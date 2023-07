Schumer, der möchte, dass das Verteidigungsgesetz verabschiedet wird, bevor die Senatoren im August abreisen, hat vor „giftigen“ Änderungsanträgen gewarnt, die das Paket gefährden könnten.

Dazu gehören vor allem Maßnahmen im Zusammenhang mit der Politik des Pentagons, Urlaubs- und Reisekostenerstattungen für Truppen zu gewähren, die Staatsgrenzen überschreiten, um Abtreibungen durchführen zu lassen.

Das Problem hat dazu geführt, dass die normalerweise zügige Bestätigung hochrangiger militärischer Beförderungen zum Erliegen gekommen ist, da Sen. Tommy Tuberville (R-Ala.) blockiert den Prozess, um das Pentagon zu einer Umkehr der Abtreibungspolitik zu zwingen. Der Stau hat fast 300 Generäle und Admirale gefangen, darunter auch die Wahl von Präsident Joe Biden zum Vorsitzenden der Joint Chiefs und die Spitzenoffiziere der Armee und des Marine Corps.

Schumer hat Tuberville ein Abtreibungsvotum angeboten, um die Sackgasse zu überwinden. Aber Tuberville sagte, das sei nicht gut genug, und bestand stattdessen darauf, dass das Pentagon zunächst seine Politik aufhebt, die seiner Meinung nach Gesetze umgeht, die Bundesgelder für die meisten Abtreibungen verbieten, bevor es eine Abstimmung abhält, um die Politik in ein Gesetz umzuwandeln.

„Wie ich ihnen gesagt habe: ‚Ändern Sie es wieder und dann lasst uns abstimmen‘“, sagte Tuberville gegenüber Reportern.

„Ich komme jetzt an den Punkt, an dem die nächste Abstimmung über diese Kandidaten stattfinden wird, nachdem wir über einen Gesetzentwurf abgestimmt haben, der kodifizieren wird, was sie haben“, sagte Tuberville. „Aber wir müssen die Politik rückwärts ändern, bevor wir darüber abstimmen.“

Das Hinzufügen einer Abtreibungssprache – entweder durch einen Versuch der Republikaner, die Richtlinie einzuschränken, oder durch demokratische Gegenvorschläge, sie zu kodifizieren – würde es nahezu unmöglich machen, dass der Gesetzesentwurf des Pentagons die für die Freigabe des Senats erforderlichen Stimmen erhält.

Sen. Roger Wicker aus Mississippi, der oberste Republikaner im Streitkräfteausschuss, sagte voraus, dass die Debatte über die Abtreibungspolitik nicht Teil des Verteidigungsgesetzes sein werde.

Die Situation ist ein Gegensatz zum Repräsentantenhaus, wo Sprecher ist Kevin McCarthySeine knappe Mehrheit hat ihn gezwungen, sich auf Konservative einzulassen, die seine Amtszeit gefährden könnten. McCarthy stimmte für eine Reihe konservativer Maßnahmen, die dem Gesetzentwurf hinzugefügt wurden, und markierte damit einen harten Rechtsruck, bei dem fast alle Demokraten im Repräsentantenhaus den Gesetzentwurf ablehnten.

Im Senat bedeutet die 60-Stimmen-Hürde, dass für die Verabschiedung jedes Gesetzes die Unterstützung beider Parteien erforderlich ist, und macht die meisten dieser Vorschläge sofort tot.

Aber selbst wenn der Senat eine Abstimmung auslässt, wird die Frage des Zugangs zu Abtreibungen nicht verschwinden. Die Version des Gesetzesentwurfs zur Verteidigungspolitik des Repräsentantenhauses würde die Politik zunichte machen, ein Misserfolg bei den Demokraten, der behandelt werden muss, wenn die beiden Kammern versuchen, einen Kompromiss zu ihren konkurrierenden Versionen zu finden.

Der Gesetzentwurf der GOP des Repräsentantenhauses ist vollgepackt mit anderen rechtsextremen Bestimmungen, die im demokratisch geführten Senat nicht durchkommen, darunter Beschränkungen der medizinischen Versorgung von Transgendern und erhebliche Einschränkungen der Diversitäts- und Gerechtigkeitsprogramme des Pentagons. Die Republikaner im Senat haben jedoch einige Bestimmungen zur Eindämmung der Diversitätsbemühungen durchgesetzt.

Der Senat stimmte letzte Woche über 13 größtenteils unumstrittene eigenständige Änderungsanträge zur Verteidigung ab, im Vergleich zu keinem in den beiden Jahren zuvor. Aber andere Kämpfe könnten diesen Fortschritt auf die Probe stellen.

Es könnten Debatten über die Genehmigung von Verteidigungsausgaben entstehen, entweder über die Bemühungen der Republikaner, den Gesamtumsatz des Gesetzentwurfs in Höhe von 886 Milliarden US-Dollar zu erhöhen, oder über progressive Vorschläge zur Kürzung des Pentagon-Budgets. Die Konservativen könnten auch Änderungsanträge vorantreiben, um die Bemühungen des Pentagon um Vielfalt, Gerechtigkeit und Inklusion stärker einzuschränken.

Senator Roger Wicker aus Mississippi, der oberste Republikaner im Streitkräfteausschuss, sagte voraus, dass die Abtreibungsdebatte nicht Teil des Gesetzentwurfs sein werde. | Mariam Zuhaib/AP Foto

Eine andere Frage ist, ob Schumer und die Demokraten einen Kampf für die Genehmigung des Transfers von Atom-U-Booten nach Australien führen werden, nachdem Wicker einen Versuch, Formulierungen in den Gesetzentwurf aufzunehmen, blockiert hat. Der Schritt ist ein Eckpfeiler des AUKUS-Unterabkommens, das Biden mit Australien und dem Vereinigten Königreich geschlossen hat, und benötigt grünes Licht vom Kongress.

Wicker und andere Verteidigungs-Falken sagen, dass sie zunächst zusätzliche Mittel benötigen, und argumentieren, dass die USA nicht genug U-Boote für beide Länder bauen können, ohne mehr Geld für den Ausbau der industriellen Basis bereitzustellen. Für die Demokraten aus den Schiffbaustaaten könnte der Kampf jedoch hart werden, da sie möglicherweise zustimmen, dass mehr Geld für die Herstellung von U-Booten benötigt wird.

Schumer sicherte sich bei der Sitzung des Senats am Dienstag zwei Abstimmungen, die auf China abzielten. Die Kammer wird über Sen. abstimmen. John Cornyn’s (R-Texas) Änderungsantrag zur Prüfung der Investitionen von US-Unternehmen in bestimmten chinesischen Technologiebranchen und ein Änderungsantrag von Sens. Mike Rounds (RS.D.) und Jon Tester (D-Mont.), um China, Russland, Iran und Nordkorea den Kauf von US-Ackerland zu verbieten.

Jeder einzelne Senator, der sich ausgeschlossen fühlt, könnte den Prozess dennoch stoppen, indem er Einwände gegen die Abstimmung über die Änderungsanträge aller anderen Senatoren erhebt. Diese Meinungsverschiedenheiten haben in den vergangenen Jahren die Senatsdebatte über das Verteidigungsgesetz torpediert, aber die Staats- und Regierungschefs sind diesem Szenario bisher aus dem Weg gegangen.

Joe Gould hat zu diesem Bericht beigetragen.