AUSTIN, Texas (AP) – Der texanische Senat hat am Samstag mit der Urteilsverkündung darüber begonnen, ob Generalstaatsanwalt Ken Paxton wegen Korruptionsvorwürfen, die den Republikaner seit Jahren im Schatten stehen, seines Amtes enthoben werden sollte.

Die frühen Abstimmungen fielen Paxton zugute, da der von der Republikanischen Partei kontrollierte Senat ihn in den ersten 14 von insgesamt 16 Amtsenthebungsverfahren freisprach. Viele der Stimmen fielen überwiegend parteipolitisch aus, nur zwei republikanische Senatoren stimmten dafür, Paxton wegen einiger Anklagen zu verurteilen.

Paxton war nicht im Senatssaal, als das erste Amtsenthebungsverfahren in Texas seit fast einem halben Jahrhundert endete. Auch Paxton nahm an den meisten der zweiwöchigen Verhandlungen nicht teil.

Die Jury aus 30 Senatoren verbrachte etwa acht Stunden damit, hinter verschlossenen Türen zu beraten, bevor sie zur historischen Abstimmung erschien. Eine Zweidrittelmehrheit ist erforderlich, um Paxton wegen einer der Anklagen zu verurteilen, die Paxton Bestechung, Korruption und Amtsunfähigkeit vorwerfen.

Ungefähr 50 Mitglieder der Öffentlichkeit nahmen auf der Galerie Platz, als die Senatskammer kurz nach 11 Uhr CT wieder für die Abstimmung geöffnet wurde. Unter denjenigen, die sich einen frühen Sitz für die Amtsenthebungsabstimmung gesichert hatten, befanden sich drei von Paxtons ehemaligen Stellvertretern, die ihn 2020 beim FBI angezeigt hatten und während des Prozesses wichtige Zeugen für die Amtsenthebungsmanager des Repräsentantenhauses waren.

Es gab keine sichtbare Reaktion der ehemaligen Stellvertreter – David Maxwell, Ryan Vassar und Blake Brickman – nachdem Paxton aufgrund von Artikel 6, Kündigung von Whistleblowern, freigesprochen wurde.

Die Abstimmung könnte ein langsamer, öffentlicher Prozess sein. Über jeden Anklagepunkt wird separat abgestimmt. Die Republikaner verfügen im Senat über eine Mehrheit von 19 zu 12. Das heißt, wenn alle Demokraten für die Verurteilung von Paxton stimmen würden, bräuchten sie neun Republikaner, die sich ihnen anschließen würden.

Die Beratungen begannen am Freitag, und die Gespräche, die sich über mehr als einen Tag hinter verschlossenen Türen hinzogen, führten zu einem seltenen Mangel an Sicherheit darüber, wie eine Abstimmung im texanischen Kapitol verlaufen würde, wo eine dominante republikanische Mehrheit normalerweise bedeutet, dass die Ergebnisse selten zweifelhaft sind.

Der Prozess hat die texanischen Republikaner in ungewohnte Gewässer gestürzt, als sie sich mit der Frage auseinandersetzen, ob Paxton wegen Vorwürfen, er habe sein Amt missbraucht, um einen politischen Spender zu schützen, gegen den FBI-Ermittlungen liefen, abgesetzt werden sollte.

Die Spannung hat Paxton, dessen drei Amtszeiten von Skandalen und Strafanzeigen überschattet waren, nach einem außergewöhnlichen Amtsenthebungsverfahren, das von seinen republikanischen Landsleuten vorangetrieben wurde und die Parteispalten in Amerikas größter Roter Partei vertieft hat, einem entscheidenden Test seiner politischen Beständigkeit näher gebracht Zustand. Fast ein Jahrzehnt lang hat Paxton sein landesweites Profil geschärft, indem er sein Büro in polarisierende Gerichtsschlachten in den gesamten USA gestürzt hat und dabei die Anerkennung von Donald Trump und der harten Rechten der Republikaner gewonnen hat.

Mit einem letzten Appell an die Verurteilung des Top-Anwalts von Texas nutzten die Amtsenthebungsmanager am Freitag ihre Schlussplädoyers, um ihn als Gauner darzustellen, der gehen müsse.

„Wenn wir Beamte nicht davon abhalten, die Befugnisse ihres Amtes zu missbrauchen, dann kann das ehrlich gesagt niemand“, sagte der republikanische Abgeordnete Andrew Murr, der das Amtsenthebungsverfahren im Repräsentantenhaus von Texas leitete, in seinen Schlussplädoyers.

Im Falle einer Verurteilung wäre Paxton der erste texanische Beamte seit mehr als 100 Jahren, der wegen Amtsenthebungsvorwürfen verurteilt wurde. Ein Urteil könnte später am Samstag fallen.

