Der Schütze, der letzten Monat in einer Bar und einer Bowlingbahn in Lewiston, Maine, floh, nachdem er 18 Menschen getötet und 13 weitere verletzt hatte, war höchstwahrscheinlich während eines Großteils der ausgedehnten zweitägigen Fahndung am Leben, die Tausende Einwohner in der gesamten Region zum Bleiben gezwungen hatte in ihren Häusern.

Der Angreifer, Robert R. Card II, 40, starb acht bis zwölf Stunden bevor seine Leiche in einem Wohnwagen einer Recyclinganlage gefunden wurde, in der er einst arbeitete, an einer selbst zugefügten Schusswunde, teilte das Büro des Gerichtsmediziners in Maine am Freitag mit Es ist wahrscheinlich, dass er während eines Großteils der Suche am Leben war.

Es bleibt unklar, ob sich der Schütze die ganze Zeit nach der Schießerei im Anhänger der Recyclinganlage versteckte oder ob er später dorthin ging, aber die Zeitschätzung legt nahe, dass die Sperrung in und um Lewiston gerechtfertigt war.

Strafverfolgungsbehörden und andere Beamte wurden im Zusammenhang mit der Fahndung genau unter die Lupe genommen, unter anderem weil sie die Recyclinganlage Maine Recycling zweimal durchsuchten, ohne Mr. Card zu finden. Bei einer dritten Durchsuchung am 27. Oktober – zwei Tage nach der Schießerei – durchsuchten sie auch zum ersten Mal einen angrenzenden unbefestigten Parkplatz, der vom Unternehmen genutzt wurde. Diese Durchsuchung fand statt, nachdem ein Vorgesetzter des Unternehmens die Polizei kontaktiert und ihr vorgeschlagen hatte, die Wohnwagen zu durchsuchen, sagten Beamte.