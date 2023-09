Noch bevor am Freitag die COVID-19-Richtlinien für Schulen bekannt gegeben wurden, änderte der Joliet Public Schools District 86 seine Richtlinien zur Verhinderung der Übertragung aller Infektionskrankheiten.

Theresa Rouse, Superintendentin des Joliet Public Grade Schools District 86, sagte letzte Woche, dass dies bedeute, wenn jemand – Schüler oder Personal – krank sei, er müsse zu Hause bleiben, sagte sie.

Rouse sagte, die Leute denken, das bedeute „zurück zur Normalität“, aber das stimmt nicht.

„‚Normal‘ ist eine Einstellung am Wäschetrockner, nicht Schule“, sagte Rouse.

Rouse sagte, Distrikt 86 werde weiterhin den Anweisungen des Staates folgen. Aber Distrikt 86 werde keine Tests auf COVID-19 durchführen und niemanden zum Tragen von Gesichtsmasken verpflichten, sagte sie.

„Wenn Menschen eine Gesichtsmaske tragen möchten, können sie dies gerne tun“, sagte Rouse.

Am Freitag gaben das Illinois Department of Public Health und das Illinois State Board of Education die Annahme neuer operativer Leitlinien für Schulen und Früherziehung durch die Centers for Disease Control bekannt.

Laut einer Pressemitteilung des Bundesstaates Illinois sind Quarantänen und die Lockerung der Abstandsregeln zwei der Änderungen. „Hohe Impfraten und infektionsbedingte Immunität“ trugen zu den neuen Richtlinien bei, heißt es in der Pressemitteilung.

Allerdings empfiehlt die CDC-Leitlinie weiterhin Gesichtsmasken, wenn die COVID-19-Werte hoch sind und bei Untersuchungen auf risikoreiche Aktivitäten – wie Sport und Band – sowie zu bestimmten Zeiten während des Abschlussballs oder der Schulferien, heißt es in der Pressemitteilung.

„Diese aktualisierten Leitlinien des CDC erkennen die Bedeutung des Präsenzunterrichts an, indem sie es den Schulen ermöglichen, sich besser auf Veränderungen in ihren eigenen Gemeinden einzustellen“, sagte die staatliche Bildungsministerin Carmen Ayala in der Pressemitteilung. „Administratoren haben mehr Flexibilität, um die notwendigen Anpassungen vorzunehmen, um ein konsistentes Präsenzlernen aufrechtzuerhalten.“

R. Scott Tingley, Superintendent des Lincoln-Way Community School District 210, sagte, die COVID-19-Richtlinien des Bezirks seien noch „in Arbeit“, erwarte jedoch weitere Aktualisierungen vom Illinois State Board of Education gegen Ende der Woche.

Tingley sagte, Distrikt 210 habe einen „guten Sommer“ gehabt, da keine Clubs oder Aktivitäten wegen COVID-19 abgesagt wurden.

„Hoffentlich verbringen wir zu Beginn des Schuljahres nicht so viel Zeit und Energie damit“, sagte Tingley.

Die COVID-19-Richtlinien des Joliet Township High School District 204 sind auf seiner Website veröffentlicht. Gesichtsmasken sind weder erforderlich noch verboten.

Distrikt 204 wird das Gesundheitsamt von Will County über „alle bekannten oder vermuteten Fälle von COVID-19 informieren, wie es das Landesrecht vorschreibt, und jeder, der positiv auf (COVID-19) getestet wurde oder (COVID-19) Symptome hat, darf nicht dorthin zurückkehren.“ Schule für fünf Kalendertage, nach Angaben des Distrikts 204. Asymptomatische enge Kontakte werden nach Angaben des Distrikts nicht ausgeschlossen.

Glenn Wood, Superintendent des Plainfield Community Consolidated School District 202, sagte, die COVID-19-Richtlinien seien auf der Website des Bezirks veröffentlicht. Gesichtsmasken seien optional und Distrikt 202 führe keine COVID-19-Tests durch, sagte er.

„Wir haben einige Tests, falls die Leute sie mit nach Hause nehmen und verwenden möchten“, sagte Wood.

Jim Blaney, Sprecher des Valley View Community Unit School District 365U, sagte in einer E-Mail, dass der Bezirk weiterhin den Richtlinien der Centers for Disease Control, des Büros des Gouverneurs, des Illinois Department of Public Health und des Illinois State Board of Education folgen werde.

„Wie wir es während der gesamten COVID-19-Pandemie getan haben“, sagte Blaney in einer E-Mail.

Rückblickend auf die letzten Jahre sagte Bob McBride, Superintendent von Lockport 205, dass die Pandemie in Schulen eine Vielzahl von Problemen aufgeworfen habe – medizinische, rechtliche und politische –, die sogar die Einstellung von Personal erschwert hätten.

Aber vielleicht, hoffentlich, gehört das jetzt der Vergangenheit an.

„Wir freuen uns auf das normalste Jahr seit drei Jahren in diesem Jahr“, sagte McBride.