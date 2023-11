Der Senat verabschiedet drei Finanzierungsgesetze, während sich der Kampf zur Verhinderung der Schließung verschärft

WASHINGTON – Der von den Demokraten geführte Senat hat am Mittwoch mit breiter überparteilicher Unterstützung drei Gesetzesentwürfe zur Regierungsfinanzierung verabschiedet, ein Schritt, von dem einige Senatoren hoffen, dass er Druck auf das von den Republikanern kontrollierte Repräsentantenhaus ausüben wird, seinen Kurs von seinem parteiischen Ansatz zu ändern.

Der Senat stimmte mit 82 zu 15 Stimmen für die Genehmigung von Finanzierungsgesetzen für Militärbau und Veteranenangelegenheiten, Transport und Wohnen sowie Landwirtschaft. Die Abstimmung durchbricht einen langen Stillstand bei der staatlichen Finanzierung vor Ablauf der Frist am 17. November, um eine Schließung abzuwenden.

„Es besteht definitiv Unsicherheit darüber, wie das Repräsentantenhaus auf unsere starken parteiübergreifenden Abstimmungen zu Haushaltsentwürfen reagieren wird“, sagte Senatorin Tammy Baldwin, D-Wis., Mitglied des Haushaltsausschusses des Senats. „Aber wir hoffen, dass sie, insbesondere angesichts der starken überparteilichen Stimmen, zu dem Schluss kommen, dass der einzige Weg nach vorne über die Überparteilichkeit führt.“

Baldwin sagte, sie hoffe, dass die Fortschritte den Kongress dazu bewegen werden, einen Gesetzentwurf zur kurzfristigen Finanzierung zu verabschieden, um Zeit für ein „Endprodukt vor Jahresende zu gewinnen – und das ist einfach die Strategie, die ich verfolge.“

Der Mehrheitsführer im Senat, Chuck Schumer. Drew Angerer / Getty Images

Unterdessen verabschiedete das Repräsentantenhaus letzte Woche nach dreiwöchiger Lähmung unter dem neuen Sprecher Mike Johnson seinen fünften Haushaltsentwurf. Die Republikaner verfolgen einen parteiinternen Ansatz, der die Ausgaben kürzt und konservative politische Maßnahmen vorantreibt, die von den Demokraten, die den Senat und das Weiße Haus regieren, abgelehnt werden.

Der Kongress muss 12 Haushaltsgesetze verabschieden — Einzeln, gemeinsam oder kurzfristig — um die Regierung vollständig zu finanzieren.

Die Frist vom 17. November, um einen Shutdown zu verhindern, fällt, da der Kongress sich mit einem 105-Milliarden-Dollar-Antrag der Biden-Regierung auseinandersetzt, um US-Hilfe für Israel und die Ukraine sowie Maßnahmen zur Eindämmung Chinas und zur Verbesserung der Sicherheit an den Binnengrenzen zu finanzieren.

Johnson strebt an, die Israel-Hilfe abzubrechen und als eigenständige Maßnahme weiterzugeben. Der Senat will alle neuen Förderregelungen gemeinsam angehen.

Am Mittwoch zuvor traf sich Johnson etwa eine Stunde lang hinter verschlossenen Türen mit den Republikanern des Senats und stellte seinen Plan zu allen Themen vor, von der Finanzierung der Regierung bis hin zur Lieferung von Hilfsgütern an die Ukraine. Es war sein erstes formelles Treffen mit den meisten seiner GOP-Kollegen in der Kammer.

Johnson teilte den Senatoren mit, dass er einen kurzfristigen Gesetzentwurf ins Auge gefasst habe, um die Regierung bis zum 15. Januar offen zu halten und auf breiter Front diskretionäre Ausgabenkürzungen von 1 % zu erzwingen. Diese automatische Kürzung, die im April in Kraft treten soll, wird von Präsident Joe Biden, Demokraten und republikanischen Militärfalken abgelehnt, die anmerken, dass sie das Pentagon härter trifft als die Nichtverteidigungsausgaben.

Senatorin Lindsey Graham, RS.C., sagte, eine Erhöhung der Ausgabenkürzung sei „schlecht durchdacht“, da sie „das Verteidigungsministerium bestraft und die Nichtverteidigungsausgaben erhöht – was absolut ein Rückschritt ist“.

