge aufdecken, die entweder von jemandem im Namen des Spielers oder gegebenenfalls von dem Spieler selbst verbreitet wird“, hieß es.

Der Erklärung waren vier Fotos von der Veranstaltung vom vergangenen Sonntag beigefügt, die angeblich Rubiales‘ Behauptung veranschaulichten, dass Hermoso ihn an den Hüften hochgehoben habe.

Reuters konnte einen Beamten der FUTPRO-Gewerkschaft nicht sofort telefonisch für eine Stellungnahme erreichen.

Es wurde allgemein erwartet, dass Rubiales auf einer Dringlichkeitssitzung des Verbandes am Freitag zurücktreten würde. Stattdessen sagte er wiederholt, er werde nicht aufgeben und beklagte sich darüber, dass „falsche Feministinnen“ „versuchten, mich zu töten“.

Die amtierende Arbeitsministerin Yolanda Diaz bezeichnete seine Rede am Freitag als „inakzeptabel“. Sie schrieb in den sozialen Medien: „Die Regierung muss handeln und dringend Maßnahmen ergreifen: Die Straflosigkeit für Macho-Aktionen ist vorbei. Rubiales kann nicht im Amt bleiben.“

Geschlechterfragen sind in den letzten Jahren in Spanien zu einem wichtigen Thema geworden. Zehntausende Frauen haben an Straßenmärschen teilgenommen, um gegen sexuellen Missbrauch und Gewalt zu protestieren.

Die von den Sozialisten geführte Koalitionsregierung leitete Gesetzesreformen, unter anderem in den Bereichen gleiches Entgelt, Abtreibung, Sexarbeit und Transgender-Rechte.