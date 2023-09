Der englische Philologe John Ronald Reuel Tolkien glaubte fest daran, dass sein Name vom deutschen Wort „tollkühn“ abstammt. Und obwohl er selbst sicherlich kein Nacht- und Nachtleben führte, erschuf er unzählige solcher Figuren – die tapferen Hobbits Bilbo und Frodo, den eleganten Elf Legolas, den Zwerg Gimli, den Thronfolger Aragorn. Niemand hätte ahnen können, dass der junge Wissenschaftler, der sich für nordische und englische Sagen und Märchengeschichten interessierte und dessen erste Veröffentlichung 1922 das Wörterbuch „A Middle English Vocabulary“ war, eines Tages eine ganze Welt erschaffen und das präsentieren würde, was wohl am meisten ist Der populärste Roman des 20. Jahrhunderts wäre – ein Bestseller aller Zeiten.

In erster Linie hat Tolkien seine Geschichten für sich selbst geschrieben

Am Samstag (2. September) vor 50 Jahren starb JRR Tolkien an einer Lungenentzündung nach der Behandlung eines Magengeschwürs. Zeit seines Lebens verstand er sich vor allem als Akademiker, heute wäre wohl die zunehmend bewundernde Bezeichnung Nerd angebracht. Der 1892 im südafrikanischen Bloemfontein geborene Sohn eines englischen Bankdirektors schrieb seine Romane zunächst für sich selbst – zeitlebens nur „Der Hobbit“ (1937, dt. 1957), „Blatt von Tüftler“ (1945), „Bauer“. Giles von Ham“ (1949) und die „Herr der Ringe“-Trilogie (1954/1955, dt. 1969/1870) erschienen – alles andere kam posthum.

Bis heute Maßstäbe in der epischen Fantasy: Das Cover von „Der Herr der Ringe“ von JRR Tolkien, erschienen 2001 als Neuauflage mit dem Cover der deutschen Erstausgabe von 1969 (undatiertes Foto). Tolkien ist heute vor 50 Jahren gestorben. © Quelle: Klett-Cotta/dpa

Tolkien arbeitete seit seiner Jugend an seiner eigenen Mythologie. Vor allem war es für den Linguisten eine Freude, die Sprachen seiner Elfen, Quenya und Sindarin, ihre Phonologie, ihre Lauttransformationen zu erfinden. Er hinterließ Grammatik, Enzyklopädien und Wörterbücher – Zement für seinen Fantasiepalast, der zu einem solideren „Gebäude“ wurde als die Werke vieler literarischer Nachkommen.

Als er starb, war Tolkien im englischsprachigen Raum ein Bestseller aller Zeiten

Als Tolkien beerdigt wurde, nahm sein Ruhm in Deutschland erst richtig zu. Im englischsprachigen Raum war er jedoch schon lange berühmt. Schon damals verkaufte sich „Herr der Ringe“ in den USA zuverlässig Jahr für Jahr eine Million Mal und in Großbritannien rund 500.000 Mal. Die Einnahmen ermöglichten es dem Gelehrten und Dauerbestseller, auch im fortgeschrittenen Alter zu reisen, und die Stimmen, die ihm zwar die Gelehrsamkeit und Dichte seiner „Ringe“-Bücher zuschrieben, ihm aber gleichzeitig qualitativ hochwertigere Lyrik absprachen, forderte ihn nicht heraus.

Auch auf den Vorwurf eines Englischdozenten, der 1972, ein Jahr vor Tolkiens Tod, beklagte, dass seine Bücher nur eine „Weltflucht“ förderten, musste er auch nicht allzu sehr reagieren. Das taten seine Fans und schickten säckeweise die schlechtesten Briefe an den Herausgeber der britischen Post, wie die Tageszeitung „Guardian“ anlässlich seines Todes schrieb.

Tolkien betrat ein lange verschlossenes literarisches Land

Tolkien betrat ein lange verwittertes und verschlossenes literarisches Land. Märchen für ein erwachsenes Publikum waren in Großbritannien seit der viktorianischen Zeit rückläufig. Seit Thomas Malorys „Le Morte D’Arthur“ aus dem 15. Jahrhundert und Edmund Spensers Version der Artussagen „The Faerie Queene“ (1590/1596) war auch das große englische Heldenepos verblasst.

Tolkien war der potenzielle Motor der High-Fantasy-Saga des 20. Jahrhunderts, und bis dahin hatte es keinen Zug gegeben, auf den man hätte aufspringen können. Als der Wissenschaftler ihnen sein Projekt vorstellte, stießen seine Verleger dementsprechend „einen besorgten Aufschrei“ aus. Unkalkulierbar, das Ganze.

Drei Jahre nach der Ring-Trilogie erschien TH Whites Camelot-Saga

Kleine Menschen, die gemeinsam unglaubliche Dinge taten, waren Tolkiens Reiz. Der Hobbit Frodo, dem es gelingt, den unglückseligen Ring des Teufels Sauron in den Berg zu werfen, in dessen feuriger Schlucht er schmilzt und die Macht des Bösen bricht – in diesem Grundtopos des Märchens, im Hoffnungs- und Trostspendenden“ Viele sahen in „Die Gefährten des Rings“ um Frodo (was Tolkien verneinte) das Bündnis der Demokratien (plus der Sowjetunion) gegen Faschismus, Nationalsozialismus und das brutal expansive Japan. Für viele, auch für die Blumenkinder der 1960er Jahre, war die „Ring“-Trilogie ein Bekenntnis zum Frieden und ein Roman von biblischem Rang.

