„Der Kongress arbeitet bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt mit der Geschwindigkeit von Melasse“, sagte Blumenthal am Mittwoch gegenüber POLITICO. „Wir müssen in dieser Frage mit Lichtgeschwindigkeit vorgehen.“

Blumenthal sagte, Schumers erstes KI-Forum sei „ausgezeichnet“, fügte jedoch hinzu, dass ein Aufklärungsschub die Entwicklung realer Gesetze zur Bekämpfung von KI nicht verzögern dürfe. „Man kann nicht alles wissen, bevor man etwas tut“, sagte der Senator. „Man muss die Gesetzgebung umsetzen und gleichzeitig lernen.“

Schumer dominiert die Debatte im Senat über KI seit April, als der Mehrheitsführer erstmals einen neuen Versuch ankündigte, der Technologie „einen Vorsprung zu verschaffen“. Im Juni legte er einen umfassenden Rahmen vor, der den Kongress aufforderte, sich „der KI-Revolution anzuschließen“. Schumer sagte, dass etwa zwei Drittel der Senatoren an seiner eintägigen Sitzung am Mittwoch teilgenommen hätten.

Im Gegensatz zu Blumenthal und Hawley hat Schumer bei der KI einen Ansatz gewählt, den er als „Zuhören und Lernen“ bezeichnet. Und er warnt seine Kollegen davor, zu konkret zu werden, bevor dem Kongress alle Fakten vorliegen.

„Wir wollen nicht nur Gesetze erarbeiten“, sagte Schumer am Mittwoch gegenüber Reportern.

„Wenn man zu schnell vorgeht, könnte man alles ruinieren“, sagte der Mehrheitsführer.

Die Spannung über das Timing entsteht, da sich automatisierte Systeme in nahezu jeden Winkel des amerikanischen Lebens auszubreiten beginnen. Maya Wiley, Präsidentin und CEO der Leadership Conference on Civil and Human Rights und Teilnehmerin des KI-Forums am Mittwoch, sagte, das Potenzial der KI, voreingenommene oder diskriminierende Ergebnisse zu fördern, bedeute, dass der Kongress kaum Zeit zu verlieren habe.

„Ich denke, es steht außer Frage, dass sich diese Technologien sehr schnell entwickeln“, sagte Wiley am Mittwoch gegenüber Reportern. „Wir brauchen die Regierung und wir brauchen die Gesetzgeber, die schnell handeln. Aber wir brauchen sie, um schnell und klug vorzugehen.“

Schnell vs. langsam

Die sich abzeichnende Spaltung des Senats über die KI-Gesetzgebung bricht nicht nach parteipolitischen Gesichtspunkten zusammen. In beiden Parteien gibt es Gesetzgeber, die schnelle Maßnahmen gegen eine Technologie fordern, die weite Teile des amerikanischen Lebens auf den Kopf stellen könnte – und in beiden Parteien gibt es Gesetzgeber, die glauben, dass der Kongress mehr Informationen braucht, bevor er handeln kann.

„Sind wir bereit, loszugehen und Gesetze zu schreiben? Auf keinen Fall“, sagte Sen. Mike Rounds (RS.D.), einer von Schumers drei Top-Leutnants im Bereich KI. Schumer sagte am Mittwoch, dass er plant, „noch eine Menge“ KI-Insight-Foren abzuhalten – eine Anstrengung, die sich mit ziemlicher Sicherheit bis ins nächste Jahr erstrecken wird.

Aber andere Gesetzgeber – darunter Sen. Maria Cantwell (D-Wash.), der einflussreiche Vorsitzende des Handelsausschusses des Senats, sagt, dass der Kongress bereits eine gute Vorstellung davon haben sollte, was er im Bereich der KI erreichen möchte.

„Ich habe das (National AI Advisory Committee) vor Jahren genau zu diesem Zweck gegründet: Welche Rolle sollte die Regierung spielen?“ Cantwell sagte Reportern am Mittwoch. Sie argumentierte, dass der Kongress bereits „drei Jahre“ Zeit gehabt habe, um zu diskutieren, wie die KI-Gesetzgebung „wirklich aussehen“ sollte.

Das neue KI-Framework, das letzte Woche von Hawley und Blumenthal vorgestellt wurde, ist vielleicht der konkretste Vorschlag, der diesem Kongress vorgelegt wurde. Unter anderem würden neue bundesstaatliche Lizenz- und Haftungsregelungen für KI-Modelle eingeführt, die in „Hochrisikosituationen“ eingesetzt werden, sowie neue Anforderungen in Bezug auf Transparenz und Kindersicherheit.

Unter den Tech-CEOs und Vertretern der Zivilgesellschaft beim AI Insight Forum am Mittwoch sagte Blumenthal, dass es „einen sehr breiten – überraschend starken – Konsens für die grundlegenden Bestimmungen“ seines Ansatzes gebe. Mehrere wichtige Stimmen aus der Branche, darunter Microsoft-Präsident Brad Smith und OpenAI-CEO Sam Altman, haben sich bereits für die Art von Lizenzsystemen ausgesprochen, die sich Blumenthal vorstellt.