Aber andere Konservative, wie der Abgeordnete Thomas Massie, R-Ky., und der Senator Rand Paul, R-Ky., sagen, die Kürzung um 1 % sei in Ordnung und der Kongress sollte, wenn überhaupt, stärker in den Bundeshaushalt eingreifen.

„Es ist ein winziger, winziger Schnitt. Die Leute reden davon, dass es eine große Sache sei. Die Leute, die an eine wirklich große Regierung glauben“, sagte Paul. „Es ist ein Hungerlohn und bringt nicht viel. Ich glaube nicht, dass es ein ausreichender Hebel ist.“

Die Zukunft aller Fördermittel ist ungewiss. Einige auf dem Capitol Hill haben sich gefragt, ob dies zu einem einzigen kurzfristigen Gesetzentwurf führen wird, der einige der zusätzlichen Finanzierungsanträge enthält.

Der Sprecher des Repräsentantenhauses, Mike Johnson, spricht am 26. Oktober 2023 im Kapitol mit Reportern. Jacquelyn Martin / AP

„Das ist die übliche Geschichte dieses Ortes“, sagte Paul und fügte hinzu, dass er angesichts Johnsons Vorgehensweise hoffe, dass es dieses Mal anders sein werde.

Senator Ron Johnson, R-Wis., der sich zuvor mit dem Sprecher des Repräsentantenhauses traf und ihn am Mittwoch beim Mittagessen seinen Kollegen vorstellte, verließ das Treffen mit der Ansicht, dass der GOP-Chef des Repräsentantenhauses einen Weg nach vorn befürwortet, der die Finanzierung der Ukraine mit der Grenzfinanzierung verbindet Sicherheitsrichtlinien.

„Ich glaube, das ist seine Ansicht“, sagte Johnson.

Er sagte, es dürfte keine Überraschung sein, dass Mike Johnson den Republikanern sagte, er müsse seinen Widerstand gegen die Ukraine-Hilfe anpassen, da er jetzt den Spitzenposten innehabe und die Ansichten seiner Konferenz widerspiegeln müsse.

„Er ist Sprecher des Repräsentantenhauses. Er hat eine sehr knappe Mehrheit. „Es gibt Kontroversen über die Ukraine“, sagte der Senator von Wisconsin. „Aber insbesondere machen die Leute den sehr berechtigten Punkt geltend, dass die Demokraten und Präsident Biden mehr um die Sicherheit der ukrainischen Grenze besorgt sind als um unsere eigene.“

Senator Mitt Romney, R-Utah, sagte nach dem Treffen, Mike Johnson habe erkannt, dass viele Republikaner die Hilfe für die Ukraine unterstützen. „Es war nicht so, dass wir ihn überzeugen mussten“, sagte er. „Er hat den gleichen Standpunkt.“

Dennoch sind sich die Republikaner über Johnsons Plan, die Hilfe für Israel und die Ukraine aufzuteilen, uneinig; Einige Befürworter beider befürchten, dass dadurch die Finanzierung der Ukraine scheitern könnte.

Aber insbesondere sagte Johnson den Senatoren, dass er „im Grunde sofort die Unterstützung verlieren würde“, wenn er die israelische und die ukrainische Hilfe zusammenlegen würde, so Senator Josh Hawley, R-Mo.

Und es ist unklar, ob Bidens Antrag auf Grenzfinanzierung genug republikanische Stimmen gewinnen kann, um eine der beiden Kammern zu passieren, ohne dass politische Änderungen zur Verschärfung des Asylsystems vorgenommen werden. Die republikanischen Gesetzgeber haben eine Reihe strengerer Regeln vorgeschlagen, um die Migration zu verhindern.

Der Justizvorsitzende des Senats, Dick Durbin, D-Illinois, würde nicht sagen, welche – wenn überhaupt – Änderungen in der Einwanderungspolitik für ihn auf dem Tisch stehen, bis er sie schriftlich von den Republikanern sieht.

„Ich werde nichts kommentieren, was ich nicht sehen kann“, sagte er.