Der Schwarm von Seoul lässt Südkorea ins Wanken geraten, da die Zahl der Todesopfer auf 154 steigt

Die südkoreanischen Behörden untersuchten am Sonntag den Massenansturm, bei dem mindestens 154 Partygänger in Seoul ums Leben kamen, während die erschütterte Nation versucht, sich mit einer ihrer schlimmsten Katastrophen aller Zeiten abzufinden.

Das Land hat eine einwöchige Trauerzeit begonnen, während Beamte versuchen zu verstehen, wie es zu dem verheerenden Gedränge kam.

Unter den Toten sind mindestens 26 Ausländer, darunter zwei US-Bürger. Mehr als ein Dutzend Botschaften auf der ganzen Welt haben Opfer aus ihrem Land bestätigt.

Was den Anstieg am Samstag verursacht hat, ist unklar, aber Zeugen sagen, dass die Partygänger im Ausgehviertel Itaewon der Hauptstadt dicht in engen Gassen zusammengepfercht waren, als die Menschen das erste Halloween-Wochenende seit Aufhebung der Covid-19-Beschränkungen genossen.

Fast alle Opfer – mindestens 150 – wurden identifiziert; teilte die Polizei CNN mit. Die Maut umfasste 56 Männer und 97 Frauen, berichtete das südkoreanische Innen- und Sicherheitsministerium.

Am Sonntag um 17 Uhr Ortszeit (4 Uhr ET) war die Zahl der Verletzten auf 133 gestiegen, von denen 37 schwer verletzt wurden, teilte das Ministerium mit.

„Es gab Reihen und Reihen von Menschen mit Planen, die sie auf der Straße bedeckten“, sagte Emily Farmer, eine 27-jährige Englischlehrerin in Seoul, die durch Itaewon reiste, gegenüber CNN.

Farmer und ihre Freunde waren von den Menschenmassen auf der Straße „überwältigt“ und beschlossen, eine Bar zu betreten. Kurz darauf verbreiteten sich Gerüchte, dass jemand gestorben sei und die Gäste das Haus nicht verlassen dürften. Farmer sagte, sie habe eine Notfallnachricht von der Regierung erhalten, die sie auf „eine gefährliche Situation in der Gegend“ aufmerksam gemacht habe, und habe später die Bar verlassen dürfen, als sie das Ausmaß der Tragödie entdeckte.

„Es war schrecklich“, sagte sie. „Nicht alle sind sofort gestorben.“ Gruppen von Menschen weinten, fügte sie hinzu. Viele Opfer erhielten CPR und mussten ihre Kostüme ausziehen, damit Sanitäter vor Ort sie wiederbeleben konnten. „Sie zogen immer noch Leute (heraus), weil es so voll war“, fügte sie hinzu.

Ein anderer Augenzeuge, Sung Sehyun, sagte gegenüber CNN, dass der Straßenraum am Samstagabend wie eine „verstopfte U-Bahn“ aussah, mit Halloween-Partygängern, die so dicht gedrängt waren, dass es schwierig war, sich zu bewegen.

Suah Cho fügte hinzu, dass die Leute angefangen hätten zu schubsen und zu schubsen, und es wurde viel geschrien. Sie schaffte es schließlich, einen Umweg zu nehmen und sich in Sicherheit zu bringen, hatte aber gesehen, wie Menschen auf Gebäude kletterten, um zu überleben. Sie fügte hinzu, dass die Kostüme, die die Leute trugen, zur Verwirrung beitrugen; “Es gab auch einen Polizisten, der schrie, aber wir konnten nicht wirklich sagen, ob es ein echter Polizist war, weil so viele Leute Kostüme trugen.”

Zeugen sagten CNN, dass es nur sehr wenig – wenn überhaupt – Massenkontrolle gab, bevor die Masse der Menschen tödlich wurde.

Videos und Fotos, die in den sozialen Medien gepostet wurden, zeigen Menschen, die zusammengepfercht Schulter an Schulter in der engen Straße stehen.

Menschenmassen sind nicht ungewöhnlich für diese Gegend oder für die Einwohner von Seoul, die an überfüllte U-Bahnen und Straßen in einer Stadt mit fast 10 Millionen Einwohnern gewöhnt sind.

Nachdem gegen 22:24 Uhr die ersten Notrufe eingingen, eilten die Behörden zum Tatort – aber die schiere Menge an Menschen machte es schwierig, diejenigen zu erreichen, die Hilfe brauchten. Das in den sozialen Medien gepostete Video zeigte Menschen, die Kompressionen an anderen Partygästen durchführten, die auf dem Boden lagen, während sie auf medizinische Hilfe warteten.

Eine Reihe von Ländern, darunter die USA, China, Iran, Thailand, Sri Lanka, Japan, Australien, Norwegen und Frankreich, haben bestätigt, dass ihre Staatsangehörigen unter den Opfern waren.

Unter den Getöteten seien auch drei südkoreanische Militärangehörige, sagte ein Beamter des koreanischen Verteidigungsministeriums gegenüber CNN.

Die südkoreanische Regierung hat eine nationale Trauerzeit bis Ende 5. November festgelegt, sagte Premierminister Han Duck-soo in einem Briefing.

Während der Trauerzeit werden alle öffentlichen Institutionen und diplomatischen Ämter Flaggen mit halber Belegschaft hissen, sagte Han und fügte hinzu, dass alle nicht dringenden Ereignisse verschoben würden.

Beamte und Angestellte öffentlicher Einrichtungen werden während der Trauerzeit Bänder tragen, um ihr Beileid auszudrücken, sagte Han.