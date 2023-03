(dpa) – De extern inszenierte Ökothriller „Der Schwarm“ is zo goed gestart in de ZDF-Mediathek die noch enige andere Streaming-serie. Wie van de Mainzer Sender am Donnerstag auf Anfrage der Nachrichtenagentur dpa meldde, heeft de eerste Folge van Frank-Schätzing-Verfilmung zischen dem 22. Februar en dem 1. März 2,0 Millionen Sichtungen. Folge zwei wurde demnach 1.5 Millionen Mal angeschaut. Gevolgd door meer dan 1,4 miljoen weergaven.

Weitere Episoden des Achtteilers werd jetzt eerste freigeschhaltet.

„’Der Schwarm’ is een herausragendes Beispiel für innovations fiktionales Fernsehen Made in Europe“, ZDF am Donnerstag eine Rede seines Intendanten Norbert Himmler in Brussel voor rund 350 Europapolitikern. “Die Verfilmung von ‘Der Schwarm’ zegt: Mit den Richtigen Partnern sind europäische Produktionen international wettbewerbsfähig.” Die serie is één van de natuurlijke bronnen van de Federführung van ZDF als internationale Koproduktion gemeinsam met France Télévisions, Rai, ORF, SRF, der Viaplay Group en Hulu Japan.