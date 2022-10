Der Schulleiter von Uvalde gibt nach neuen Details nach dem Massaker von Robb Elementary seinen Rücktritt bekannt

CNN

Laut einem Facebook-Beitrag seiner Frau Donna Goates Harrell gab Hal Harrell, Superintendent des Uvalde Consolidated Independent School District, am Montag seinen Rücktritt bekannt.

„Ich bin wirklich dankbar für Ihre Unterstützung und Ihre guten Wünsche. Meine Entscheidung, in den Ruhestand zu gehen, ist mir nicht leicht gefallen und wurde nach viel Gebet und Urteilsvermögen getroffen“, heißt es in dem Beitrag. „Meine Frau und ich lieben euch alle und diese Gemeinschaft, in der wir beide aufgewachsen sind, und deshalb ist uns die Entscheidung schwer gefallen.“

Harrell werde das ganze Jahr bleiben, bis ein neuer Superintendent ernannt wird, hieß es in der Post.

Harrell steht seit dem Gemetzel am 24. Mai an der Robb Elementary School in Texas unter Beobachtung.

Bei dem Massaker starben 19 Kinder und zwei Lehrer. Monate später tauchen immer noch neue Details über die Reaktion des Schulbezirks auf die Schießerei auf.

„Mein Herz war am 24. Mai gebrochen und ich werde immer für jedes kostbare Leben beten, das auf tragische Weise genommen wurde, sowie für ihre Familien“, heißt es in dem Facebook-Post.

Laut dem Post bat der Superintendent seine Frau, „diese Nachricht zu posten, da er kein Facebook hat“.

Letzte Woche schickte Harrell den Mitarbeitern eine E-Mail über seine Absicht, in den Ruhestand zu gehen.

„Ich bin in meinem 31. Jahr in der Ausbildung, alle dienen und widmen sich den Schülern und Familien hier in Uvalde“, sagte Harrell in seiner E-Mail.

Diese Nachricht kam Stunden, nachdem der Schulbezirk bekannt gegeben hatte, dass er den Betrieb seiner Polizeikräfte einstellen und im Rahmen seiner Ermittlungen einen Leutnant und einen weiteren hochrangigen Schulbeamten beurlauben würde.

Die E-Mail kam auch, nachdem CNN berichtet hatte, dass der Schulbezirk Uvalde kürzlich Crimson Elizondo eingestellt hatte, eine ehemalige Polizistin des Texas Department of Public Safety, die wegen ihrer Reaktion auf das Massaker untersucht wird.

Elizondo kam Minuten nach Beginn der Schießerei an und wurde auf einem Bodycam-Video gehört, das sagte, sie hätte anders reagiert, wenn ihr eigener Sohn in der Schule gewesen wäre.

„Wenn mein Sohn dort gewesen wäre, wäre ich nicht draußen gewesen“, sagte sie einem anderen Beamten. „Ich verspreche dir, dass.“

Der Schulbezirk entschuldigte sich bei den Familien der Opfer und der Gemeinde Uvalde „für den Schmerz, den diese Enthüllung verursacht hat“, sagte der Bezirk letzte Woche. „MS. Elizondos Aussage im Audio stimmt nicht mit den Erwartungen des Distrikts überein.“

Elizondo wurde aus dem Schulbezirk entlassen und lehnte es ab, mit CNN zu sprechen.

Während Harrell eine Reihe neuer Sicherheitsmaßnahmen für dieses Schuljahr ankündigte, forderten einige Eltern von Uvalde seit Monaten die Entfernung des Superintendenten.

Laut einer Tagesordnung für Montagabend werden die Mitglieder der Schulbehörde zu einer „Anwaltsberatung zu rechtlichen Fragen im Zusammenhang mit der Pensionierung und dem Übergang des Superintendenten“ in eine geschlossene Sitzung gehen.

Die Tagesordnung besagt, dass die Vorstandsmitglieder den öffentlichen Teil der Sitzung wieder aufnehmen und „mögliche Maßnahmen in Bezug auf den Ruhestand des Superintendenten ergreifen“ werden.