Der Schweigegeldfall von Stormy Daniels könnte Trump gefährden, wenn Berichten zufolge eine Grand Jury zusammentritt

Eine Grand Jury verhört in New York Beweise über die Rolle des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump bei Schweigegeldzahlungen an den erwachsenen Filmdarsteller Stormy Daniels während seiner Präsidentschaftskampagne 2016, teilten zwei Quellen mit Kenntnis der Angelegenheit Reuters mit.

Eine Grand Jury könnte den Grundstein für mögliche Strafanzeigen gegen Trump durch die Staatsanwaltschaft von Manhattan legen.

Dies wäre eine erstaunliche Entwicklung – kein ehemaliger Präsident wurde wegen kriminellen Verhaltens angeklagt. Sogar die Sitzung der Grand Jury stellt eine dramatische Wendung in einem Fall dar, der mit Trumps ehemaligem persönlichen Anwalt, der eine Gefängnisstrafe verbüßt, und der Entscheidung der Federal Election Commission (FEC), keine Strafe zu verfolgen, beigelegt schien.

Der frühere Herausgeber des National Enquirer, David Pecker, hat vor der Grand Jury ausgesagt, teilte eine Quelle Reuters mit. Laut der New York Times, die am Montag erstmals über die Grand Jury berichtete, wurde Pecker gesehen, wie er das Lower Manhattan Building betrat, in dem die Grand Jury untergebracht ist.

Die Schritte sind ein Hinweis darauf, dass der Bezirksstaatsanwalt von Manhattan, Alvin Bragg, einer Entscheidung näher ist, ob er Trump anklagen soll.

Pecker war für eine Stellungnahme nicht sofort erreichbar.

Braggs Büro lehnte es ab, sich gegenüber der Times zu äußern.

Verschieben von Aussagen von Trump zur Zahlung

Daniels sagte, sie habe 2006 eine sexuelle Liaison mit dem verheirateten Trump gehabt, die später in ihrem Buch beschrieben wird Vollständige Offenlegungund erhielt vor den Präsidentschaftswahlen 2016 130.000 US-Dollar als Gegenleistung dafür, dass sie nicht darüber diskutierten.

Trump bestreitet die Affäre und sagte Reportern zunächst, er wisse nichts von einer Zahlung an Daniels. Trump zog diese Behauptung dann zurück und gab im Mai 2018 auf Twitter zu, dass er Michael Cohen, seinen persönlichen Anwalt, zurückgezahlt habe.

UHR l Der frühere Trump-Anwalt Cohen sagt 2019 zu Schweigegeldzahlungen aus:

Cohen nennt Trump einen „Betrüger“ und beschreibt die Auszahlung an den Pornostar Donald Trumps ehemaliger persönlicher Anwalt beschreibt einem Komitee des Repräsentantenhauses, wie er eine Frau bezahlte, mit der Trump eine Affäre hatte, damit sie ihr Schweigen bewahrte, und wie der Präsident ihn später entschädigte.

Trump sagte, das Geld habe „nichts mit der Kampagne zu tun“. Trump sagte, Cohen habe einen monatlichen Vorschuss erhalten, mit dem er Daniels bezahlte, um eine Vereinbarung zu unterzeichnen, nicht über ihre Anschuldigungen zu sprechen und „die falschen und erpresserischen Anschuldigungen zu stoppen, die von ihr über eine Affäre erhoben wurden“.

Cohen wurde vor einem Bundesgericht in New York zu drei Jahren Gefängnis verurteilt, zum großen Teil wegen der Orchestrierung von Schweigezahlungen an Daniels sowie an das ehemalige Playboy-Model Karen McDougal, die auch sagte, sie habe vor seinem Amtsantritt eine monatelange Affäre mit Trump gehabt .

Cohen hatte gegenüber dem Kongress ausgesagt, dass Trump von den Zahlungen wusste und dass einige der Schecks von Donald Trump Jr., einem Mitglied der Trump Organization, und Allen Weisselberg, dem Chief Financial Officer des Unternehmens, bestätigt wurden.

David Pecker, Vorsitzender und CEO von American Media, Herausgeber des National Enquirer, wird 2014 bei einer Veranstaltung in New York City gesehen. Pecker wurde im New Yorker Gerichtsgebäude gesehen, wo eine Grand Jury eingesetzt wurde. (AP)

McDougal sagte, sie habe ihre Geschichte für 150.000 Dollar an American Media Inc (AMI) verkauft, aber sie wurde nie veröffentlicht. Der Vorfall beinhaltete eine als „Catch and Kill“ bekannte Praxis, um zu verhindern, dass ein potenziell schädlicher Artikel veröffentlicht wird.

