Der Schweizer Breel Embolo muss nach dem entscheidenden Tor gegen sein Heimatland nachdenken

Breel Embolo sah überwältigt aus. Erstes Tor bei einer Fußballweltmeisterschaft. Und dann gegen sein Heimatland. Es schien, als wüsste der Schweizer Nationalstürmer nichts mit seinen Emotionen anzufangen.

Für den weiteren Turnierverlauf dürfte sein Treffer zum 1:0 (0:0) im ersten Spiel gegen Kamerun den Eidgenossen und vor allem Embolo ordentlich Auftrieb geben.

Er sei „sehr stolz“, sagte der Ex-Schalker und Gladbacher nach dem wichtigen Auftaktsieg der Schweiz in der anspruchsvollen Gruppe G, in der noch Rekordweltmeister Brasilien und Serbien warten. „Nach so langer Zeit und so viel Gerede“ hat er sich mit seinem ersten Tor bei einer WM-Endrunde einen Traum erfüllt. Er sei auch „stolz auf meine Familie“, sagte der 25-Jährige.

Wahrscheinlich war er deshalb innerlich glücklich. Embolo wurde in Kameruns Hauptstadt Yaoundé geboren, verließ aber als Kind mit seiner Mutter das Land. Seit Ende 2014 besitzt er zudem einen Schweizer Pass und debütierte 2015 in der Schweizer A-Nationalmannschaft. Sein zwölfter Länderspieltreffer dürfte nun sein besonderes gewesen sein.

Eine „besondere Geschichte“ für Embolo

Fast schon entschuldigend wirkte der Jubel des Profis vom französischen Erstligisten AS Monaco über das entscheidende Tor in der 48. Minute. Embolo nahm die Glückwünsche seiner Kollegen nach dem Schlusspfiff eher widerwillig entgegen. Bevor er am Donnerstag das Al-Janub-Stadion verließ, wünschte er den Kamerunern „alles Gute“ für die nächsten Spiele in Katar.

Immerhin bezeichnet sich Embolo als großer Fan der Mannschaft. Er sei genauso glücklich, seine Wurzeln in Kamerun zu haben, wie für die Schweiz spielen zu können, betonte er vor dem Spiel. Trotzdem hatte er ein Tor fest eingeplant, das dem Wesen eines Stürmers entspricht.

«Ich bin froh, dass er sein Tor machen konnte. Ich hoffe, das gibt ihm Selbstvertrauen für die nächsten Spiele. Das braucht er und wir brauchen ihn», sagte Embolos Teamkollege Djibril Sow von Eintracht Frankfurt. Es sei für ihn eine «besondere Geschichte» Embolo, betonte der Schweizer Torhüter Yann Sommer von Borussia Mönchengladbach: „Er hat seinen Job gemacht, darüber sind wir sehr glücklich“, sagte Bundestrainer Murat Yakin.

Auch Kameruns Trainer Rigobert Song sagte: „Ich freue mich für ihn und bin stolz auf ihn.“ Er sei „so etwas wie sein großer Bruder“, sagte der Rekord-Nationalspieler der Afrikaner. „Wir haben mehrmals telefoniert. Ich wollte ihm nur Glück wünschen. Hier geht es um Fair Play. Wir kommen schließlich aus derselben Familie, auch wenn wir in verschiedenen Teams spielen.“

Widmer: „Es war sicherlich keine perfekte Leistung“

Embolos Tor war für den ambitionierten Schweizer enorm wichtig. Sie hatten lange Zeit viel Ballbesitz, aber kaum brillante Ideen. Kamerun konterte teilweise sehr gefährlich. Die ersten 20 Minuten nach der Pause waren die besten im Schweizer Spiel. Embolo traf, Augsburgs Ruben Vargas verpasste das 2:0. „So wollen wir spielen“, kommentierte Mittelfeldspieler Sow diese Phase. „Das war sicherlich keine perfekte Leistung, aber eine, auf der wir aufbauen können“, sagte Mainzs Silvan Widmer, der in der nicht immer sicher wirkenden Schweizer Abwehr auf der rechten Seite spielte.

„Lasst uns den Moment genießen“, sagte Trainer Yakin, der die zweitälteste Startelf der Schweizer WM-Geschichte berufen hatte. Die ersten drei Punkte werden zurückgezogen. Gegen die deutlich offensiveren Brasilianer erwarte er am Montag „ein ganz anderes Spiel“, so der 48-Jährige. Die Schweizer, von denen mehrere Leistungsträger wie Kapitän Granit Xhaka oder Ex-Bayern-Profi Xherdan Shaqiri mittlerweile 30 Jahre oder älter sind und womöglich ihre letzte WM bestreiten, wollen unbedingt über die letzten beiden Runden des Achtelfinals hinauskommen Dank Embolo ist der erste Schritt getan.