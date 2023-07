Vor zwei Wochen wurde ein 17-jähriger Junge von der Polizei erschossen, nachdem er bei einer Verkehrskontrolle in Nanterre bei Paris angehalten worden war. Anschließend kam es in vielen Teilen der französischen Hauptstadt und anderen Städten zu gewalttätigen Protesten, bei denen Autos und Gebäude in Brand gesteckt wurden.

Die Veranstaltung entfachte eine Debatte über übermäßige Polizeiarbeit in marginalisierten Gemeinschaften. Die Behörden reagierten auf die Protestwelle mit Maßnahmen wie der Verhängung von Ausgangssperren in einigen Städten. In Paris wurde der Bus- und Straßenbahnverkehr um 21 Uhr vorübergehend eingestellt. Doch in der letzten Woche ließen die Proteste nach. Mittlerweile haben in der französischen Hauptstadt die Schulferien begonnen und viele Pariser werden die Metropole für die nächsten zwei Monate verlassen, um der Sommerhitze zu entfliehen. Diejenigen, die bleiben, machen sich in der Regel auf den Weg in die Grünflächen der Stadt, darunter die vielen Parks.

Ich gehe zum Park La Villette, dem größten Park von Paris, der über einen Kanal und ein Erholungsgebiet verfügt. Die Stimmung dort ist gut – wenn auch aufgrund der jüngsten Proteste etwas gedämpfter als sonst.

Der Sommer bietet denjenigen, die bleiben, viele Aktivitäten in Paris Bild: picture Alliance/dpa/MAXPPP

Eine andere Stimmung während der Fête Nationale

„Die Stadt ist wieder viel lebendiger als im Winter, die Menschen sind irgendwie freundlicher“, erzählt mir Adrian Zimmer aus Deutschland, der seit einem Jahr in Paris lebt, bei einem Spaziergang am Canal de l’Ourcq. Er sagt, er habe sich an die häufigen Proteste gewöhnt. „Ab und zu sieht man Fenster mit zerbrochenem Glas, obwohl man sie auch bei den Protesten gegen die Rentenreform im März gesehen hat. Jetzt merke ich nichts mehr davon“, sagte er.

Doch für viele sind die Auswirkungen des Todes der jungen Nahel in Nanterre noch lange nicht vorbei. Der 14. Juli ist Frankreichs Nationalfeiertag, bekannt als Fête Nationale. Es symbolisiert den Beginn der Französischen Revolution und den Sturm auf das ehemalige Staatsgefängnis Bastille im Jahr 1789 sowie das Föderationsfest im Jahr 1790. Traditionell wird es in Paris mit einer Militärparade auf den berühmten Champs-Élysées gefeiert ein Feuerwerk am Eiffelturm. Um jedoch ein Wiederaufflammen gewalttätiger Proteste zu verhindern, hat Frankreich in diesem Jahr ein landesweites Verbot privater Feuerwerkskörper zum Nationalfeiertag erlassen. Busse und Straßenbahnen fahren in der Hauptstadt ab 22 Uhr nicht mehr

Besonders heftig kam es in Nanterre, wo ein junger Mann von der Polizei getötet wurde Bild: Zakaria Abdelkafi/AFP

Im vergangenen Jahr besuchten 9,9 Millionen Menschen in den Sommermonaten zwischen Juni und August die französische Hauptstadt, die meisten davon im Juli. Doch seit Beginn der Proteste im Juni sind Hotelbuchungen und Online-Suchen nach Flügen nach Paris leicht zurückgegangen. Nach Angaben der französischen Behörden ist der Rückgang minimal – von 0,5 auf 2 %. „Wir müssen Ruhe bewahren, wir haben keine Stornierungswelle in Paris“, sagte Tourismusministerin Olivia Grégoire gegenüber der französischen Nachrichtenagentur AFP.