Andere Technologieunternehmen, darunter IBM, lehnen die Idee ab.

Einige Senatoren sagen, dass der Rahmen von Blumenthal und Hawley kommt, bevor die Gesetzgeber genügend Fachwissen über KI angesammelt haben, und den Kongress in die Enge treiben könnte.

„Meine Sorge als Gesetzgeber wäre, dass sie an bestimmte Bestimmungen gebunden werden, während wir immer noch Informationen sammeln, und möglicherweise von jemandem überflügelt werden, der mehr Beratung aus mehr Quellen erhalten hat“, sagte Senator. Todd Young (R-Ind.) sagte POLITICO am Dienstag.

Young, zusammen mit Rounds und Martin Heinrich (DN.M.) ist einer von drei Senatoren, die Schumer mit der Führung der KI-Gesetzgebung beauftragt hat. Er fügte hinzu, dass er „vermutet“, dass Blumenthal und Hawley „ihren Vorschlag von Zeit zu Zeit ändern werden“.

Mehr Senatoren, mehr Ideen

Überall auf dem Capitol Hill tauchen immer mehr KI-Frameworks auf. Am Mittwoch sagte Sen. Michael Bennet (D-Colo.) schrieb an Schumer mit Elementen seines eigenen KI-Regulierungsrahmens, der Prüfungen von KI-Systemen durch Dritte, Offenlegungen zu KI-generierten Inhalten und Opt-in-Maßnahmen zur Erfassung von Benutzerdaten für KI-Schulungen umfasst.

Auch andere Senatoren bewegen sich – darunter Cantwell, der plant, bald Gesetzesentwürfe vorzulegen, die sich mit den Bedrohungen durch Deepfakes sowie möglichen Beeinträchtigungen von Arbeitsplätzen und Bildung durch KI befassen würden.

Am Donnerstag, Sen. Gary Peters (D-Mich.), Vorsitzender des Ausschusses für innere Sicherheit und Regierungsangelegenheiten, wird eine Anhörung zu möglichen Gesetzen zur Reform des engstirnigen Beschaffungsprozesses in Washington in Bezug auf KI-Systeme abhalten.

Schumer sagt, er erwäge einen ausschussweisen Ansatz zur KI-Regulierung als eine Möglichkeit, den Senat schließlich zu einem umfassenderen Plan zu bewegen. Es ähnelt der Art und Weise, wie der Kongress das ausgearbeitet hat, was schließlich im letzten Zyklus zum CHIPS- und Wissenschaftsgesetz wurde (obwohl die Gesetzgeber in diesem Fall bereits konkrete Vorstellungen davon hatten, wie die High-Tech-Fertigung neu belebt und die Wissenschaftsbehörden des Bundes verstärkt werden könnten).

„Es wird viele Ideen geben“, sagte der Mehrheitsführer am Mittwoch. „Hawley und Blumenthal haben eine, viele andere Leute haben andere Ideen. Unsere Aufgabe wird es sein, einen möglichst umfassenden Plan zu erstellen, der A viele verschiedene Ideen einbezieht und B durchsetzen kann.“

Heinrich sagte am Dienstag gegenüber POLITICO, dass die Durchsetzung von Ausschüssen der Gruppe ein Gefühl dafür vermitteln würde, „welche Art von Bestimmungen mehr als 60 Stimmen einbringen würden, und dann müssen wir über einen Prozess nachdenken, um das in eine Art Sammelpaket zusammenzufassen.“ Situation.“

Aber andere Senatoren, die schon früher gesehen haben, wie der Kongress es versäumt hat, die Technologie zu regulieren, beginnen sich Sorgen zu machen, dass KI in die Liste der gescheiterten Bemühungen des Kongresses zur Regulierung der Technologie aufgenommen werden könnte.

„Wir haben es nicht geschafft, sinnvolle Gesetze zu kritischen, aufkommenden Technologiethemen wie dem Datenschutz zu erlassen“, sagte Senator. Chris Coons (D-Del.), Vorsitzender des Justizunterausschusses für geistiges Eigentum des Senats, sagte am Dienstag gegenüber POLITICO. Coons sagte, er und Sen. Thom Tillis (RN.C.) wird in Kürze einen Gesetzentwurf veröffentlichen, der sich mit den Auswirkungen von KI auf das Urheberrecht befasst, offenbar mit Schumers Segen.

„Ich erwarte zum jetzigen Zeitpunkt, dass mehrere verschiedene Ausschüsse unterschiedliche Teile davon aufgreifen und versuchen, voranzukommen“, sagte Coons. „Wo es danach hingeht, weiß ich nicht.“

Der lange Zeitplan für Schumers KI-Foren lässt einige fragen, ob er und seine Stellvertreter in diesem Kongress tatsächlich eine umfassende KI-Gesetzgebung verabschieden wollen. Dazu gehört auch Hawley, der am Dienstag gegenüber POLITICO sagte, er sei „besorgt, dass die Führung beider Parteien jede Art von Technologiegesetzgebung bremsen will“.

„Es wird viel geredet, aber die eigentliche Frage ist: Werden wir jemals wählen?“ sagte Hawley.

Rebecca Kern hat zu diesem Bericht beigetragen.