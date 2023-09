„Mache ich mir Sorgen, dass das der Fall sein könnte? Ja“, sagte Senator. Jerry Moran (R-Kan.), ein Unterstützer der Ukraine-Hilfe. „Es ist eine schreckliche Botschaft, da wir darum kämpfen, die Ukraine in diesem Krieg zu unterstützen. Allein schon dieser Prozess schadet der Sicht auf die Stabilität der Vereinigten Staaten und ihrer Rolle als Verbündeter.“

Peitsche der Senatsmehrheit Dick Durbin (D-Ill.) beklagte, dass „ich hoffe, wir müssen es ihm nicht sagen“, dass sich die Hilfe verzögern könnte. Seine Zusicherung: „Gib uns nicht auf, wir werden dich nicht aufgeben.“

Die Pattsituation im Kongress über die Ukraine-Hilfe, einen Regierungsstillstand und inländische Katastrophengelder kommt zu einem kritischen Zeitpunkt für Russlands anhaltenden Angriff auf die Ukraine. Selenskyjs Truppen haben in diesem Sommer durch einige hart erkämpfte Siege Territorium gewonnen, aber die Nachfrage nach mehr Hilfe wächst weiter.

Der Senat rollt Selenskyj buchstäblich den roten Teppich aus und empfängt ihn im sagenumwobenen Alten Senatssaal. Angesichts der Realitäten rund um seinen Besuch dürfte das für den ukrainischen Staatschef wenig beruhigend sein.

Am Mittwoch sagte Sen. Rand Paul (R-Ky.) drohte damit, jedes Finanzierungsgesetz, das mehr Hilfe für Kiew vorsieht, zu drosseln, ein Schritt, der die Regierung in einen kurzen Stillstand treiben könnte, wenn Gelder der Ukraine in einem Notlösungsgesetz enthalten wären. Und es ist nicht schwer zu erkennen, wie die wachsende Möglichkeit eines Shutdowns die Prioritäten der Gesetzgeber durcheinander bringen könnte: Wenn der Kongress seine eigene Regierung nicht finanzieren kann, wie kann er dann auch mehr Geld in die Ukraine schicken?

„Das wäre meiner Meinung nach eine der wenigen guten Konsequenzen des Regierungsstillstands: Er zwingt uns tatsächlich dazu, unsere Prioritäten für die Ukraine neu zu bewerten“, sagte der republikanische Senator. JD Vance aus Ohio, einem führenden Gegner weiterer Ukraine-Hilfe. Allerdings werde ein Shutdown nicht dazu führen, dass die Skeptiker langfristig die Oberhand gewinnen: „Wir müssen die Debatte tatsächlich gewinnen.“

Selenskyjs Besuch rückte am Mittwochnachmittag die Debatte über die Hilfe für die Ukraine in den Mittelpunkt, als die Biden-Regierung den Direktor des Nationalen Geheimdienstes Avril Haines, den CIA-Direktor Bill Burns, den Verteidigungsminister Lloyd Austin und andere entsandte, um den gesamten Senat über den Krieg zu informieren. Selenskyj selbst begann am Dienstag mit neuen Appellen und teilte den Vereinten Nationen mit, dass ein Erfolg Russlands in der Ukraine auf andere Verbündete übergreifen werde.

Diese Warnung findet bei fast allen Demokraten im Kongress und derzeit bei der Mehrheit der Republikaner im Senat Anklang. Konservative Gegner behaupten, sie seien nicht gegen die Ukraine, doch ihr Widerstand ist eine einfache Reaktion auf die steigende Staatsverschuldung: Sie wollen kein Geld für einen Krieg in Europa ausgeben. Sen. Mike Braun (R-Ind.) sagte, dass die USA versuchen, „die Welt zu überwachen, wir wollen uns dafür weiterhin Geld leihen“.

Dennoch gehen selbst Gegner wie Braun und Vance davon aus, dass die GOP im Senat mehr als genug Stimmen hat, um die Ukraine mit der 60-Stimmen-Hürde des Senats zu unterstützen. Sie verlassen sich darauf, dass das Repräsentantenhaus die Linie beibehält – und das ist keine schlechte Wahl.