Pecker, ehemaliger Vorstandsvorsitzender von AMI und langjähriger Freund von Trump und Cohen, erzählte den Staatsanwälten von ihren Schweigegeldgeschäften mit McDougal und Daniels, berichtete das Wall Street Journal im Jahr 2018.

Cohen könnte ein problematischer Kronzeuge sein

Cohen sagte gegenüber The Associated Press, er habe sich kürzlich zweieinhalb Stunden lang mit Staatsanwälten aus Manhattan getroffen. Einige Rechtsexperten haben CBC News und AP zuvor mitgeteilt, dass die Verfolgung eines Strafverfahrens gegen Trump weitgehend auf der Aussage von Cohen basiert, einem verurteilten Schwerverbrecher, der Trump genüsslich angegriffen hat. darunter auch am Montagkönnte eine Herausforderung darstellen.

Braggs Vorgänger als Bezirksstaatsanwalt, Cyrus Vance Jr., untersuchte ebenfalls die Schweigegeldzahlungen, bevor er den Schwerpunkt der Untersuchung auf die Steuer- und Geschäftspraktiken der Trump Organization verlagerte.

Die Trump Organization wurde im vergangenen Monat wegen Steuerbetrugs verurteilt und mit einer Geldstrafe von 1,6 Millionen US-Dollar belegt, als Strafe für ein damit zusammenhängendes System, bei dem Top-Führungskräfte persönliche Einkommenssteuern für verschwenderische Jobvergünstigungen umgingen.

„Nachdem der Prozess beendet ist, gehen wir jetzt zum nächsten Kapitel über“, sagte Bragg nach dem Prozess in einem Interview mit The Associated Press.

Allen Weisselberg, Geschäftsführer der Trump Organization, wird am 10. Januar in New York vor einem Gerichtstermin gezeigt. Der langjährige Leutnant von Donald Trump, der wegen Steuerdelikten im Zusammenhang mit der Organisation zu einer Gefängnisstrafe verurteilt wurde, hat laut Michael Cohen Schweigegeldzahlungen unterschrieben. (John Minchillo/The Associated Press)

Die Trump Organization schlug in einer Erklärung am Montag vor, dass Bragg, ein Demokrat, versuchte, Trumps noch junge Präsidentschaftskampagne 2024 zu untergraben, und nannte sie „einfach verwerflich und rachsüchtig“.

Im Jahr 2021 hatte die FEC ihre Untersuchung zu dieser Angelegenheit nach einer festgefahrenen Abstimmung abgeschlossen.

Edwards Fall könnte aufschlussreich sein

Die Behandlung von Trump durch den National Enquirer steht im Gegensatz zu einem anderen Fall, der die Schwierigkeit verdeutlichte, einen hochkarätigen Politiker strafrechtlich zu verfolgen und eine unparteiische Jury einzusetzen.

Der Enquirer veröffentlichte 2007 einen Artikel, in dem behauptet wurde, der demokratische Präsidentschaftskandidat John Edwards sei in eine Affäre verwickelt gewesen. Zu diesem Zeitpunkt hatten der Kandidat und seine Frau Elizabeth mitfühlende Berichterstattung erhalten, als sie angekündigt hatte, dass sie vor einem weiteren Krebskampf stehe.

Der frühere US-Präsidentschaftskandidat und Senator John Edwards wird am 25. Mai 2012 vor dem Bundesgericht in Greensboro, NC, eintreffen. Edwards wurde letztendlich nicht in sechs Anklagepunkten im Zusammenhang mit Verstößen gegen die Wahlkampffinanzierung verurteilt, die sich aus einer Affäre ergaben, die er verbergen wollte. (Gerry Broome/The Associated Press)

Bundesanwälte in den folgenden Jahren behaupteten, Edwards habe einen Plan entwickelt, Geld von zwei wohlhabenden Spendern zu verwenden, um seine schwangere Geliebte zu verstecken, als er die demokratische Präsidentschaftsnominierung 2008 anstrebte. Bei einer Verurteilung aller Anklagepunkte hätten ihm bis zu 30 Jahre Gefängnis und 1,5 Millionen Dollar Geldstrafe drohen können.

Edwards sagte bei seinem Prozess 2012 nicht aus und wurde von der Anklage freigesprochen, illegale Wahlkampfspenden angenommen zu haben. Die Jury war in anderen Punkten festgefahren, und die Staatsanwälte entschieden sich, ihn nicht erneut vor Gericht zu stellen.

Der Fall hatte dazu geführt, dass der Richter das Gericht geschlossen hatte, um nicht näher bezeichnete Probleme mit den Geschworenen zu erörtern. Eine Reihe alternativer Geschworener hatte vor Gericht farblich passende Hemden getragen, und einer von ihnen wurde beschuldigt, offen mit Edwards geflirtet zu haben.