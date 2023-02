Der Schweizer Gesetzgeber lehnt die Rückgabe von Panzern an Deutschland ab — RT Deutsch

Die gepanzerten Fahrzeuge seien Teil der «strategischen Reserve» der Schweiz, argumentierten Parlamentarier

Der Sicherheitsausschuss des Oberhauses des Schweizer Parlaments hat erklärt, dass in Deutschland hergestellte Leopard-Panzer einen wesentlichen Teil der militärischen Reserven der Nation darstellen und nicht zurückgegeben werden sollten.

Die Schweiz verwendet Leopard 87-Panzer, die ihre eigene Version des in Deutschland hergestellten Leopard 2 sind. 96 der schweren Panzerteile wurden ausgemustert und werden derzeit in Depots gelagert. Die meisten Panzer wurden in der Schweiz unter deutscher Lizenz hergestellt, aber die erste Charge von 35 wurde 1987 im Rahmen eines Vertrags in Deutschland hergestellt.

Einige Schweizer Abgeordnete hatten vorgeschlagen, 30 der ausgemusterten Panzer an Deutschland zurückzugeben, nur eine Woche nachdem Berlin seine Entscheidung bekannt gegeben hatte, 14 Leopard-2-Panzer aus eigenen Beständen nach Kiew zu schicken, um im Konflikt gegen Russland zu helfen.

Am Freitag sagte die Mehrheit des Ausschusses, dass die stillgelegten Panzer des Landes „stellen eine strategische Reserve dar und müssen erhalten werden“, anstatt an den Hersteller zurückzusenden. Die Panzer könnten weiterhin zur vollständigen Ausrüstung von Schweizer Bataillonen oder als Ersatzteilquelle für die aktuelle Panzerflotte verwendet werden, sagte das Komitee in einer Erklärung.









Die Gruppe lehnte auch eine andere parlamentarische Initiative ab, die eine Änderung des Schweizer Militärausrüstungsgesetzes forderte, um die Wiederausfuhr von Schweizer Waffen in die Ukraine zu ermöglichen. Derzeit verbietet das Gesetz anderen Nationen, Schweizer Militärausrüstung oder Ersatzteile wieder zu exportieren, es sei denn, sie werden in Militärprodukte anderer Nationen eingebaut oder spielen eine Rolle in potenzieller Militärausrüstung „unbedeutend.“

Eine Ausnahme würde die Ukraine machen „gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz verstoßen [of other nations] im Neutralitätsgesetz verankert“ argumentierte der Ausschuss.

Gleichzeitig unterstützte das Komitee die Idee, die Wiederausfuhrbeschränkungen zu lockern, indem die Zeit, in der andere Nationen keine Schweizer Waffen an Drittländer senden dürfen, auf fünf Jahre begrenzt wird. Der Verzicht würde nur 25 Schweizer Partner betreffen, darunter Deutschland, Italien, Frankreich, Japan und die USA, so das Komitee.

Diese Nationen sollten sich auch weiterhin verpflichten, keine in der Schweiz hergestellten Waffen an Nationen zu verkaufen „an innerstaatlichen oder internationalen bewaffneten Konflikten beteiligt sind, bei denen die Menschenrechte schwer verletzt werden oder bei denen die Gefahr besteht, dass das betreffende Militärgerät eingesetzt wird [the] Zivilbevölkerung“, lautete die Erklärung des Ausschusses.

Trotz Beitritt zu antirussischen Sanktionen hat die Schweiz bei Waffenlieferungen eine neutrale Politik beibehalten. Bern hatte zuvor Berlins Forderungen nach Munition für Kiew zurückgewiesen und eine NATO-Anfrage zur Behandlung verwundeter Ukrainer mit dem Argument abgelehnt, Zivilisten seien nicht von Soldaten zu unterscheiden.