Zusammenfassend lässt sich sagen, wie die konservativen Republikaner im Repräsentantenhaus es sehen: Byron Donalds (R-Fla.) drückte es so aus: „Im Repräsentantenhaus ist derzeit kein Geld für die Ukraine vorhanden. .. Es ist kein guter Zeitpunkt für ihn, hier zu sein.“

Um seine Antwort auf diese Ansicht gebeten, sagte Sen. Jon Tester (D-Mont.) sagte: „Diese Jungs müssen verdammt noch mal mit dem Programm klarkommen.“

„Diese Leute wollen nicht die Demokratie in der Welt schützen? Was zum Teufel sind aus uns geworden?“ fügte Tester hinzu, seine Stimme wurde vor Wut lauter.

Nach Angaben des Congressional Research Service hat der Kongress der Vereinigten Staaten seit Beginn des Krieges mit Russland 43 Milliarden US-Dollar an Sicherheitshilfe für die Ukraine bereitgestellt, nach Angaben der Biden-Regierung insgesamt mehr als 100 Milliarden US-Dollar an Mitteln. Präsident Joe Biden hat für diesen Herbst weitere 24 Milliarden US-Dollar gefordert, die Mitglieder beider Parteien mit Katastrophenhilfe verbinden wollten.

Aber selbst Republikaner im Senat, die Militärhilfe unterstützen, haben sich den Anträgen auf humanitäre Hilfe widersetzt und möglicherweise das Paket gekürzt.

„Es gibt starke Unterstützung für die Finanzierung der Ukraine, insbesondere auf militärischer Seite. Ich denke, dass viele unserer Mitglieder Bedenken hinsichtlich all der anderen (Hilfe) haben. Und es könnte an der Zeit sein, dass die Europäer etwas von dieser Lücke aufholen“, sagte Minority Whip im Senat John Thune (RS.D.). „Die Mehrheit unserer Mitglieder weiß, wie wichtig es ist, dass die Ukraine erfolgreich ist.“

McConnell ist in Bezug auf die Ukraine immer zielstrebiger geworden, je näher die Schließungsfrist am 30. September rückt, und argumentiert, dass es im besten Interesse der Vereinigten Staaten liege, die Ukraine im Kampf gegen Russland zu unterstützen, andere Gegner abzuschrecken und Wladimir Putin ohne amerikanische Truppen entgegenzutreten. Er kritisierte auch Bidens Führung in dieser Angelegenheit und argumentierte, er sei „zögerlich“ gewesen, seine Argumente vorzubringen.

„Manchmal habe ich das Gefühl, dass ich mehr über Ukraine-Angelegenheiten spreche als der Präsident“, sagte McConnell am Mittwoch.

Die Demokraten bestreiten dies natürlich, da die Meinungsverschiedenheiten über die Finanzierung der Ukraine fast ausschließlich innerhalb der Republikanischen Partei ausgetragen werden. McCarthys Einfluss auf seine Konferenz und seinen Hammer wird bereits täglich auf die Probe gestellt und er sträubt sich davor, sich vor Selenskyjs Besuch zu mehr Geld zu verpflichten. Natürlich ist es immer noch möglich, dass eine überparteiliche Koalition im Repräsentantenhaus am Ende die Regierung finanziert – und dem ukrainischen Führer mehr von dem liefert, was er verlangt hat.

Diejenigen in der Republikanischen Partei, die die Bereitstellung von Militärgeldern für das Land befürworten, hoffen, dass Selenskyjs Besuch auf dem Hügel eine ernüchternde Wirkung haben wird.

„Selenskyj diese Woche hier zu sehen, sollte meiner Meinung nach einen gewissen Einfluss darauf haben“, sagte Senator. Shelley Moore Capito (RW.Va.) und erklärt, dass die Abschaltfrist beginnt, den gesamten Sauerstoff in der Stadt zu verbrauchen. „Ich möchte nicht sagen, dass dies in den Hintergrund gerückt ist, aber es wird nicht so prominent diskutiert wie die unmittelbaren Probleme.“