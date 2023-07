Vladimir Guerrero Jr. aus Toronto wurde zusammen mit Vladimir Sr. das erste Vater-Sohn-Duo, das das All-Star Home Run Derby gewann und am Montagabend Randy Arozarena aus Tampa Bay in der Endrunde mit 25:23 besiegte.

Guerrero besiegte Julio Rodriguez im Halbfinale mit 21:20, nachdem der Star der Mariners in der ersten Runde vor den Fans seiner Heimatstadt einen Rekord von 41 Punkten aufgestellt hatte.

Guerrero, der gegen Blue Jays-Manager John Schneider antrat, war der letzte Halbfinalist, der einen Schlag vollbrachte, und der erste Finalist, der vor zwei Jahren einen Endrundenrekord für Homeruns aufstellte und Pete Alonsos 23 übertraf. Vladimir Guerrero Sr. gewann 2007 mit den Los Angeles Angels das Derby in San Francisco und schlug im Finale Alex Rios von den Blue Jays mit 3:2.

Arozarena, der gegen den Feldkoordinator von Tampa Bay, Tomas Francisco, antrat, begann seinen letzten 30-Sekunden-Abschnitt mit 21 Homeruns und kam schnell auf 23, bevor er sich aufstellte und bei seinen letzten Schwüngen auftauchte.

Der Ball geht nach Vancouver 💥 Vladdy kommt ins Finale! #HRDerby pic.twitter.com/LtqtcC4ZNL –@BlueJays

Arozarena besiegte Luis Robert von den Chicago White Sox im Halbfinale mit 35:22. Robert erzielte den längsten Drive des Abends, einen 484-Fuß-Schuss nach links in der zweiten Runde.

Rodriguez versuchte mit 22 Jahren der jüngste Derby-Sieger zu werden und schlug den zweifachen Champion Alonso, der 21 Treffer erzielte. Rodriguez besiegte Corey Seager letztes Jahr in der ersten Runde im Dodger Stadium mit 32:24, schlug Alonso dann mit 31:23, bevor er verlor besiegte Juan Soto im Finale mit 19:18.

Arozarena besiegte Adolis Garcia aus Texas im ersten Paar vor 46.952 Zuschauern im T-Mobile Park mit 24:17. Garcia ist der Pate von Arozarenas Tochter und die beiden sprangen sich beim Aufwärmen in die Arme.

Guerrero Jr. lächelt während der ersten Runde. (Die Associated Press)

Robert schlug in der Eröffnungsrunde Baltimores Adley Rutschman mit 28-27. Rutschman schlug 21 Linkshänder, und der Switch-Hitter drehte sich dann auf die rechte Seite und schlug während einer 30-sekündigen Bonusrunde sechs weitere Rechtshänder. Rutschman stammt aus Portland, Oregon und wuchs als Kind bei den Mariners-Spielen auf.

Guerrero, der zum ersten Mal seit vier Jahren wieder zurück war, besiegte die Mookie Betts der Los Angeles Dodgers in der ersten Runde mit 26:11. Vor vier Jahren erzielte Guerrero in Cleveland 29 Punkte in der ersten Runde und 40 Punkte in der zweiten und verlor dann im Finale mit 23:22 gegen Alonso.

Alonso strebte seinen dritten Titel in vier Jahren an. Ken Griffey Jr. aus Seattle ist der einzige dreifache Gewinner, der 1994, 1998 und 1999 den Titel holte.

Nur drei Spieler haben den Titel zu Hause gewonnen: Ryne Sandberg von den Chicago Cubs im Jahr 1990, Todd Frazier von Cincinnati im Jahr 2015 und Bryce Harper von Washington im Jahr 2018.