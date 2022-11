Der Sieger von Jhalak Dikhhla Jaa 10, Gunjan Sinha, gewinnt den Titel gegen Rubina Dilaik und Nishant Bhat Exklusiv

Die Tanz-Reality-Show Jhalak Dikhhla Jaa Staffel 10, die von Madhuri Dixit, Nora Fatehi und Karan Johar beurteilt wurde, sorgte beim Publikum für Begeisterung. Nachdem Gunjan Sinha alle 16 Prominenten besiegt und einige gruselige Darbietungen gezeigt hat, hat sie den Titel Jhalak Dikkhla Jaa 10 gewonnen. Sie wurde mit Tejas Varma zusammengebracht und hat Sagar Bora als ihre Mentorin. Die 8-Jährige lieferte sich den 6 Finalisten – Rubina Dilaik, Faizal Shaik, Gashmeer Mahajani, Sriti Jha und Nishant Bhatt – einen harten Wettbewerb, um den Titel zu gewinnen.

Die Gewinnerin von Jhalak Dikhlaa Jaa 10, Gunjan Sinha, teilte in einem exklusiven Gespräch mit DNA ihre Erfahrungen mit der Teilnahme an der Tanz-Reality-Show, ihre Konkurrenten, ihre Leidenschaft für den Tanz und ihre Zukunftspläne.

Auf die Frage: Sie haben die größten Stars des Fernsehens geschlagen und sind als Sieger hervorgegangen? Haben Sie sich das beide vorgestellt, bevor Ihr Name als Gewinner bekannt gegeben wurde? Sie antwortete: „Ich hätte nie gedacht, dass ich die Gewinnerin werden würde, ich dachte, ich würde den zweiten Platz ergattern, und dann sah ich eines Tages einen Traum, dass ich die Show gewonnen hatte und sagte meiner Mutter, dass ich gewinnen werde und ich bekam die Trophäe “ Sie fügte weiter hinzu: „Früher habe ich nicht einmal daran gedacht, dass ich oder sie gewinnen würden, aber dann war ich voller Enthusiasmus, dass ich gewinnen werde, und ich habe die Trophäe bekommen.“





Im selben Interview wurde Gunjan nach ihrer größten Konkurrentin außer sich selbst gefragt, zu der die Jhalak Dikhhla Jaa 10-Gewinnerin sagte: „Ich fühle mich als meine größte Konkurrentin, als ich meinen ersten Auftritt sah, war ich ein wenig enttäuscht und versuchte immer, Leistung zu bringen besser als meine bisherigen Auftritte.“

Auf die Frage, wie die Show sie als Person verbessert habe, antwortete Gunjan: „Ich habe viel Liebe und Segen von der Colours-Familie erhalten und deshalb konnte ich diese Trophäe gewinnen.“ Sie dankte weiter dem Colours-Team und auch dem Publikum und sagte: „Ich habe nur aufgrund der Stimmen des Publikums gewonnen.“

Sie fügte hinzu: „Ich glaube, ich habe in Jhalak Dikhhla Jaa mehr gelernt als in Dance Deewane, da ich dort nur Hip-Hop gemacht habe, aber hier habe ich eine Reihe von Tanzformen wie Lavni, Jazz, Bihu usw. gelernt.“

Der Gewinner von Dance Dewaane und Jhalak Dikhla Jaa 10 sagte auf die Frage nach dem Grund, warum ich mit dem Tanzen angefangen habe: „Als ich 5 Jahre alt war, fing ich immer an zu tanzen, sobald ich ein Lied im Fernsehen sah oder hörte, und ich erzählte es meinem Vater dass ich tanzen will. Mein Vater verschwendete keine Zeit und nahm mich in eine Tanzklasse auf, wo ich meinen ersten Lehrer, Sir Suresh, traf, wegen dem ich so weit gekommen bin.

Gunjan sagte: „Ich möchte mit Madhuri Ma’am, Jelo Ma’am und Salman Khan zusammenarbeiten“, als sie gefragt wurde, mit wem sie die Bühne teilen möchte.

Als sie schließlich gefragt wurde, ob sie jemals Kritik aus ihrer Nachbarschaft für den folgenden Tanz erfahren habe, bestätigte sie: „Nein, ich habe nie Kritik bekommen, tatsächlich wurde ich immer zum Tanzen ermutigt, was mich mehr begeisterte und ich drängte mein Vater, mich so schnell wie möglich in den Tanzunterricht zu schicken.“