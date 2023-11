Unabhängig davon hätte Herr Card einer Hintergrundüberprüfung entgehen können, indem er eine Waffe von einem privaten Händler gekauft hätte. Und obwohl das Gesetz Personen, die Opfer einer Straftat geworden sind, den Besitz von Waffen verbietet, gibt es keinen automatischen Mechanismus, um Waffen, die sie bereits besitzen, zu entfernen.

Das Büro des örtlichen Sheriffs wurde nach einem weiteren erschütternden Vorfall im September über die Krankenhauseinweisung von Herrn Card informiert, verfolgte dies jedoch offenbar nicht als möglichen Weg, ihm seine Waffen wegzunehmen.

Zu diesem Zeitpunkt hätten die Warnzeichen nicht deutlicher sein können.

Während einer Autofahrt Mitte September schlug Herr Card einen Kameraden und drohte, die Army Reserve-Einrichtung in Saco, Maine und an anderen Orten „anzuschießen“. Laut einer Kopie der Nachrichten, die die New York Times erhalten hatte, schrieb der Soldat um 2 Uhr morgens eine SMS an einen Vorgesetzten und warnte ihn, den Passcode für das Tor der Einheit an ihrem Stützpunkt zu ändern und bewaffnet zu sein, für den Fall, dass sich Mr. Card näherte.

„Ich glaube, sein Kopf ist durcheinander“, schrieb der Soldat, der als Staff Sergeant Hodgson identifiziert wurde, und fügte hinzu, dass er Mr. Card „zu Tode“ liebte, aber „ich weiß nicht, wie ich ihm helfen kann, und er weigert sich, Hilfe zu bekommen.“ um weiterhin zu helfen.“

„Ich glaube, er wird ausrasten und eine Massenerschießung verüben“, schrieb er.

Eine Kopie der Textnachricht war in einem Brief enthalten, den Kelvin Mote, ein First Sergeant der Reserve und Unteroffizier der Ellsworth Police Department in Maine, Mitte September an das Büro des Sheriffs schickte und in dem er die Vorfälle bei der jährlichen Schulung und im Krankenhausaufenthalt detailliert schilderte und Autofahrt.