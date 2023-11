Der Senat bestätigte am Donnerstag drei weitere hochrangige Militäroffiziere in seinem jüngsten Schritt zur Umgehung einer weitreichenden Blockade gegen die Kandidaten von Präsident Biden, die von Senator Tommy Tuberville (R-Ala.) verhängt wurde, um im Streit um die Reisepolitik des Pentagons Einfluss zu gewinnen Truppen streben nach Abtreibungen.

Mit einseitiger Zustimmung erhielten Admiralin Lisa Franchetti, Bidens Entscheidung, die Marine zu leiten, die erste Frau im Joint Chiefs of Staff; General David W. Allvin, nominiert zum Leiter der Luftwaffe; und Generalleutnant Christopher J. Mahoney, der zum Vier-Sterne-General befördert wird, wird der zweitgrößte Offizier des Marine Corps und übernimmt die Funktion des geschäftsführenden Kommandanten in Abwesenheit von General Eric Smith, der offensichtlich einen Herzstillstand erlitten hat Sonntag. Der 58-jährige Smith befand sich am Mittwochabend in einem stabilen Zustand mit unklarer Langzeitprognose.