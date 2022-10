Der Schulschütze in Florida war vielleicht sein eigener schlimmster Zeuge

„All dies machte Cruz selbst vielleicht zu einem der besten Zeugen des Staates“, sagte David S. Weinstein, ein Verteidiger aus Miami und ehemaliger Staatsanwalt, der den Prozess überwacht hat.

Die Jury wird wahrscheinlich diese Woche über Cruz‘ Schicksal entscheiden. Damit der 24-Jährige zum Tode verurteilt wird, müssen die Geschworenen bei mindestens einem Opfer einstimmig sein. Aber wenn alle 17 Anklagepunkte mit mindestens einer Stimme für eine lebenslange Haftstrafe zurückkommen, dann wäre das seine Strafe. Die Schlussplädoyers sind für Dienstag angesetzt, die Beratungen beginnen am Mittwoch.

Da Cruz sich verteidigt, dass er durch das starke Trinken seiner leiblichen Mutter während der Schwangerschaft hirngeschädigt wurde, könnten die Staatsanwälte ihn von Experten für ihren Widerlegungsfall untersuchen lassen.

Scott und Denney interviewten ihn getrennt für mehrere Stunden. In jedem saß Cruz am Tisch, mit Handschellen gefesselt, einen Pullover über der Brust. Manchmal bat er um Stift und Papier, um seinen Erklärungen Diagramme und Zeichnungen hinzuzufügen.

„Die Frage ist: Was nimmt die Jury aus den Interviews mit? Ein kaltblütiger Mörder, der rachsüchtig und aufgeregt über die Morde war, oder ein Mensch, der so hoffnungslos verwirrt ist, dass er nur noch verrückt sein kann?“ sagte Bob Jarvis, Professor an der juristischen Fakultät der Nova Southeastern University.

Cruz ‚Aussagen waren oft ziemlich kaltblütig und rücksichtslos, wenn es beispielsweise darum ging, wie er das Massaker geplant hatte.

„Ich habe meine eigenen Nachforschungen angestellt“, sagte Cruz zu Scott. „Ich habe Massenmörder studiert und wie sie es taten, ihre Pläne, was sie bekamen und was sie benutzten.“

Er erläuterte die Lektionen, die er gelernt hat: Achten Sie auf potenzielle Retter, die um die Ecke kommen, halten Sie Abstand zu Ihren Zielopfern, greifen Sie so schnell wie möglich an – und „die Polizei hat nichts getan“.

„Ich habe eine kleine Gelegenheit, Leute vielleicht 20 Minuten lang zu erschießen“, sagte Cruz.

Er erklärte auch, warum er mit dem Schießen aufgehört hatte.

„Ich konnte niemanden finden, den ich töten könnte“, sagte er. „Ich wollte es nicht mehr tun und ich dachte nicht, dass sich noch jemand im Gebäude aufhält.“