Outdoor-Aktivitäten dominieren

Obwohl viele die Seine-Metropole im August verlassen, werden diejenigen, die bleiben, wahrscheinlich eine Reihe von Outdoor-Aktivitäten in Anspruch nehmen. „Draußen finden viele Veranstaltungen statt, wie zum Beispiel das Kinofestival Cinéma Paradiso im Louvre“, erzählt mir der Einheimische Berry Ntambwe. „Die meisten Dinge, die ich im Sommer mache, sind Outdoor-Events in verschiedenen Stadtteilen“, fügt er hinzu.

Seit 2002 finden die jährlichen Paris Plages-Veranstaltungen im Juli und August entlang der Seine statt. Dazu gehören Freizeit- und künstlerische Aktivitäten wie Pétanque-Spiele, Tanzveranstaltungen, Filmvorführungen und mehr.

Auch im Sommer liegt in Paris jede Menge Musik in der Luft. Nehmen Sie zum Beispiel das Musikfestival Rock en Seine Ende August oder die Ton- und Lichtshow „La nuit aux Invalides“, die jeden Sommerabend im Innenhof des Invalides stattfindet und die Geschichte des Lebens von Napoleon erzählt Bonaparte.

In nur 40 Minuten mit dem Zug vom Zentrum von Paris aus kann man das Schloss Sceaux erreichen Bild: Kim Sterzel/DW

Natürlich ist es auch in den Sommermonaten möglich, der Hitze drinnen zu entfliehen. „Ich gehe gerne ins Museum, wenn weniger los ist“, erzählt mir Emma Compagnion aus Straßburg, die gerade Paris besucht. Das ist einer ihrer Tipps für den Sommer in Paris.

Ich persönlich genieße gerne einen Moment der Ruhe am frühen Morgen, während ich von der Aussichtsplattform vor der Basilika Sacré-Cœur in Montmartre den Sonnenaufgang über der Stadt beobachte. Oder wenn ich den Sommer in der Stadt wirklich satt habe, fahre ich in die Region Île-de-France, zu Orten wie Claude Monets Seerosengarten in Giverny.

Sogar viele Orte in den Pariser Vororten, wie Sceaux mit seinem wunderschönen Schloss oder Rambouillet, bieten Erholung vom Großstadtdschungel. Sie können sie bequem mit der Bahn erreichen.

Ein Neuanfang im September?

Spannungen und Unruhen sind in Paris nichts Neues. Bei diesem Marsch kam es zu massiven Protesten gegen die Rentenreform. Oftmals gerieten die Proteste jedoch schon nach wenigen Wochen in Vergessenheit. „Wenn Sie die Frage in zwei Monaten noch einmal stellen, wird niemand mehr darüber sprechen. Es ist ein Phänomen, das passiert und wieder verschwindet“, sagte der Einheimische Thomas Orssaud im La Villette Park. „Gewaltphänomene gab es schon immer. Es wird wieder passieren.“

Park La Villette ist der größte Park in Paris und im Sommer ein beliebter Ort zum Verweilen Bild: Kim Sterzel/DW

In zwei Monaten sind die Sommerferien bereits vorbei. Der Alltag wird die Leichtigkeit des Sommers ersetzen und die Pariser kehren in ihre Metropole zurück. In Frankreich bedeutet das sogenannte „Rentrée“ Anfang September den Beginn von Schule und Beruf nach den Sommerferien – und ist eine Zeit des Neuanfangs.

Persönlich möchte ich noch nicht an das Ende des Sommers in der französischen Hauptstadt denken. Es würde bedeuten, dass es keine Aperitifs mehr an schwülen Sommerabenden und die Suche nach Großstadtromantik wie in Woody Allens Film „Midnight in Paris“ gibt. Zum Glück sind es noch ein paar Monate! Bis dahin finden Sie mich am Ufer der Seine und lauschen dem Pariser Sommersoundtrack aus französischen Chansons und heulenden Sirenen.

Dieser Artikel wurde aus dem Deutschen übersetzt.