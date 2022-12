Der Sicherheitsprozess des Hongkonger Verlags verzögert sich weiter

HONGKONG (AP) – Der nationale Sicherheitsprozess gegen einen demokratiefreundlichen Verleger aus Hongkong wurde am Dienstag weiter auf nächsten September verschoben, da die Stadt auf Pekings Urteil wartet, das ihn effektiv daran hindern könnte, einen britischen Verteidiger einzustellen.

Jimmy Lai, der im August 2020 während eines harten Vorgehens gegen die Demokratiebewegung der Stadt festgenommen wurde, kämpft gegen Anklagen wegen Gefährdung der nationalen Sicherheit. Dem 75-jährigen Gründer der inzwischen aufgelösten pro-demokratischen Zeitung Apple Daily droht lebenslange Haft, wenn er nach einem von Peking verhängten umfassenden Nationalen Sicherheitsgesetz verurteilt wird.

Sein hochkarätiger Prozess, der ursprünglich am 1. Dezember beginnen sollte, wurde bereits Anfang dieses Monats verschoben, nachdem der Hongkonger Führer John Lee Chinas oberste gesetzgebende Körperschaft gebeten hatte, zu entscheiden, ob ausländische Anwälte, die normalerweise nicht in Hongkong praktizieren, zugelassen werden könnten an Fällen der nationalen Sicherheit beteiligt.

Lee stellte den Antrag Stunden, nachdem das höchste Gericht der Stadt Lais Plan genehmigt hatte, Timothy Owen, einen erfahrenen Menschenrechtsanwalt, einzustellen.

Wenn Peking eingreift, wäre dies das sechste Mal, dass die kommunistisch regierte Regierung trotz ihres Versprechens eingreift, die Unabhängigkeit der Justiz und die bürgerlichen Freiheiten Hongkongs mindestens 50 Jahre lang zu respektieren, nachdem China 1997 Großbritannien übernommen hat.

Die Mitglieder von Chinas oberstem gesetzgebenden Gremium werden voraussichtlich Ende Dezember zusammenkommen. Aber die Auslegung des Gesetzes war nicht Teil der Tagesordnungen des Treffens, über das am vergangenen Freitag von Chinas offizieller Nachrichtenagentur Xinhua berichtet wurde. Hongkongs einziger Delegierter des Gremiums sagte am Montag, dass bei einigen früheren Veranstaltungen neue Tagesordnungen nur während des Treffens hinzugefügt wurden. Aber Tam Yiu-chung konnte nicht sagen, wie das Komitee mit Lees Bitte umgehen würde.

Angesichts der jüngsten Entwicklung hat Richterin Esther Toh den Beginn des Prozesses auf den 25. September 2023 angesetzt. Er wird voraussichtlich am 21. November enden.

Owen verließ Hongkong, nachdem die Einwanderungsbehörde seine Visumsverlängerung verweigert hatte, während die Behörden noch auf Pekings Entscheidung warteten, sagte Lais Anwalt.

Lai wird vorgeworfen, sich mit anderen an feindseligen Aktivitäten gegen Hongkong oder China verschworen zu haben, etwa durch die Forderung nach Sanktionen. Er sieht sich auch einer Anklage wegen Absprache mit ausländischen Streitkräften zur Gefährdung der nationalen Sicherheit und einer separaten Anklage wegen Volksverhetzung nach einem Gesetz aus der Kolonialzeit gegenüber, das zunehmend dazu verwendet wird, abweichende Meinungen auszulöschen.

Er wurde am Samstag wegen Betrugs zu fünf Jahren und neun Monaten Gefängnis verurteilt, nachdem er wegen seiner Rolle bei nicht autorisierten Versammlungen eine 20-monatige Haftstrafe abgesessen hatte.

Der Sprecher des US-Außenministeriums, Ned Price, verurteilte die jüngste Verurteilung am Sonntag auf Twitter und forderte die chinesischen Behörden auf, die Meinungsfreiheit Hongkongs zu respektieren, auch für die Presse.

Als Antwort sagte die Regierung von Hongkong, die Erklärung sei eine politische Einmischung in das Justizsystem der Stadt, und fügte hinzu, der Betrugsfall habe nichts mit Presse- oder Meinungsfreiheit zu tun.

Kanis Leung, The Associated Press