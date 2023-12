Der Schatzmeister des DeKalb County gibt die endgültige Verteilung der Grundsteuern bekannt – Shaw Local

Die Schatzmeisterin von DeKalb County, Becky Springer, hat bekannt gegeben, dass die endgültige Verteilung der Immobiliensteuergelder von DeKalb County kürzlich von ihrem Büro vorgenommen wurde.

In diesem Jahr sammelte das Büro des Schatzmeisters Steuergelder in Höhe von 249.001.004,46 US-Dollar ein und verteilte sie an die Steuerbehörden des DeKalb County. Das Büro des Schatzmeisters verteilte zusätzlich zu den Steuergeldern auch Zinsen in Höhe von 557.419,34 US-Dollar. Diese Gelder wurden vom Büro des Schatzmeisters verdient, während sich die Gelder in der Obhut des Schatzmeisters befanden. Die ausgeschütteten Zinsen sind um 202,52 % höher als die im letzten Jahr ausgeschütteten Zinsen.

„Die Zinsen kommen den Steuerzahlern zugute, indem sie zusätzliche Gelder bereitstellen, die über die von den einzelnen Steuerbehörden erhobenen Beträge hinausgehen. Ich arbeite daran, das ganze Jahr über die wettbewerbsfähigsten Zinssätze zu erhalten. „Meine engen Beziehungen zu den örtlichen Banken und meine Erfahrung im Bankwesen haben es mir ermöglicht, die Höhe der Zinsen, die wir jedes Jahr ausschütten, weiter zu steigern“, sagte Springer in einer Pressemitteilung.

Auch Steuerzahler nutzten die Möglichkeit, ihre Steuern online zu bezahlen. „In diesem Jahr wurden mehr als 30,5 Millionen US-Dollar an Steuern online gezahlt. „Das war unser bisher erfolgreichstes Jahr für dieses Programm“, sagte Springer.

In diesem Jahr war auch Invoice Cloud verfügbar, ein neues Online-Zahlungssystem. „Das neue System akzeptiert weiterhin Zahlungen per E-Scheck und Lastschrift/Kredit und verfügt über erweiterte Zahlungsoptionen, darunter Google und Apple Pay, PayPal und PayPal Credit sowie Venmo. „Mein Büro hat die Bezahlfunktionen per SMS und Telefon bereits eingeführt und wird im Mai 2024 mit dem Steuergesetz 2023 erweiterte Funktionen ankündigen. Steuerzahler können jetzt online auf dekalbcounty.org/treasurer/register.html gehen und ein Konto erstellen“, so Springer sagte.

Eine Aufschlüsselung der gesamten verteilten Steuern ist:

DeKalb County, 25.759.373,69 $, 10,34 %

Waldschutzgebiet, 1.837.042,12 $, 0,74 %

Gemeinden, 10.097.910,68 $, 4,05 %

Schulbezirke, 152.632.736,90 $, 61,3 %

Community College-Bezirke, 15.560.171,85 USD, 6,25 %

Städte und Dörfer, 18.104.705,97 $, 7,27 %

Parkbezirke, 10.389.185,90 $, 4,17 %

Bibliotheksbezirke, 6.190.877,46 $, 2,49 %

Brandbezirke, 6.473.881,89 $, 2,6 %

TIF-Bezirke, 1.737.391,80 USD, 0,7 %

Entwässerungsbezirke, 217.726,20 $, 0,09 %