In einer wütenden und trotzigen Gegenargumentation griff der Anwalt von Paxton, Tony Buzbee, eine breite Palette von Persönlichkeiten sowohl innerhalb als auch außerhalb des Texas Capitol an. Er verspottete einen Texas Ranger, der Paxton warnte, dass er eine Anklage riskiere, und einen anderen Ankläger, der im Zeugenstand weinte.

Buzbee ging auf die Meinungsverschiedenheiten unter den Republikanern ein und stellte die Amtsenthebung als eine von einer alten Garde republikanischer Rivalen inszenierte Verschwörung dar. Er hob George P. Bush hervor, den Neffen des ehemaligen Präsidenten George W. Bush, der Paxton bei den republikanischen Vorwahlen 2022 herausforderte, und unterstrich damit ein scharfes Schlussplädoyer, das die Integrität von FBI-Agenten in Frage stellte und gegen die berühmteste politische Dynastie von Texas schimpfte.

„Ich würde Ihnen vorschlagen, dass es sich hier um eine politische Hexenjagd handelt“, sagte Buzbee. „Ich würde Ihnen sagen, dass dieser Prozess für das Land sichtbar einen Partisanenkampf innerhalb der Republikanischen Partei gezeigt hat.“

Paxton kehrte zu seinen Schlussplädoyers zurück, nachdem er den größten Teil der zweiwöchigen Verhandlung nicht anwesend war. Auf der anderen Seite des Raumes saß seine Frau, Staatssenatorin Angela Paxton, die während des gesamten Prozesses anwesend sein musste, es ihr jedoch untersagt war, an Beratungen teilzunehmen oder über das politische Schicksal ihres Mannes abzustimmen.

Im Mittelpunkt des Falles stehen Vorwürfe, Paxton habe sein Büro missbraucht, um einem seiner Spender zu helfen, dem Immobilienentwickler Nate Paul aus Austin, der im Juni wegen falscher Angaben gegenüber Banken angeklagt wurde. Paul hat sich nicht schuldig bekannt.

Acht von Paxtons ehemaligen Stellvertretern meldeten ihn im Jahr 2020 beim FBI und lösten damit eine bundesstaatliche Untersuchung aus, die unabhängig vom Urteil fortgesetzt wird. Die gegen Paxton ermittelnden Bundesanwälte nahmen im August vor einer Grand Jury in San Antonio Aussagen vor, so zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen, die aufgrund der Geheimhaltungsregeln im Zusammenhang mit dem Verfahren unter der Bedingung der Anonymität sprachen.

Einer sagte, die Grand Jury habe von Drew Wicker, Paxtons ehemaligem persönlichen Berater, gehört. Im Amtsenthebungsverfahren sagte Wicker aus, dass er einmal hörte, wie ein Bauunternehmer Paxton sagte, er müsse sich bei „Nate“ über die Kosten für die Renovierung des Hauses des Generalstaatsanwalts in Austin erkundigen.

Während der Schlussplädoyers teilte die Verteidigung den Senatoren mit, dass es entweder keine Beweise für die Anschuldigungen gebe oder dass es nicht genügend Beweise gebe, um über jeden begründeten Zweifel hinauszugehen. Im Gegensatz dazu gingen die Amtsenthebungsmanager des Repräsentantenhauses spezifische Dokumente durch und spielten Ausschnitte mit Aussagen der Abgeordneten ab, die Paxton beim FBI angezeigt hatten.

In einem der Amtsenthebungsartikel geht es um eine angebliche außereheliche Affäre, die Paxton mit Laura Olson hatte, die für Paul arbeitete. Es wird behauptet, dass Pauls Einstellung von Olson einer Bestechung gleichkam. Sie wurde in den Zeugenstand gerufen, sagte aber letztlich nie aus. In einem anderen Artikel wird behauptet, der Bauunternehmer habe Paxton auch bestochen, indem er die Renovierungsarbeiten seines Hauses bezahlt habe.

Über das Urteil entscheiden werden 30 der 31 Senatoren des Bundesstaates, die meisten davon Republikaner.

Paxton sieht sich über die Amtsenthebung hinaus mit einer Reihe rechtlicher Probleme konfrontiert. Neben der bundesstaatlichen Untersuchung wegen der gleichen Anschuldigungen, die zu seiner Amtsenthebung führten, droht ihm auch ein Disziplinarverfahren wegen seines Versuchs, die Wahl 2020 zu kippen, und er muss sich noch wegen staatlicher Wertpapierbetrugsvorwürfe aus dem Jahr 2015 vor Gericht verantworten.

Er bekannte sich im Staatsfall nicht schuldig, seine Anwälte sagten jedoch, dass seine Amtsenthebung die Tür zu einer Einigung öffnen könnte.

Zu diesem Bericht haben die Associated Press-Autoren Jake Bleiberg in Dallas und Jim Vertuno in Austin beigetragen.

Paul J. Weber und Juan A. Lozano, The Associated Press