Der Zug fuhr los. Nur drei Jahre nach Tolkiens Abschluss der Trilogie, im Jahr 1958, kam TH Whites „Der König von Camelot“ auf den Markt, eine wunderbare mehrbändige Version der Artus-Saga, und heute zieht Tolkiens Motor unzählige Wagen. Im Fantasy-Geschäft zählt niemand, dessen Geschichte sich nur für ein einziges Buch bezahlt macht.

Tolkiens Ruhm wird seit 20 Jahren durch Filme und Serien befeuert

Von der Trilogie wurden rund 150 Millionen Exemplare verkauft. Tolkien ist mittlerweile überall, seine Figuren gibt es in Plastikversionen in verschiedenen Größen. Aragorns Schwert Andúril (elbisch für westliche Pracht) hängt als Nachbildung in vielen Jugendzimmern, die Menschen tragen nicht nur Tolkien-T-Shirts, sie haben sich auch die Silhouetten der „Gefährten des Rings“ opulent auf den Unterarm tätowieren lassen. Seitdem der neuseeländische Regisseur Peter Jackson aus der Trilogie drei monumentale dreistündige Filme gemacht hat, die insgesamt 17 Oscars (2001 bis 2003) gewannen, sind neue Generationen auf die Bücher aufgesprungen. Ein Jahrzehnt später brachte Jacksons stark beanspruchte, ebenfalls aus drei Filmen bestehende Adaption des Hobbits (2012 bis 2014) weitere neue Fangemeinden.

Beren und Lúthien: Nicholas Hoult spielte im Film Tolkien aus dem Jahr 2019 die Titelfigur der Philologin und Vater der High Fantasy Lily Collins und seiner Frau Edith. © Quelle: picture Alliance / Everett Collection

Und der Streamingdienst Amazon Prime Video hat seit letztem Jahr die auf Tolkiens Begleittexten basierende Serie „Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“ als Schlachtschiff seiner Serien-Armada im Portfolio, die die Geschichte vor „Der Herr“ erzählt der Ringe“, wie zum Beispiel Sauron, versuchte 1000 Jahre vor den Ereignissen der „Ring“-Trilogie erstmals, die Welt zu erobern. Passt in die Zeit der Blütezeit der neuen bösen Welt aggressiver Krieger, Diktatoren, Populisten, hochrangiger Wahrheitsverdreher und in vielen Ländern – nicht zuletzt in unserem Land – erstarkender faschistischer Parteien.

Es war einmal, vor langer Zeit, bei Tolkien, als Mittelerde und die reale Welt aufeinander trafen

Tolkien wurde auf dem Wolvercote Cemetery in Oxfordshire zusammen mit seiner lebenslangen Liebe Edith Mary Tolkien beigesetzt, die er 1916 geheiratet hatte, mit der er vier Kinder hatte und die nur zwei Jahre vor ihm gestorben war. Unter den Grabinschriften stehen die Namen Lúthien und Beren – ein Elf und ein Mensch des Ersten Zeitalters, dessen schöne und traurige Liebesgeschichte vom Menschen Aragorn, der in den Elf Arwen selbst verliebt war, in „Der Herr der Welt“ gesungen wurde Rings“ und dessen Geschichte Tolkiens Sohn Christopher 2017 aus den in Buchform veröffentlichten Schriften seines Vaters sang.

Lúthien nannte Tolkien seine Frau, Beren nannte sie ihn. Hier trafen Tolkiens Fantasie und sein wirkliches Leben aufeinander. Nach dem Tod seiner geliebten Edith lebte Tolkien müde und vom Schicksal gebeutelt seinem eigenen Tod entgegen, wie Bekannte aussagten.

Die Mission von Tolkiens Gefährten ist eine Mission für alle Zeiten

„Es ist nicht unsere Aufgabe, uns allen wechselnden Gezeiten der Welt zu stellen, sondern in den Jahren, in denen wir leben, alles zu tun, was wir können, um die Übel auf den Feldern, die wir kennen, auszurotten, damit diese beseitigt werden.“ Wer danach lebt, hat eine reine Erde zu bebauen. „Das Wetter, das sie haben werden, können wir nicht bestimmen“, ist ein Zitat von Gandalf, dem guten, strengen und weisen Zauberer, hier übersetzt aus „Der Herr der Ringe“.

Die Mission der Gefährten ist ein Auftrag für alle Zeiten, keine Betrachtung der Hitler-Ära im Zauberspiegel. Die Lektüre von Tolkien, dem „Draufgänger“, lohnt sich immer, gerade in unserer Zeit, in der Populisten und Rechtsextremisten weltweit auf dem Vormarsch sind. Ein Ring muss immer in einen Berg gehen. Mittelerde ist überall und immer.

* Dies ist eine aktualisierte Version des Textes. Bei einer von zwei Erwähnungen des Hobbits Frodo Beutlin hatte sich ein Flüchtigkeitsfehler eingeschlichen. Einmal wurde er als Hobbit bezeichnet, einmal als Elf. Natürlich ist er weder ein Elf noch ein Gestaltwandler, sondern tatsächlich ein Hobbit (Nachtrag vom 3. September, der Fehler wurde korrigiert)