ZZu Beginn des Wochenendes wird im Südwesten voraussichtlich eine Hitzewelle einsetzen. Mit bis zu 37 Grad am Sonntag kann es der bislang heißeste Tag des Jahres werden, wie Meteorologe Kai-Uwe Nerding vom Deutschen Wetterdienst (DWD) mitteilte. Insbesondere sollten Sie sich vor UV-Strahlung schützen. Auch sogenannte Tropennächte sind möglich.

Laut DWD dürften die Temperaturen bereits am Freitag stark ansteigen. Im Flachland könnten die Temperaturen zwischen 30 und 32 Grad liegen. Grund dafür ist ein subtropischer Luftstoß aus dem Südwesten. Doch zunächst war es eher trocken.



Heiße Temperaturen am Wochenende



Das wird sich am Samstag ändern. Hier soll es unangenehm schwül sein, sagte Nerding, weil die Luft feuchter werde. Der Meteorologe erwartet flächendeckend bis zu 34 Grad. Obwohl es ein paar Quellwolken gibt, bleibt es überwiegend sonnig und regenfrei. Nachts kann es in Städten wie Stuttgart, Mannheim oder Karlsruhe zu sogenannten Tropennächten kommen. Dann würden die Tiefsttemperaturen nicht mehr unter 20 Grad sinken, hieß es.

Vorsicht vor UV-Strahlung

Der Höhepunkt der Hitzewelle soll am Sonntag erreicht werden: Es können bis zu 37 Grad herrschen. Das war bisher der heißeste Tag des Jahres. Diese Temperaturen sind in der Nähe von Rheinstetten oder Waghäusel im Landkreis Karlsruhe möglich. Auch am Gipfel des Feldbergs könnte es am Sonntag 24 Grad warm werden. Das sei außergewöhnlich, sagte der Meteorologe.

Das ganze Wochenende über sollten sich Menschen vor schädlicher UV-Strahlung in Acht nehmen. Denn der UV-Gefährdungsindex des DWD zeigt ein hohes bis sehr hohes Gesundheitsrisiko. Sonnenbrillen, Sonnenschutzmittel und Sonnenbrillen sind hier wichtige Schutzmaßnahmen.

Eine Entspannung sei laut Nerding übrigens erst im Laufe der nächsten Woche in Sicht. Nach einer weiteren „Tropennacht“ vielerorts am Montag dürfte die Hitze den ganzen Tag über anhalten. Erst ab Dienstag könnte es wieder etwas Abkühlung geben.