Der amerikanische Singer-Songwriter Jimmy Buffett, der vor allem für seinen eskapistischen, karibisch angehauchten Song „Margaritaville“ bekannt ist, ist im Alter von 76 Jahren gestorben.

„Jimmy ist in der Nacht des 1. September friedlich im Kreise seiner Familie, Freunde, Musik und Hunde verstorben. Er lebte sein Leben wie ein Lied bis zum letzten Atemzug und wird von so vielen schmerzlich vermisst“, heißt es in einer Erklärung, die Buffett’s veröffentlichte hieß es am Samstag auf der offiziellen Website und in den sozialen Medien.

In der Erklärung wurde weder angegeben, wo Buffett starb, noch eine Todesursache genannt. Eine Krankheit hatte ihn gezwungen, Konzerte im Mai zu verschieben, und Buffett hatte in Social-Media-Beiträgen gesagt, er sei ins Krankenhaus eingeliefert worden, nannte jedoch keine Einzelheiten.

In einer Karriere, die sich über fünf Jahrzehnte erstreckte und das Schreiben und Führen eines Geschäftsimperiums umfasste, veröffentlichte Buffett 27 Studioalben, von denen vier mit Platin und acht mit Gold ausgezeichnet wurden.

Hommage an Key West

„Margaritaville“ wurde 1977 veröffentlicht. Es erreichte Platz 8 der Billboard Hot 100-Charts und blieb 22 Wochen in den Charts, was es zu seiner beliebtesten Single machte.

Das Lied ist das gemächliche Porträt eines Liegestuhls auf seiner Veranda, der Touristen beim Sonnenbaden beobachtet, während ein Topf Garnelen zu kochen beginnt. Aufgrund seiner kulturellen und historischen Bedeutung wurde es 2016 in die Grammy Hall of Fame aufgenommen.

„Margaritaville“ trug auch dazu bei, Key West, Florida, als einzigartigen Musiksound und weltbekanntes Reiseziel zu etablieren.

„Es gab keinen Ort wie Margaritaville“, sagte Buffett der Arizona Republic im Jahr 2021. „Es war ein erfundener Ort in meinen Gedanken, der im Grunde aus meinen Erlebnissen in Key West und der Notwendigkeit, Key West zu verlassen und auf die Straße zu gehen, entstand.“ zur Arbeit und dann zurückkommen und Zeit am Strand verbringen.“

Das Lied inspirierte bald Restaurants und Resorts und verwandelte Buffetts angeblichen Wunsch nach der Einfachheit des Insellebens in eine Multimillionen-Dollar-Marke.

Buffett schrieb außerdem mehrere Bestseller und zwei Kinderbücher, gründete sein eigenes Plattenlabel (Margaritaville Records) und hatte zahlreiche Cameo-Auftritte in verschiedenen Filmen und Fernsehsendungen, meist als er selbst. Außerdem gründete er 1981 zusammen mit dem ehemaligen Gouverneur von Florida, Ron Graham, die Wohltätigkeitsorganisation Save the Manatee Club.

