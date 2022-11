Der Singles Day 2022 wartet mit starken Angeboten auf

Donnerstag, 11.10.2022, 14:55 Uhr

Der Singles Day passt perfekt zwischen Prime Day und Black Friday. Die Chancen auf satte Rabatte stehen besser denn je, denn immer mehr Einzelhändler beteiligen sich am weltgrößten Schnäppchen-Event. Wir haben alle Informationen für Sie zusammengefasst und zeigen Ihnen spannende Angebote.

Der mit einem Mit einem Symbol oder Unterstrich gekennzeichnete Links sind Affiliate-Links. Wenn ein Kauf getätigt wird, erhalten wir einen Kommission – ohne Mehrkosten für Sie! Mehr Info

Mit dem 11.11 Die meisten Deutschen assoziieren damit den Beginn des Karnevals oder den Martinstag. In den letzten Jahren wurde jedoch der Begriff „Singles Tag„ an. Ursprünglich als Einkaufstag für Singles in China gestartet (schließlich hat kein anderes Datum mehr Einsen als der 11.11.), ist daraus mittlerweile ein geworden größte Schnäppchen-Event der Welt fortgeschritten – zumindest generiert der Tag allein mehr Umsatz als der berühmt-berüchtigte Schwarzer Freitag und die danach Cyber-Montag zusammen.

Singles Day 2022: Wer macht mit?

Medienmarkt, Saturn sowie der Online-Gigant Amazon hat das Läuten der Marktschreierglocke mittlerweile perfektioniert und läutet alle paar Wochen eine neue Rabattaktion a. Seit an Singles Tag aber auch viele andere Händler wie z Otto, Lidl, Aldi, Galeria und diverse Modegeschäfte involviert sind, dürfte es hier eine regelrechte Angebotsflut geben, die wiederum zu höheren Preisnachlässen führen wird. Mit anderen Worten: Der Singles Day ist eine wahre Schnäppchenschwemme. Damit Sie nicht den Überblick verlieren und keinen Ladenhüter kaufen, haben wir die spannendsten Deals für Sie zusammengefasst. Wie so oft gelten die Angebote nur solange der Vorrat reicht.

Nachfolgend haben wir ein paar spannende Deals für Sie zusammengefasst. Tipp: Sollten Sie im Vorfeld des Singles Day bereits ein bestimmtes, jetzt stark reduziertes Produkt gekauft haben, können Sie selbstverständlich von Ihrem Widerrufsrecht Gebrauch machen. Die gesetzliche Frist beträgt 14 Tage.

Apropos Recht: Durch a neues Gesetz, der sogenannten Omnibus-Richtlinie, sind Händler verpflichtet, die tatsächliche Ersparnis gegenüber den letzten 30 Tagen oder den Referenzpreis anzugeben. Ein bloßer Vergleich mit der UVP des Herstellers muss eindeutig als solche erkennbar sein, weshalb es dieses Mal wohl weit weniger übertriebene Rabattversprechen von mehr als 50 Prozent geben wird als beim letzten Singles Day. So können Verbraucher die Angebote besser einschätzen.

Übrigens: Amazon selbst ruft keinen expliziten Singles Day aus, sondern setzt stattdessen auf die „ Frühzeitige Black Friday Deals“. Zum Singles Day sind vor allem die hauseigenen Geräte wie die Echo-Lautsprecher, Fire-Tablets und Fire-TV-Geräte im Preis stark reduziert. Wer einen entsprechenden Kauf plant, sollte jetzt zuschlagen.